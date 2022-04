Instagram test in de VS een systeem waarbij storingen in de app worden gemeld

Instagram is in Amerika een functie aan het testen waarbij een in-appnotificatie verstuurd wordt als er een storing plaatsvindt. Door de storingen in de app zelf te melden hoopt Instagram naar eigen zeggen meer duidelijkheid te creëren bij gebruikers.

In de activiteitenfeed van Instagram moet tijdens een storing een melding zichtbaar worden met meer duiding van het probleem. Zo moet er staan op welke aspecten van de app de storing betrekking heeft, en wordt het bericht geüpdatet als het probleem is opgelost. Volgens Instagram wordt dit niet bij elk technisch probleem gedaan, maar alleen als er veel verwarring kan ontstaan bij gebruikers. De test loopt al en is een aantal maanden exclusief voor de Verenigde Staten. Als het daarna een succes blijkt, zegt Instagram de optie verder te gaan verspreiden.

Daarnaast introduceert Instagram een nieuwe accountstatuspagina, waarbij het voor gebruikers overzichtelijker moet worden om te zien hoe hun accounts ervoor staan. Zo moet zichtbaar worden of de app foto's van het account van de gebruiker heeft verwijderd, en om welke reden. Ook komt er een waarschuwing te staan als de gebruiker op het randje staat om van het platform gegooid te worden. Van daaruit moet het voor gebruikers ook makkelijker worden om een review aan te vragen als ze vinden dat een post onterecht is verwijderd.