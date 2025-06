'Arm zet cpu-macht in zodat fabrikanten ook andere Arm-soc-onderdelen afnemen'

Qualcomm heeft na een recente licentie-aanklacht van Arm nu zelf een aanklacht ingediend. Volgens Qualcomm verspreidt Arm bewuste valse informatie en gebruikt het zijn licenties voor cpu's zodat fabrikanten ook bij andere soc-onderdelen zoals gpu's voor Arm-ontwerpen kiezen.

In een aanklacht van meer dan tachtig pagina's beschuldigt Qualcomm Arm ervan dat het Britse bedrijf met allerlei onjuiste claims en informatie bij fabrikanten van eindproducten aanklopt met als doel om inkomsten af te snoepen. Zo stelt Qualcomm onder meer dat Arm op valse gronden tegen een of meerdere oem's van Qualcomm heeft gezegd dat ze een nieuwe directe licentie van Arm dienen af te nemen en dat ze anders geen op Arm-ontwerpen gebaseerd chips meer krijgen vanaf 2025.

Arm zou dus af willen van licenties met chipontwerpbedrijven zoals Qualcomm en in plaats daarvan directe licentiedeals willen afsluiten met de makers van de elektronicaproducten waar de socs in zitten. Qualcomm stelt dat Arm daarbij fabrikanten probeert te laten tekenen door op valse gronden te suggereren dat Qualcomm hen vanaf 2025 geen chips met Arm-onderdelen kan verschaffen, omdat de benodigde licentieovereenkomst tussen Qualcomm en Arm in 2024 en daarna niet verlengd wordt.

Het Amerikaanse Qualcomm gaat verder en stelt dat Arm niet alleen onjuiste beweringen doet, maar ook extra druk uitoefent door te wijzen op andere onderdelen van socs. Arm zou tegen fabrikanten gezegd hebben dat Qualcomm en andere chipmakers niet langer niet meer in staat zijn om overige componenten zoals gpu's en isp's voor socs te leveren. Dat komt omdat Arm de licenties voor dergelijke componenten zou koppelen aan de licenties voor de Arm-ontwerpen voor cpu-cores. Qualcomm lijkt te suggereren dat hier sprake kan zijn van koppelverkoop en dat Arm hier probeert om ook voet aan de grond te krijgen met Arms intellectueel eigendom bij andere onderdelen dan cpu's. Het zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat smartphone-socs van Samsung straks niet langer meer gemaakt kunnen worden met een AMD-gpu, omdat Arm ook ontwerpen voor het gpu-onderdeel heeft.

Qualcomm stelt dat hier doelbewust wordt geprobeerd om zijn relatie met klanten te schaden, zodat Arm lucratieve deals kan sluiten met die klanten. Volgens het Amerikaanse bedrijf beschikt het nog over licenties voor 'meerdere jaren na 2025'.

Deze vete tussen de twee bedrijven begon in ieder geval begin september. Toen klaagde Arm Qualcomm aan wegens een vermeende licentie-inbreuk omtrent de overname van chipbedrijf Nuvia. Het draait hier om de Arm-licenties die Nuvia in handen heeft. Dat bedrijf werkte aan chipontwerpen op basis van die licenties. Arm stelt dat deze niet zonder toestemming overgedragen konden worden aan Qualcomm. De licenties van Nuvia werden hierom eerder dit jaar ingetrokken, nadat onderhandelingen over de overdracht mislukten, claimt Arm. Het bedrijf wil dat Qualcomm door de rechtbank verplicht wordt 'bepaalde ontwerpen' van Nuvia te vernietigen. Arm vroeg ook om een 'verbod op de handelsmerkinbreuk' en een schadevergoeding.