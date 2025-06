Instagram bevestigt inlogproblemen, users krijgen melding van geschorst account

Instagram bevestigt dat sommige gebruikers problemen kunnen ervaren als ze willen inloggen op het platform. Gebruikers krijgen daarbij onterecht de melding dat hun account geschorst of geblokkeerd is. Het Meta-bedrijf zegt aan een oplossing te werken.

Gebruikers zeggen onder meer op Reddit van Instagram een melding te krijgen dat hun account geblokkeerd of verwijderd is, zonder dat hier een duidelijke aanleiding voor is. De storing lijkt niet alle gebruikers te treffen. Volgens Downdetector startte de storing rond 14.00 uur maandagmiddag.

Het platform bevestigt op Twitter dat 'sommige gebruikers' problemen kunnen hebben met het inloggen. Instagram zegt naar de problemen te kijken en biedt excuses aan. Het bedrijf geeft geen indicatie voor wanneer de inlogproblemen naar verwachting zijn opgelost.

We're aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We're looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown