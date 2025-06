Inleiding

IPad (2022): behuizing en scherm

De iPad (2022) is het laatste model in Apples tabletline-up dat overgaat op het nieuwe design. Dat ziet er een stuk meer bijtijds uit dan dat van de iPad (2021), met zijn gedateerd ogende, brede boven- en onderrand en de fysieke thuisknop onder het scherm. Met 10,9" is het scherm van de iPad (2022) precies even groot als dat van de iPad Air (2022). Daar lijkt hij dus het meest op, maar er zijn een paar kleinere en grotere verschillen, vooral in het nadeel van de iPad (2022). Het budgetmodel is net een centimetertje breder en evenzoveel langer, doordat de rand rondom het scherm net iets breder is. In het echt zie je het alleen als beide apparaten naast elkaar liggen. Wat je dan ook kan opvallen, is de toegenomen dikte. Met 7mm is de iPad (2022) zeker geen dikke tablet, maar Apples andere tablets met het nieuwe design zijn dunner. Positief is dat de tablet daarmee ook wat steviger aanvoelt. Als je de iPad Air (2022) met beide handen heen en weer probeert te buigen, voel je duidelijk dat het apparaat meegeeft en je hoort het dan zelfs een beetje kraken, wat bij de iPad (2022) niet zo snel gebeurt. Apple iPad 2021 Apple iPad 2022 Apple iPad Air 2022 Scherm Lcd (ips), 10,2"

2160x1620, 265ppi (4:3)

60Hz, sRGB-kleurbereik

Geschikt voor Apple Pencil 1

Niet gelamineerd Lcd (ips), 10,9"

2360x1640, 264ppi (10:7)

60Hz, sRGB-kleurbereik

Geschikt voor Apple Pencil 1

Niet gelamineerd Lcd (ips), 10,9"

2360x1640, 264ppi (10:7)

60Hz, DCI-P3-kleurbereik

Geschikt voor Apple Pencil 2 Formaat (lxbxh) 250,6x174,1x7,5mm 248,6x179,5x7mm 247,6x178,5x6,1mm Gewicht (wifi) 487g 477g 458g Authenticatie Touch ID (homeknop) Touch ID

(zijkant) Touch ID

(zijkant) Luidsprekers Stereo (portrait) Stereo (landsc.) Stereo (landsc.) Poorten Lightning

Smart Conn. (zijkant)

3,5mm-jack USB-C

Smart Conn. (zijkant) USB-C

Smart Conn. (achterkant) Camera voor 12Mp f/2.4 (uw)

Korte zijde 12Mp f/2.4 (uw)

Lange zijde 12Mp f/2.4 (uw)

