Qualcomm stopt 'voor onbepaalde tijd' met de Snapdragon X Elite-devkit - update

Qualcomm lijkt zijn Windows-devkit met Snapdragon X Elite-soc te schrappen. Dat blijkt uit een e-mail die is verzonden naar klanten. De fabrikant zegt dat de mini-pc 'niet heeft voldaan' aan zijn gebruikelijke normen. Kopers krijgen hun geld terug.

Qualcomm-e-mail Snapdragon X Elite Dev Kit
De e-mail die is gestuurd naar kopers

Qualcomm zegt dat het de beslissing heeft genomen om de Snapdragon X Elite-devkit en de ondersteuning ervan 'voor onbepaalde tijd' op te schorten. Dat schrijft het bedrijf in een e-mail die is verspreid door Arrow Electronics, die is gepubliceerd door Jeff Geerling en ook is ingezien door Tweakers. Het bedrijf zegt in de e-mail dat klanten binnen tien werkdagen een terugbetaling horen te ontvangen. Uitstaande bestellingen worden daarmee geannuleerd.

De fabrikant schrijft daarnaast dat het 'niet nodig is om materiaal te retourneren' als gebruikers de mini-pc al hebben ontvangen. Dat lijkt te suggereren dat ook refunds worden uitgegeven aan klanten die de devkit al binnen hebben, hoewel in de praktijk nog moet blijken of dat om alle bestaande kopers gaat. Tweakers heeft hierom opheldering gevraagd aan Qualcomm.

Qualcomm kondigde zijn nieuwe devkit in mei aan en bracht die in juni op de markt. Het product was speciaal bedoeld voor ontwikkelaars om software te schrijven voor de Arm-versie van Windows. Het product was in de praktijk echter ook te koop voor 'gewone' consumenten. De devkit was te koop voor 899 dollar.

Update, 14:55 uur - Een PR-bureau laat namens Qualcomm weten dat alle kopers van de Snapdragon X Elite-devkit hun geld terugkrijgen. "Alle kopers ontvangen een volledige terugbetaling, ongeacht de aankoopdatum en of ze het product al dan niet hebben ontvangen."

Qualcomm Snapdragon Dev Kit for WindowsQualcomm Snapdragon Dev Kit for Windows

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 18-10-2024 08:41
41 • submitter: Ferdinand Oeinck

18-10-2024 • 08:41

41

Submitter: Ferdinand Oeinck

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Reacties (41)

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secretqwerty10 18 oktober 2024 09:10
Ik vind het nog steeds vaag dat de devkit pas ver na de launch ook echt beschikbaar was en verzonden was. Dan heeft een devkit niet echt nut meer.

Developers hadden gewoon geen tijd om hun producten klaar te maken voor Windows on ARM, waardoor dit heeft geleid tot een mindere adoptie, wat developers weer geen incentive geeft om hun producten klaar te maken voor ARM, en Windows on ARM is weer dood.
Blokker_1999
@secretqwerty1018 oktober 2024 09:41
Er zitten vermoedelijk ontwerpfouten in waardoor deze niet goedgekeurd geraakt bij onder andere de FCC, iets wat nodig is om een massaverkoop te doen. Op de exemplaren die zijn uitgeleverd staat dan ook een waarschuwing dat het geen productiemodellen zijn en dat ze niet mogen worden doorverkocht.

Dat developers geen tijd hadden klopt niet. De X series is niet de eerste arm SoC die je in PCs kunt vinden en er zijn nog devkits met voorgaande generaties te krijgen alsook gewoon consumententoestellen. Alleen is de X reeks een stuk krachtiger dan die voorgaande exemplaren. Maar Windows voor arm bestaat al weer heel wat jaren.

En een devkit hoort er te zijn voordat het product commercieel op de markt komt. Nu dat er volop systemen te koop zijn met deze SoC heeft de devkit ook minder waarde. Enige voordeel zou geweest zijn dat het geen laptop is.
MSalters @Blokker_199918 oktober 2024 11:49
FCC goedkeuring voor massa-verkoop is niet nodig. Je hebt alleen maar een class A certificatie nodig, want de doelgroep van devkits is niet eindklanten/particulieren. Class B is pas nodig als je't als een reguliere PC gaat verkopen.
TechSupreme @MSalters19 oktober 2024 01:30
Dat het Devkit heet wil niet zeggen dat het een beperkte oplage of beperkte doelgroep had. Het is een mini-PC die vrij werd verkocht.

