Windows 11-previewbuild maakt taakbalk voor tablets breder beschikbaar

Microsoft heeft een nieuwe testbuild van Windows 11 uitgebracht die is bedoeld voor het Dev Channel. Daarin is onder meer brede ondersteuning opgenomen voor een taakbalk die is geoptimaliseerd voor tabletgebruikers.

Het gaat om een taakbalk die geoptimaliseerd is voor aanrakingsbediening. Dat betekent concreet dat de taakbalk zichzelf als het ware laat inzakken tot een kleiner formaat bij een tablet met een aanraakgevoelig scherm en als er geen muis of toetsenbord is aangesloten. Zodoende is er ook meer schermruimte over. Het idee is dat de taakbalk in het grotere formaat juist aanraakbediening gemakkelijker maakt. Wisselen tussen de twee formaten kan door omhoog te swipen vanaf de onderkant van het scherm.

In de eerder uitgebrachte Build-versie 25197 zat deze geoptimaliseerde taakbalk al, maar die was slechts voor een beperkte groep beschikbaar. Met de huidige Windows 11 Insider Preview Build 25231 is deze functionaliteit beschikbaar voor alle Windows Insiders in het Dev Channel.

In de huidige build zijn ook aanpassingen aan de system tray breder beschikbaar gesteld, zodat meer mensen gebruik kunnen maken van de drag and drop-optie. Verder zijn in build 25231 vooral bugs weggewerkt. Er zijn echter ook nog bekende issues, zoals een flikkerende taakbalk als er wordt gewisseld tussen het uitgeklapte en het ingeklapte formaat.