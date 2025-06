Adobe verliest toegang tot bepaalde kleuren Pantone, extra abonnement vereist

Adobe-programma's als Photoshop, Illustrator en InDesign hebben geen standaard toegang meer tot de meeste kleuren van Pantone, tenzij gebruikers daarvoor een abonnement afnemen. Hierdoor bevatten oude bestanden waarin deze kleuren gebruikt zijn nu zwarte vlakken.

Gebruikers die een oud Adobe-bestand openen krijgen deze

melding te zien. Afbeelding via Iain Anderson

Op verschillende fora klagen gebruikers dat oude Adobe-bestanden, bijvoorbeeld Photoshop, geen Pantone-kleuren meer bevatten en in plaats daarvan de kleur zwart op deze plekken hanteren, aldus Kotaku. Gebruikers kunnen daarentegen wel een abonnement afnemen om toegang te krijgen tot de Pantone-kleurenpaletten. Dit abonnement kost vooralsnog 15 dollar per maand of 90 dollar per jaar, al staat er op de betreffende pagina nog wel dat er gratis toegang is tot ruim 15.000 kleuren; het is niet duidelijk of de prijs van het abonnement verandert en hoe het voor de Europese markt zit. De kleurenpaletten worden achter een paywall geplaatst vanwege een nieuwe licentieovereenkomst tussen Adobe en het bedrijf.

Het verdwijnen van de kleuren van Pantone werd in 2021 aangekondigd en werd meermaals zonder verdere uitleg uitgesteld. Toen zei de softwaregigant dat er 'gewerkt wordt aan alternatieven voor de betreffende producten om de impact van de verandering te minimaliseren'. Zover bekend is er daarentegen nog geen oplossing beschikbaar. Sterker nog, sommige gebruikers klagen dat ze zelfs na het aanschaffen van een Pantone-licentie de zwarte vlakken in hun projecten behouden en middels een workaround hun oude bestanden kunnen restaureren.