Korte zijde Camera achter 8Mp f/2.4 12Mp f/1.8 12Mp f/1.8 Reden voor de dikkere behuizing, is het niet-gelamineerde scherm van de iPad (2022). Net als bij de voorgaande budget-iPads zit er weer een beetje ruimte tussen het glas aan de voorkant en het lcd-paneel eronder. Dat klinkt niet alleen goedkoop, met een luide 'tok' als je tegen het scherm tikt; de ruimte tussen glas en paneel veroorzaakt interne reflecties, waarmee het scherm slechter leesbaar is bij omgevingslicht. Zeker als je het scherm onder een hoek bekijkt, neemt het contrast sterk af ten opzichte van de iPad Air en andere, duurdere iPads, waarbij het scherm wel netjes is gelamineerd. Het scherm van de iPad (2022) (rechts) heeft bij een beetje omgevingslicht veel slechtere kijkhoeken dan de iPad Air (2022) Als we kijken naar de knoppen en aansluitingen die langs de rand zitten, valt op dat de iPad (2022) net als de andere iPads met het nieuwe design niet beschikt over een 3,5mm-aansluiting, die de iPad (2021) wel heeft. De vertrouwde Lightning-poort moet plaatsmaken voor USB-C. Rechts aan de bovenkant zit zoals bij de iPad Air de powerknop met ingebouwde Touch ID-functie, met boven aan de rechterkant de volumeknoppen. Net als de iPad mini, Air en Pro heeft de iPad (2022) luidsprekers aan beide korte kanten van het apparaat, voor stereogeluid in landschapsmodus. De iPad (2021) heeft alleen luidsprekers aan de onderkant, dus daarbij komt al het geluid van één kant als je hem horizontaal vasthoudt. De luidsprekers van de iPad (2022) produceren een prima klank en kunnen bovendien lekker hard. Zo goed als die van de Pro-modellen zijn ze allicht niet. De bezel rondom het scherm loopt net als bij de andere iPads met het nieuwe design ononderbroken door. Er is wel een frontcamera in verstopt, het gebruikelijke 12-megapixelexemplaar met een ultragroothoeklens met een beeldhoek van 122 graden. Nieuw is de positie in de lange zijkant. Daardoor brengt de iPad (2022) je in videogesprekken beter in beeld dan de iPad Air en duurdere modellen, waarbij de camera in de korte zijkant zit. Daarbij lijkt het voor je gesprekspartner alsof je langs hem of haar heen praat. Achter op de iPad (2022) zit een 12-megapixelcamera zonder flits, net zoals bij de iPad Air; de iPad (2021) heeft nog een 8-megapixelexemplaar. Frontcamera van de iPad (2022) (linkerfoto) en de iPad Air (2022). Beide tablets stonden voor deze foto in hun bijbehorende hoes op dezelfde plek op het bureau. Het gebruikte standaardperspectief in de camera-app gebruikt niet de volledige beeldhoek van de camera. Knullige pen, dreuzelachtig toetsenbord Je hebt het vast al ergens op internet voorbij zien komen; waar je bij andere iPads met het nieuwe design de tweedegeneratie-Apple Pencil kunt gebruiken, die magnetisch langs de zijkant van die tablets vastplakt en oplaadt, ben je bij de iPad (2022) veroordeeld tot de eerstegeneratie-Pencil. Die is niet minder nauwkeurig dan de tweede, maar met zijn gladde behuizing houdt hij net wat minder fijn vast en als je hem laat vallen, rolt hij makkelijk weg, omdat hij geen platte kant heeft. Je bergt hem ook niet zo gemakkelijk op. Apples oude Pen is voorzien van een Lightning-aansluiting om hem op te laden, verstopt onder het gemakkelijk kwijtrakende dopje tegenover de punt. Dat wordt lastig, aangezien de iPad (2022) die niet meer heeft. De oplossing is een adapter van Lightning naar USB-C, die je eventueel voor een tientje kunt bijkopen als je de Pencil al hebt liggen. Als je nu een nieuwe pen aanschaft, zit het hulpstuk er standaard bij. Om de Pencil op te laden, plug je eerst de oplaadkabel in je iPad, gevolgd door het verloopje waarop je vervolgens weer de Pencil kunt aansluiten. Voor een merk dat zich laat voorstaan op strak design ziet dat er ronduit knullig uit. De Pencil kan teleurstellend genoeg niet worden gebruikt tijdens het opladen. Net als de andere iPads van de laatste jaren, behalve de iPad mini, heeft de iPad (2022) een toetsenbordconnector. Daarop past het Magic Keyboard Folio, een nieuw accessoire speciaal voor de iPad (2022) dat niet minder dan 299 euro kost. Naast het Magic Keyboard voor Apples duurdere tablets, met zijn fraaie design waarbij de tablet boven de toetsen lijkt te zweven, doet de 'magische' Folio-hoes een stuk dreuzelachtiger aan. Bij het openklappen rust de tablet gewoon op zijn zij, waarbij een uitklapbare kickstand op het andere deel van de hoes moet voorkomen dat hij omkukelt. Dichtgeklapt kunnen hoes en tablet wat makkelijk verschuiven ten opzichte van elkaar. Het Magic Keyboard heeft een veel steviger scharnier en blijft daarmee beter zitten. iPad (2022) met het Magic Keyboard Folio (links) naast de iPad Air (2022) met het Magic Keyboard Hoewel de toetsen van het Magic Keyboard Folio niet worden verlicht, geven ze dezelfde feedback als bij het 'echte' Magic Keyboard. Die feedback is vergelijkbaar met die van een laptop en een stuk prettiger dan bij de toetsenbordjes die Apple verkocht bij de iPad (2021) en eerdere modellen. De hoes heeft bovendien een geïntegreerde touchpad, die door het ontbreken van de zweefconstructie iets groter kan zijn dan bij het Magic Keyboard. Om die reden beschikt de Folio-hoes ook over een extra rij functietoetsen. Beeldscherm met downgrades Bij het vernieuwde ontwerp van de iPad (2022) past een nieuwe display, die zoals gezegd dezelfde diagonaal heeft als de iPad Air (2022). Ook de resolutie van 2360x1640 pixels en de refreshrate van 60Hz van de ips-lcd zijn hetzelfde, hoewel het scherm van de budget-iPad wat rondere hoekjes heeft om aan te sluiten op de dikkere schermrand. Naast de mindere pen-ondersteuning en het niet-gelamineerde ontwerp, heeft Apple de iPad (2022) nog een verdere downgrade meegegeven ten opzichte van duurdere iPads; het kleurbereik blijft beperkt tot ongeveer 96 procent van sRGB. Dat is vooral opvallend omdat nagenoeg alle andere courante Apple-apparatuur met een scherm erin het grotere DCI-P3-bereik ondersteunt en daarmee ook een volledige sRGB-dekking biedt. Met onze X-rite i1 Display Pro-colorimeter en Portait Displays Calman Ultimate-analysesoftware meten we een maximale helderheid van iets meer dan 500cd/m², keurig conform de specificaties. Het contrast van ongeveer 1000:1 is in lijn met wat je kunt verwachten van dit paneeltype, maar wel is het een stuk lager dan dat van de iPad Air (2022). Samen met de mindere kijkhoek en lagere kleurdekking levert dat een zichtbaar fletser beeld op. Apple heeft het scherm evengoed uitstekend afgesteld. De voorbeeldig lage gemiddelde kleur- en grijsfout duidt op een voor het menselijk oog niet zichtbare afwijking. Evenals alle andere hedendaagse iPads ondersteunt de iPad (2022) True Tone. Door middel van een kleursensor kan het scherm zijn kleurtemperatuur automatisch aanpassen aan het omgevingslicht en dat is nice-to-have. Als je een boek of webpagina leest met een witte achtergrond, ziet het scherm er net wat papierachtiger uit.

