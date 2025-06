Reuters: release Windows-laptops met Qualcomm-socs is risico door rechtszaak

De release van Windows-laptops met Qualcomm-socs onder het Microsoft Copilot+-merk is een risico door de lopende rechtszaak van Qualcomm en chiparchitectuurmaker Arm. Arm wil meer geld zien van Qualcomm voor de socs.

Qualcomm heeft de Snapdragon X-socs gemaakt op basis van licenties van Nuvia, een bedrijf dat door Qualcomm is overgenomen. Dat kan niet zomaar, claimde Arm al enkele jaren geleden. Arm heeft daarom een aanklacht ingediend tegen Qualcomm en die zaak heeft nog niet gediend. Als Arm gelijk krijgt, kan het zijn dat de laptops uit de schappen moeten of dat Qualcomm meer moet afdragen aan de maker van de chiparchitectuur.

Persbureau Reuters heeft op de Computex gehoord dat fabrikanten het erover hebben en analisten lijken het in te schatten als reëel risico. De zaak zou in december beginnen in de Amerikaanse staat Delaware. De laptops met Qualcomm-socs komen vanaf volgende week uit.