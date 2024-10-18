Qualcomm stopt 'voor onbepaalde tijd' met de Snapdragon X Elite-devkit - update

Qualcomm lijkt zijn Windows-devkit met Snapdragon X Elite-soc te schrappen. Dat blijkt uit een e-mail die is verzonden naar klanten. De fabrikant zegt dat de mini-pc 'niet heeft voldaan' aan zijn gebruikelijke normen. Kopers krijgen hun geld terug.

De e-mail die is gestuurd naar kopers

Qualcomm zegt dat het de beslissing heeft genomen om de Snapdragon X Elite-devkit en de ondersteuning ervan 'voor onbepaalde tijd' op te schorten. Dat schrijft het bedrijf in een e-mail die is verspreid door Arrow Electronics, die is gepubliceerd door Jeff Geerling en ook is ingezien door Tweakers. Het bedrijf zegt in de e-mail dat klanten binnen tien werkdagen een terugbetaling horen te ontvangen. Uitstaande bestellingen worden daarmee geannuleerd.

De fabrikant schrijft daarnaast dat het 'niet nodig is om materiaal te retourneren' als gebruikers de mini-pc al hebben ontvangen. Dat lijkt te suggereren dat ook refunds worden uitgegeven aan klanten die de devkit al binnen hebben, hoewel in de praktijk nog moet blijken of dat om alle bestaande kopers gaat. Tweakers heeft hierom opheldering gevraagd aan Qualcomm.

Qualcomm kondigde zijn nieuwe devkit in mei aan en bracht die in juni op de markt. Het product was speciaal bedoeld voor ontwikkelaars om software te schrijven voor de Arm-versie van Windows. Het product was in de praktijk echter ook te koop voor 'gewone' consumenten. De devkit was te koop voor 899 dollar.

Update, 14:55 uur - Een PR-bureau laat namens Qualcomm weten dat alle kopers van de Snapdragon X Elite-devkit hun geld terugkrijgen. "Alle kopers ontvangen een volledige terugbetaling, ongeacht de aankoopdatum en of ze het product al dan niet hebben ontvangen."