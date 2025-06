Macotakara: standaard camera-app M2-iPad Pro ondersteunt geen ProRes-formaat

De native camera-app van de Apple iPad Pro met een M2-soc bevat geen optie om in het ProRes-videocompressieformaat op te nemen, zo schrijft Macotakara. Er zou een app van een derde partij nodig zijn om in Apples eigen codec video's op te kunnen nemen.

Apple meldde bij de aankondiging van de nieuwe generaties iPad Pros dat gebruikers voor het eerst ProRes-video's kunnen opnemen zodat 'contentcreators nu met één apparaat video's van bioscoopkwaliteit kunnen opnemen, bewerken en publiceren'. Vooralsnog ondersteunen de nieuwe 12,9"- en 11"-modellen van respectievelijk de zesde en vierde generatie iPad Pros volgens het Japanse Macotakara daarentegen niet standaard het videocompressieformaat.

Het medium wist wel met een app van een derde partij, FiLMiC Pro, video's in het formaat op te nemen. Het is niet duidelijk of het om een bug in de standaard camera-app gaat of dat Apple de optie bewust achterwege liet.

ProRes is een door Apple ontwikkeld videoformaat waarin sinds iOS 15.1 standaard opgenomen kan worden op een iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max of nieuwere iPhone 14-equivalenten. Uiteenlopende Apple-apparaten kunnen overigens wel het bestandsformaat bewerken met native Apple-applicaties als iMovie en Final Cut Pro. Onder meer de 11"-iPad Pro vanaf de eerste generatie, iPad Air vanaf de vijfde generatie en de 12,9"-iPad Pro vanaf de derde generatie kunnen ProRes verwerken. De nieuwe M2-iPad Pros zouden de eerste iPads zijn die ook daadwerkelijk in het codec voor hoge beeldkwaliteit kunnen opnemen.