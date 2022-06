Hogwarts Legacy komt voor het einde van het jaar uit, ook voor Nintendo Switch

De aanstaande rpg in de wereld van Harry Potter, Hogwarts Legacy, komt rond de feestdagen dit jaar uit, en zal behalve op de PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One en pc, ook op Nintendo Switch uitkomen. De game speelt zich zo'n 200 jaar voor de boekenreeks van Harry Potter af.

In Hogwarts Legacy neemt de speler de rol aan van een vijfdejaarsstudent aan de tovenaarsschool die achter een kobold-complot komt om de tovenaarswereld te vernietigen met eeuwenoude magie en de hulp van duistere tovenaars. Dat is te zien in de State of Play-gameplaytrailer die Sony donderdag online zette. In een bijgaande faq-pagina is te lezen dat de game rond de feestdagen moet uitkomen, en dat die ook naar de Nintendo Switch komt.

In de openwereldgame kan de speler zich vrij bewegen door de open wereld van de school, het dorp Zweinsveld en de daaromheen liggende gebieden en nederzettingen. Dit kan te voet en per bezemsteel. De wereld is voorzien van een dynamisch weersysteem met seizoenen. In de State of Play is zelfs een mijntreinscène te zien die veel weg heeft van de trein in Goudgrijps Tovenaarsbank, wat zou kunnen betekenen dat de Wegisweg ook in de game zit.

Spelers kunnen personages aanmaken en kenmerken als littekens, haarstijl, haarkleur, oogkleur en huidskleur personaliseren. De speler wordt in het begin van het spel ingedeeld bij een van de vier afdelingen van Zweinstein, daarna kan de speler de school ontdekken en lessen volgen. De speler zal hierbij overigens geen bekende gezichten zien, zoals Harry Potter of een van de docenten uit de film; het spel speelt zich namelijk aan het einde van de achttiende eeuw af.

In de gemeenschappelijke kamer van Griffoendor

Hogwarts zit vol mysteries om te ontdekken, met geheime kelders, ruimtes en doorgangen, en puzzels. Naast het hoofdverhaal, dat draait om het stoppen van een opstand van de kobolden, zit het spel vol met side quests die bedoeld zijn om de vaardigheden van de speler te verbeteren en meer toverspreuken vrij te spelen, zoals expelliarmus, accio, decendo, incendio en allerlei finishers. Het combineren van verschillende vaardigheden en toverspreuken bepalen de speelstijl van de speler. Dat doet de speler overigens niet alleen met zijn toverstaf, ook planten, toverdranken en beesten in de wereld kunnen worden gebruikt tijdens gevechten.

Hogwarts Legacy is een singleplayer-rpg. In de game kun je verschillende soorten talenten en vaardigheden vrijspelen, zoals stealth-, core- en Kamer van Hoge Nood-vaardigheden. Ook kun je je gear personaliseren met alles wat je in de wereld vindt en craft. De speler heeft daarbij toegang tot de Kamer van Hoge Nood, die dient als een thuisbasis voor het groeien van planten, brouwen van toverdranken, houden en trainen van magische dieren en upgraden van je uitrusting. Ook leert de speler tijdens het spel npc's kennen, die je vergezellen tijdens je avontuur. De ontwikkelaar benadrukt daarbij wel dat het echt een singleplayergame zal zijn. Er zijn geen plannen voor online- of co-op-gameplay.