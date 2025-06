Interpol waarschuwt voor criminelen en terroristen in metaverse

Interpol waarschuwt dat terroristen en andere criminelen een metaverseplatform kunnen misbruiken voor criminele activiteiten. Er zouden in dergelijke VR-omgevingen tevens 'nieuwe soorten van cybercrime' kunnen opduiken.

Er zouden onder meer nieuwe vormen van phishing en andere oplichttechnieken in augmented en virtual reality toegepast kunnen worden, zo waarschuwt Interpol-topman Madan Oberoi tegenover Reuters. "Sommige misdaden zijn nieuwe voor dit medium; andere bestaande misdaden zouden door het medium naar een nieuw niveau getild kunnen worden. Ook de veiligheid van minderjarigen is een zorgwekkend aspect."

Het risico op misdaad in relatie tot de metaverse blijft volgens Oberoi daarentegen niet bij virtuele omgevingen; een dergelijk platform zou gebruikt kunnen worden om misdaden in de echte wereld te faciliteren. "Als terreurgroepen een aanval willen uitvoeren in de echte wereld, kunnen ze de metaverse gebruiken om hun plan te simuleren en zo te trainen voor een daadwerkelijke aanval."

Veel leden van Interpol hebben al kenbaar gemaakt dat er onduidelijkheid heerst over hoe zij zich moeten voorbereiden op eventuele cybercrime op een metaverseplatform. Dit komt overeen met eerdere statements van Europol. Het Europese samenwerkingsverband van politiediensten waarschuwde eerder deze maand dat terreurgroepen een metaverseplatform zouden kunnen gebruiken voor het verspreiden van propaganda of om leden te ronselen en te trainen. Een op blockchain gebaseerde metaverse zou volgens Europol kunnen bijdragen aan een betere online veiligheid aangezien de handelingen van personen op deze manier geregistreerd zouden kunnen worden.

Een van de voorvechters van de relevantie van de metaversie is Meta. Het voormalige Facebook veranderde zijn naam mede om de nadruk op het concept van virtuele werelden te leggen.