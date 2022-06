Telegram is volgens analisten een miljard keer gedownload

Volgens analisten van Sensor Tower is chatapp Telegram wereldwijd meer dan een miljard keer gedownload. Telegram bestaat sinds 2013, maar groeit de afgelopen jaren flink. De eerste helft van 2021 zou goed zijn geweest voor 214,7 miljoen installaties.

Telegram is de vijftiende app die de miljard downloads is gepasseerd, zegt een analist van Sensor Tower tegen TechCrunch. Andere apps die op dat lijstje staan zijn bijvoorbeeld WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram, Snapchat, Spotify en Netflix. Telegram maakt zelf geen cijfers bekend van downloads, al zei het bedrijf begin dit jaar wel dat er meer dan 500 miljoen actieve gebruikers zijn.

India is de grootste markt voor Telegram. Van alle downloads komt 22 procent uit dat land. Daarna volgen Rusland en Indonesië met 10 en 8 procent, aldus Sensor Tower. Volgens de analist werd Telegram in de eerste helft van dit jaar 214,7 miljoen keer geïnstalleerd. Dat is een stijging van 61 procent ten opzichte van de eerste helft van vorig jaar, toen de app 133 miljoen keer werd gedownload. Telegram stond vorig jaar op de zevende plek van meest gedownloade apps wereldwijd, zegt oprichter Pavel Durov.

Telegram bestaat sinds 2013 en groeit de afgelopen paar jaar flink. Eerder dit jaar haalde het bedrijf een miljard dollar op bij investeerders. Volgens Durov kan Telegram daarmee verder groeien en onafhankelijk blijven. Eind vorig jaar presenteerde Durov plannen om ervoor te zorgen dat de chatapp inkomsten genereert. Betaalde functies en advertenties in kanalen moeten ervoor zorgen dat de dienst gratis kan blijven, zonder advertenties in persoonlijke gesprekken of groepsgesprekken.