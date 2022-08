Telegram-oprichter bekritiseert Apple voor het tegenhouden van update - update

Pavel Durov, medeoprichter van chatdienst Telegram, heeft kritiek op de tijd die Apple nodig heeft om updates van de Telegram-app goed te keuren. Volgens de Russisch-Franse ceo van het bedrijf worden er door 'techmonopolies obscure goedkeuringsprocessen aan mobiele apps opgelegd'.

Telegram-ceo Pavel Durov

Volgens Durov is de reeds uitgebrachte update voor Telegram, die naar eigen zeggen revolutionair zou zijn voor hoe mensen zich op de app kunnen uitdrukken, twee weken onder beoordeling bij Apple geweest. De App Store-uitbater zou pas na uitvoerige media-aandacht een reden hebben gegeven voor de 'blokkade'.

Hij betrekt het trage goedkeuringsproces van bedrijven als Apple en Google niet alleen op Telegram, maar ook op kleine ontwikkelaars: "Als Telegram, een van de tien meest populaire apps ter wereld, zo behandeld wordt, kan men zich alleen maar voorstellen hoe dat is voor kleinere ontwikkelaars." Durov stelt dat het niet kunnen updaten van apps simpelweg geld kost en bekritiseert Apple en Google voor het innen van 30 procent commissie. "Volgens hen is deze [belasting] bedoeld voor het financieren van de middelen die nodig zijn om applicaties te kunnen verwerken."

Het is niet voor het eerst dat Durov publiekelijk uithaalt naar Apple. In 2018 claimde hij dat Apple een update voor de app wereldwijd zou blokkeren nadat Rusland Telegram zou willen blokkeren. Ook diende de berichtendienst een antitrustklacht in bij de EU vanwege vermeende oneerlijke handelspraktijken van Apples App Store. Epic Games deed overigens hetzelfde. Recentelijk voerde de Fortnite-maker een enorme publieke en juridische strijd tegen Apple vanwege het App Store-beleid.

Update, 21.40 uur: Ondertussen is de update die door Apple tegengehouden werd live. Volgens Durov werd de update tegengehouden omdat Apple eiste dat de nieuwe Telemoji-functie voor geanimeerde emoji's in hoge resolutie verwijderd moest worden. Het is niet duidelijk waarom deze functie door Apple werd tegengehouden, maar Telemoji's zijn vooralsnog uit de update gehaald en worden uiteindelijk eerst onder Premium-gebruikers uitgerold. Met dank aan juliank.