Uit de aankondiging:
The Snapdragon Dev Kit for Windows is available today for pre-order, with retail availability on June 18. It will cost $899.
Keyword: retail

[Reactie gewijzigd door TechSupreme op 19 oktober 2024 01:32]

jja2000 @Blokker_199918 oktober 2024 12:15
Dat developers geen tijd hadden klopt niet. De X series is niet de eerste arm SoC die je in PCs kunt vinden en er zijn nog devkits met voorgaande generaties te krijgen alsook gewoon consumententoestellen. Alleen is de X reeks een stuk krachtiger dan die voorgaande exemplaren. Maar Windows voor arm bestaat al weer heel wat jaren.
Ik denk dat een serieus probleem vooral zal zijn dat de CoPilot+ branding en dergelijke niet optimaal "verkocht" kan worden. De krachtigere NPU's zaten namelijk niet op de 8cx Gen3/SQ3 of 7c+ Gen 3 of eerder.
Olaf van der Spek @secretqwerty1018 oktober 2024 09:37
en Windows on ARM is weer dood.
Waar blijkt dit alles uit?
i7x @Olaf van der Spek18 oktober 2024 10:15
Is overdreven natuurlijk, maar zoals altijd verloopt de strategie weer waardeloos. Is toch telkens weer teleurstellend om te zien.
graey @i7x18 oktober 2024 19:48
Mwoah, de situatie nu is toch wel echt wat anders dan Windows RT. Windows op ARM is prima, blijkbaar eng genoeg om AMD en Intel samen te krijgen in een x86 consortium. Is deze devkit een shitshow? Klaarblijkelijk. Maar dat wil verder nou ook weer niet alles zeggen.
GertMenkel
@secretqwerty1018 oktober 2024 10:37
Windows heeft volledige ARM-producten sinds minstens Windows RT (daarvoor was draaide WinCE op ARM maar dat is niet hetzelfde natuurlijk), ontwikkelaars die wilden konden hun software compatible maken. De modernere iteratie, de Surface Pro X, is ook al twee jaar oud. Dan heb je de Windows Dev Kit 2023 nog (verkocht sinds eind 2022), die lang voor de elite Qualcomm SoCs uit kwam.

Dat is voor de meeste geen prioriteit, maar het is onzin dat developers geen tijd hadden. Twaalf jaar is meer dan genoeg tijd. Het ontbrak hem vooral aan redenen voor consumenten om dat spul te kopen, en daarmee reden om compatibiliteit te regelen.

[Reactie gewijzigd door GertMenkel op 18 oktober 2024 10:37]

secretqwerty10 @GertMenkel18 oktober 2024 11:13
De vorige iteraties van WOA was een erg grote flop. De enige producent van ARM laptops welke Windows ondersteuning hadden was Microsoft met de Surface Pro X zoals je zei, en vrijwel niemand kocht die vanwege de te zwakke processor welke amper iets goed uit kon voeren. De Surface RT was ook hun allereerste Windows toestel uit eigen oven, welke een 32-bit ARM CPU had van NVidia, welke ook erg zwak was. Vrijwel niemand had behoefte aan de vorige iteraties vanwege dit, het gebrek aan een compatibility layer, en developers hadden dan ook niet de nijging om het te laten werken hierdoor.

De Devkit 2023 is ook niet meer op voorraad, en ik gok op lang voordat zelfs de 2024 versie te preorderen was. Dit is de eerste generatie waar ARM op Windows het daadwerkelijk waard is, en developers hadden niet de tools ervoor om het goed te laten werken vanwege de vorige paragraaf.
jja2000 @secretqwerty1018 oktober 2024 12:11
De vorige iteraties van WOA was een erg grote flop. De enige producent van ARM laptops welke Windows ondersteuning hadden was Microsoft met de Surface Pro X zoals je zei, en vrijwel niemand kocht die vanwege de te zwakke processor welke amper iets goed uit kon voeren.
Even van de wiki gekopieerd:
MSM8998:
Asus NovaGo
HP Envy X2
Lenovo Miix 630
AllView Allbook Q
Thomson NEO Z3
Thomson NEO Z3 PRO 13.3"

