Telegram zag bij WhatsApp-storing 'recordgroei' met 70 miljoen nieuwe gebruikers

Telegram-oprichter Pavel Durov zegt tijdens de WhatsApp- en Messenger-storing van afgelopen maandag een 'recordgroei' van het aantal gebruikers te hebben gezien. Meer dan zeventig miljoen nieuwe mensen zouden de Telegram-app op maandag hebben gebruikt.

De grote groei leidde volgens Durov niet tot problemen voor het gros van de gebruikers. Alleen gebruikers op de Amerikaanse werelddelen konden last hebben van een tragere app, vanwege de onverwachte toestroom. Durov zegt niet hoeveel nieuwe gebruikers Telegram normaal krijgt. In augustus meldde Sensor Tower dat de app een miljard keer was gedownload en in de eerste helft van dit jaar 214,7 miljoen keer geïnstalleerd was.

Ook Signal zag tijdens de storing een toename in het aantal gebruikers. Concrete cijfers gaf het bedrijf niet, alleen dat het er 'miljoenen' waren. Door de grote toename konden niet alle gebruikers alle nieuwe contactpersonen zien; Signal zei dinsdag hieraan te werken.

Nederlanders sms'ten en belden daarnaast meer tijdens de storing. T-Mobile meldde een stijging van 120 procent in het sms-verkeer en een stijging van 10 procent bij het belverkeer, zegt de provider tegen NU.nl. Vodafone zag 75 procent meer sms'jes en 30 procent meer telefoongesprekken. KPN zag een verdubbeling in het aantal sms'jes; op het hoogtepunt om 22.00 uur waren er vier keer meer sms-berichten dan normaal.

Facebook-diensten als Messenger, WhatsApp en Instagram waren maandagavond urenlang onbereikbaar door een storing. Het bedrijf gaf dinsdagavond aan dat de storing door een verkeerd commando tijdens routine-onderhoud werd veroorzaakt en het backbone-netwerk van het bedrijf offline haalde. Dit zorgde weer voor een probleem met het border gateway-protocol. Tweakers schreef dinsdag een artikel over dit BGP en de storing.