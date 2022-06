Telegram laat onbeperkt aantal gebruikers meekijken met videogesprekken

Telegram stopt met de limiet van maximaal duizend kijkers bij livestreams en videogroepsgesprekken. Vanaf update 8.0, die deze week is verschenen, kunnen dergelijke videostreams door een onbeperkt aantal gebruikers worden bekeken.

Telegram heeft de kijkerslimiet van duizend mensen uit videogesprekken in groeps-chats en livestreams in zogeheten kanalen opgeheven, meldt de ontwikkelaar in een blogpost. Dat betekent niet dat alle kijkers ook actief kunnen deelnemen aan een gesprek of livestream. Net als voorheen, kunnen maximaal dertig mensen gelijktijdig hun camera aanzetten of hun scherm delen bij een videogesprek of livestream.

Telegram past ook de functie voor het doorsturen van media aan, met flexible forwarding. Daarmee krijgen gebruikers de optie om bijschriften van foto's en video's te verbergen. Ook kunnen gebruikers sinds update 8.0 de naam van de originele afzender verbergen.

Verder kunnen gebruikers gemakkelijker van kanaal wisselen. Wanneer gebruikers naar het einde van een kanaal scrollen, verschijnt er onderaan in beeld een prompt waarop ze omhoog kunnen vegen. Daarmee schakelt Telegram automatisch over naar het eerstvolgende chatkanaal met ongelezen berichten. Ook worden trending stickers nu weergegeven in de app en zitten er nieuwe geanimeerde emoji's in Telegram.

Eerder deze week meldden analisten van Sensor Tower dat Telegram inmiddels meer dan een miljard keer is gedownload sinds de release van het platform in 2013. De app zou vooral in de afgelopen jaren flink gegroeid zijn. Begin dit jaar meldde Telegram al dat het meer dan 500 miljoen actieve gebruikers heeft.