SDM850:
Microsoft HoloLens2
Lenovo Yoga C630 WOS
Samsung Galaxy Book2
Huawei MateBook E 2019
Hyrican Study/ EnWo Pad One
Thomson NEO Z3 PRO 12.5"
MaiBenBen XiaoMai X228
Pipo W12

7c:
JP.IK Turn Connect T101
JP.IK Leap Connect T304
Positivo Wise N1212S
ECS LIVA QC710

7c Gen 2:
Asus ExpertBook B3 Detachable
HP Laptop 14
Samsung Galaxy Book Go
Lenovo 10w

7c+ Gen 3:
Samsung Galaxy Book2 Go

8c:
Lenovo IdeaPad 4G/LTE

8cx:
Samsung Galaxy Book S
Lenovo Yoga 5G
Lenovo Flex 5G
Lenovo IdeaPad 5G

8cx Gen 2:
Acer Spin 7
Dell Inspiron 14
HP Elite Folio
Samsung Galaxy Book Go 5G
Huawei MateBook E Go LTE
Xiaomi Book S

8cx Gen 3:
Lenovo ThinkPad X13s
Huawei MateBook E Go Performance
Huawei MateBook E Go 2023 (2.69 GHz)
Samsung Galaxy Book2 Pro 360
Windows Dev Kit 2023

Plus natuurlijk de SQ* smaakjes van de Pro X/Pro 9.
Wat je zegt is dus feitelijk onjuist. Tevens was het probleem niet zo zeer de zwakke processor, maar het kip en ei verhaal van ontwikkelaars die niet kunnen ontwikkelen voor hardware die ze niet hebben of Microsoft de tooling niet voor bouwt. Dit is na de release van de WDK2023 en in de aanloop naar X Elite aanzienlijk verbeterd (al is het eindresultaat ZEKER nog niet voldoende, zoals je misschien al gezien hebt).
De Surface RT was ook hun allereerste Windows toestel uit eigen oven, welke een 32-bit ARM CPU had van NVidia, welke ook erg zwak was.
Het probleem van het Windows RT ecosysteem was dat men niet hun eigen apps kon bouwen en draaien. Het OS was vrij gesloten en Microsoft had wederom hun ontwikkelsoftware niet ready.
Vrijwel niemand had behoefte aan de vorige iteraties vanwege dit, het gebrek aan een compatibility layer, en developers hadden dan ook niet de nijging om het te laten werken hierdoor.
Zowel de 32-bit x86 als de 64-bit x86 emulators zitten al een HELE lange tijd in Windows 10. Ze hebben ondertussen ook het compilen van arm64ec executables mogelijk gemaakt om software die in transitie zit te vergemakkelijken.
De Devkit 2023 is ook niet meer op voorraad, en ik gok op lang voordat zelfs de 2024 versie te preorderen was. Dit is de eerste generatie waar ARM op Windows het daadwerkelijk waard is, en developers hadden niet de tools ervoor om het goed te laten werken vanwege de vorige paragraaf.
Daar ben ik het wel mee eens. Verder toont dit gewoon aan dat de CoPilot+ launch een grote faal is voor Microsoft.

[Reactie gewijzigd door jja2000 op 18 oktober 2024 12:12]

secretqwerty10 @jja200018 oktober 2024 12:53
Even van de wiki gekopieerd
Ah, dat zijn er inderdaad aanzienlijk wat. Ik heb even snel geprobeerd te zoeken op werk met de zoekterm "ARM laptops before 2022" en kwam nergens op uit. Welke wiki was dat overigens?
Zowel de 32-bit x86 als de 64-bit x86 emulators zitten al een HELE lange tijd in Windows 10.
Ik denk dat deze met de release van CoPilot+ wel erg is verbeterd, dus verander "gebrek" naar "gebrek aan een fatsoenlijke" want ik heb eigenlijk alleen maar negatieve dingen gehoord over de vorige ARM laptops als ze een app probeerde te draaien die niet specifiek een ARM versie was.
Snowfall @secretqwerty1018 oktober 2024 16:51
Mwa MS en Qualcomm hebben toen samen Project Voltera uitgebracht. Dit was in 2021-2022. Dus er was wel een development box beschikbaar, alleen deed niemand er iets mee.
SG @Snowfall21 oktober 2024 11:45
Qualcom leverde vooral android platform waar google de tools al op orde heeft. Als gaat uitvallen naar ander instructie set dan mis je die software stack. Grote software huizen zijn daar wat flexibeler in. Kleinere tik extra port wat harder aan. En heeft tijd nodig
Stein03 18 oktober 2024 09:11
Wel weer erg jammer van Qualcomm. Weet niet wat er gaande is of wat de onderliggende reden is, maar naar mijn idee is zijn juist dev kits zoals deze essentieel om native app support op te bouwen voor Windows on ARM…

Sowieso raar dat hij eigenlijk pas zo laat na launch geleverd werd.

