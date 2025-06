Apple houdt externe betaalmethode voor Telegram-content tegen

Telegram is kort na de 'stille' introductie van een betaalsysteem voor posts op het berichtenplatform op de vingers getikt door Apple. Gebruikers konden grofweg een dag posts achter een paywall plaatsen en via een extern betalingssysteem geld voor de content vragen.

Telegram-ceo Pavel Durov

Met de alternatieve betaalfunctie omzeilde Telegram in principe de commissie die in via App Store betaald moet worden voor in-app aankopen, wat volgens Telegram-oprichter Pavel Durov leidde tot protesten vanuit Apple. Hij schrijft: "Helaas hebben we een melding van Apple gekregen dat ze niet blij zijn met het feit dat gebruikers hun content monetariseren zonder de 30 procent belasting te betalen aan Apple." Daarna haalt hij verder uit: "Dit is wederom een voorbeeld van hoe een miljardenbedrijf zijn monopolie en marktdominantie misbruikt ten koste van miljoenen gebruikers die met hun eigen content geld proberen te verdienen."

De 'belasting' waar Durov naar refereert is de commissie die app-ontwikkelaars betalen om van Apples betalingssysteem gebruik te maken bij in-app aankopen. Deze commissie zorgt daarentegen voor veel ophef, onder meer na een spraakmakende rechtszaak aangespannen door Epic Games. De commissie is standaard 30 procent. Apple moet na kritiek van verschillende overheden ook alternatieve betaalsystemen toestaan. Ook daarvoor mag Apple in veel gevallen een percentage vragen. In Nederland is dat bijvoorbeeld 27 procent.

Durov haalt regelmatig publiekelijk uit naar Apple. Zo had hij afgelopen zomer kritiek op het updatebeleid van Apple. Ook diende de berichtendienst een antitrustklacht in bij de EU vanwege vermeende oneerlijke handelspraktijken van Apples App Store, vergelijkbaar met wat Epic Games deed.