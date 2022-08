Hogwarts Legacy is uitgesteld naar februari 2023, Switch-versie volgt later

Avalanche Software stelt Hogwarts Legacy voor de tweede keer uit. De definitieve release van de rpg moet nu op 10 februari 2023 plaatsvinden voor de 'PlayStation, Xbox en pc'. Later wordt de releasedatum voor de Nintendo Switch-versie aangekondigd.

Het dochterbedrijf van Warner Bros. Interactive Entertainment zegt in een tweet meer tijd nodig te hebben om 'de best mogelijk game-ervaring te kunnen bieden'. Dit is de eerste keer dat er een aankondiging rondom de game plaatsvind waarbij nadrukkelijk een andere releasedatum voor de Nintendo Switch-versie van de game wordt gesuggereerd. De releasedatum van 10 februari 2023 geldt vooralsnog alleen voor de veries voor de PlayStation 4, PlayStation 5, pc, Xbox One en Xbox Series X en S. Het is onwaarschijnlijk dat juist de Switch-versie eerder uitkomt dan de variant voor de overige platformen.

In eerste instantie zou Hogwarts Legacy ergens in 2021 uitkomen, maar de game werd begin dat jaar uitgesteld naar 2022. Er werd toen geen concrete releasedatum gedeeld. Later werd beloofd dat de game voor het einde van 2022 zou uitkomen, wat weer later gespecificeerd werd tot 'de feestdagen van 2022'. Al die tijd leek de versie voor de Nintendo Switch op hetzelfde moment uit te komen.

Hogwarts Legacy is een rpg die zich afspeelt in het Harry Potter-universum. Het spel speelt zich enkele honderden jaren voor de gebeurtenissen van de populaire boeken van J.K. Rowling af. In Hogwarts Legacy creëren spelers een eigen personage dat les krijgt in de toverkunsten op Zweinstein.