[Reactie gewijzigd door Stein03 op 18 oktober 2024 09:13]

Zer0 @Stein0318 oktober 2024 09:15
Nu er al (degelijke) laptops met Windows on ARM beschikbaar zijn is de noodzaak er niet meer.
hottestbrain @Zer018 oktober 2024 09:22
De CPU in de devkit was krachtiger dan de overige modellen. Bovendien had de devkit 32 GB ram, tegen een veel lagere prijs dan zelfs de instapmodellen qua laptops.
owndampu @hottestbrain18 oktober 2024 09:44
qua krachtigere cpu was er niet heel veel aan hoor, alleen single core een stuk beter. multicore performance valt weer meer in lijn met de laptops. Het had wel de krachtigere gpu die de 84 sku ook heeft.

Verder wel fijn dat het 32gb ram had voor die prijs. Vooral toen de prijs nog iets verder omlaag ging door de ontbrekende hdmi poort.
owndampu 18 oktober 2024 09:17
Ik ben helaas te laat geweest met bestellen, had er graag eentje gehad.
Er zitten wat leuke potentiele knutselprojectjes in. En nu was het nog gratis geweest ook!

Achja ze hebben wel gezegd dat er andere snapdragon elite x mini pc(s) aankomen van OEMs die hopelijk iets strakker zijn kwa wat wel en niet werkt, maar die zullen niet de knutsel mogenlijkheden hebben van dit apparaatje.
Slonzo 18 oktober 2024 09:07
Wat was er mis mee dan?
Wel fijn voor de 'early adopters', een gratis mini ARM PC :)
owndampu @Slonzo18 oktober 2024 09:21
onder andere hdmi is weggehaald (licentie redenen?) wat waarschijnlijk een hoop vertraging heeft opgeleverd, je kan zelfs nog op de pcb zien waar de hdmi poort zat, de vertalings chip van eDP naar hdmi zit er zelfs nog op.

Hij is erg luid heb ik gehoord, verbruikt veel meer stroom dan de laptops voor bijna geen extra multicore performance.

Er zit een footprint op the pcb voor een pcie slot die niet gesoldeerd is, wat leuk was geweest om mee te knutselen.

Ik wou dat ik er eentje had besteld toen het beschikbaar was :(
SuperDre @owndampu18 oktober 2024 18:32
Het is dan ook een dev-machine, dus zaken als missende hdmi of extra verbruik maakt dan niets uit. Ding is niet bedoelt om em gewoon 24/7 in je huiskamer oid te gebruiken.
Creesch @Slonzo18 oktober 2024 09:36
Om te beginnen is het ding veel te laat geleverd waardoor de laptops met deze chips al lang en breed beschikbaar waren. Voor de rest heeft Jeff Geerling er een aardige video over gemaakt
g_v_rijn 18 oktober 2024 10:05
Is dit niet een heel slecht bericht voor Microsoft's Windows op Arm-laptops?
De media stelde zelfs de vraag 'Eindelijk een einde aan de x86-hegemonie'?
MS gebruikte zelfs woorden als: Reborn & unmatched power.
arjandijk162 @g_v_rijn18 oktober 2024 10:57
Misschien is alleen de DEVkit slecht....
g_v_rijn @arjandijk16218 oktober 2024 11:04
Betreft hier wel de kit om applicaties voor de Windows variant ARM mee te maken.
Uitstel voor onbepaalde tijd - is geen goed teken - zeker niet gezien eerder Microsoft avonturen welke uiteindelijk bij gebrek aan meedoen van derden uiteindelijk stranden.
arjandijk162 @g_v_rijn18 oktober 2024 11:06
ik zie veel laptops van verschillende merken in de winkels staan, dus er zal wat druk zijn om deze keer door te zetten...
g_v_rijn @arjandijk16218 oktober 2024 11:08
Exact - een OS wat nu wordt uitgebracht met (nog maar) een beperkt aantal geschikte applicaties. We gaan het zien.
Xenan @g_v_rijn18 oktober 2024 11:29
Vrijwel alle applicaties draaien op Windows ARM, alleen spellen performen niet echt goed
g_v_rijn @Xenan18 oktober 2024 12:08
Software and games that are reported to work on Snapdragon and other ARM devices. -> https://windowsonarm.org/ bevat de ARM applicatielijst incl. 4 statussen:
not supported / emulated / beta support / native.
hiostu @g_v_rijn18 oktober 2024 11:14
Waarom zou dit een heel slecht bericht zijn? Je hebt de DevKit niet nodig om ARM applicaties te ontwikkelen of compilen voor Windows ARM. Dat kan ook gewoon op 1 van de laptops die er inmiddels beschikbaar zijn. Of eigenlijk testen, want het developen en compilen van ARM applicaties kon al gewoon op een Intel/AMD machine. Ik heb in het verleden ook gewoon ARM applicaties voor Windows ontwikkeld op een non-ARM machine.

[Reactie gewijzigd door hiostu op 18 oktober 2024 11:14]

SG @hiostu18 oktober 2024 12:11
Dit was al bekend
Gamers nexus
Level1 tech
Melde al slechte adoptie
Slechte dev support.
Geen probleem als je ms software gebruikt.
Windows app store shippen naar apps van derden kan je deze gerelateerde port problemen tegen komen.
uiltje @hiostu18 oktober 2024 12:23
Nou ja, als je in debug mode draait met een IDE ernaast is het wel fijn als je wat meer headroom hebt. En meestal doe je de optimalisatie-stap ook pas op het einde van de productontwikkeling of conversie. Verder kan het zijn dat je sommige dingen makkelijker met een desktop-achtige machine kan testen zoals verschillende monitor-resoluties, specifieke I/O etc.
Ferdinand Oeinck 18 oktober 2024 10:20
Ik heb er een, kopen?
djwice
@Ferdinand Oeinck18 oktober 2024 11:31
The box says no you can't.
Ferdinand Oeinck 18 oktober 2024 11:40
Ik develop en compile mijn apps al sinds bijna 4 jaar op een MacBook Air M1 met Parallels, Windows 11 ARM64 en Visual Studio 2022 ARM64. Werkt super.

Met de Snapdragon Devkit zelfs stukken beter. Compilen gaat 4 keer zo snel!

Hier https://armrepo.ver.lt/ staat een overzicht van alle native ARM64 apps voor Windows 11 ARM64
owndampu @Ferdinand Oeinck18 oktober 2024 11:46
Wat is jouw mening over het geluid van de koeling? Jeff Geerling was daar vrij negatief over, en dat hield mijn enigszins ook tegen om er een te kopen toen het mogelijk was.

Achja maar gewoon weer verder wachten tot de 32gb ram variant van de asus vivobook ergens in nederland verschijnt.
Ferdinand Oeinck @owndampu18 oktober 2024 20:35
Maakt veel lawaai. Meer dan mijn Dell Precision 7545 met Core i9 9th gen. Heb hem ook elders staan en werk via remote pc erop.
powerbug 18 oktober 2024 14:47
De grootste installed base van Windows 11 voor ARM64 zullen wel de Parallels VM's zijn op Macbooks met M1/M2/M3 processor.
Ik vermoed dat er daarvan veel meer draaien dan dat er ooit Surface of Snapdragon laptops verkocht zijn.
Roel1966 18 oktober 2024 22:26
Moet dan toch blijkbaar wel veel meer mee aan de hand zijn dat ze zelfs al verstuurde devkits geeneens meer willen. Zal denk ik dan voor Qualcomm ook duurder zijn wanneer ze al die geretourneerde devkits moeten laten vernietigen.
palmyra 23 oktober 2024 19:50
Snapdragon X nieuws:

https://www.qualcomm.com/company/events/snapdragon-summit

En voor de muzikale tweakers die geen 'apple-bugdet' hebben of willen:

https://www.gearnews.com/snapdragon-x-windows-11-tech/

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