IPad Pro (2022): behuizing en scherm

Aan het ontwerp van de iPad Pro (2021) was weinig veranderd ten opzichte van de voorganger en bij de iPad Pro (2022) verandert er aan de buitenkant zelfs helemaal niets. Er zijn nog steeds een 11"- en een 12,9"-model, waarvan we alleen de grootste uitvoering hebben getest. Beide zijn precies even groot als hun voorgangers, wegen hetzelfde, hebben dezelfde poorten en aansluitingen, en je kunt er dezelfde accessoires bij gebruiken. Zelfs de beschikbare kleuren verschillen niet van die van vorig jaar. Waar Apples goedkopere iPads verkrijgbaar zijn in een reeks vrolijke pasteltinten, hebben de Pro-iPads een soberdere kleurstelling: donkergrijs of zilver. Apple iPad Pro (2022) 12,9" naast de iPad (2022) Hoewel er geruchten gaan dat Apple een nog grotere tablet voorbereidt, is ook de 12,9"-iPad Pro al een aardige joekel. Niet dat er rondom veel loze ruimte aanwezig is. De schermrand van de Pro's is zelfs nog iets smaller dan die van de iPad Air. Dat is ook de reden dat het 11"-model van de iPad Pro binnen een even grote behuizing als de Air een 0,1" grotere schermdiagonaal kan bieden. Daarbij zijn de tablets zeer dun, zelfs maar 5,9mm bij het 11"-model en nog altijd 6,4mm bij de 12,9"-variant. Hoewel het ding niet fragiel aanvoelt, lijkt het beter om hem niet te hard heen en weer te buigen. Met 682g is de iPad Pro 12,9" duidelijk zwaarder dan de gemiddelde tablet. Evengoed is hij beduidend lichter dan de Microsoft Surface Pro 9, die rond de 880g weegt. Windows-convertibles zijn vaak nog veel zwaarder, maar die vergelijking is niet helemaal eerlijk, omdat ze vaak ook een ingebouwd toetsenbord hebben. Stop je de iPad Pro 12,9" in het bijbehorende Magic Keyboard, dat nog eens 430 euro kost boven op de tablet, dan is het totale gewicht 1380g. Dat is vergelijkbaar met een lichte Windows-convertible en het is zelfs meer dan Apples eigen MacBook Air M2, die 1230g weegt. Zoals gezegd is het Magic Keyboard wel een duidelijk mooier en steviger uitgevoerd toetsenbord dan het Folio-toetsenbordje bij de iPad (2022). Er zit bovendien een extra USB-C-poort op. Apple iPad Pro 2022/2021 (11") Apple iPad Pro 2022/2021 (12,9") Scherm Lcd (ips), 11"

2388x1668, 265ppi (10:7)

120Hz, DCI-P3-kleurbereik

Geschikt voor Apple Pencil 2+hover* Miniled-lcd (ips), 12,9"

2732x2048, 265ppi (4:3)

120Hz, DCI-P3-kleurbereik

Geschikt voor Apple Pencil 2+hover*

Hdr-scherm (1600cd/m² piek) Formaat (lxbxh) 247,6x178,5x5,9mm 280,6x214,9x6,4mm Gewicht (wifi) 466g 682g Authenticatie Face ID Face ID Luidsprekers Stereo (landscape en portrait) Stereo (landscape en portrait) Poorten Thunderbolt 4

Smart Connector (achterkant) Thunderbolt 4

Smart Connector (achterkant) Camera voor 12Mp f/2.4 (uw)

Korte zijde 12Mp f/2.4 (uw)

Korte zijde Camera achter 12Mp f/1.8

10Mp f/2.4 (uw)

Lidar 12Mp f/1.8

10Mp f/2.4 (uw)

Lidar *Alleen 2022-model Voor wie de reviews van de afgelopen jaren heeft gemist, nog een kleine recap van de knoppen en aansluitingen rondom. De powerknop en volumeknoppen zitten op dezelfde plaatsen als bij de iPad (2022) en iPad Air (2022), maar een vingerafdrukscanner ontbreekt. Naast dezelfde 12-megapixelfrontcamera met ultragroothoeklens zit in de bezel van de iPad Pro ook de benodigde hardware voor gezichtsherkenning. Face ID werkt hetzelfde als op je iPhone, behalve dat je misschien even moet uitkijken dat je vinger niet voor de lens zit als je hem horizontaal houdt. Ook om die reden was het fijn geweest als Apple de frontcamera, net als bij de iPad (2022), naar de lange zijde had verplaatst. Dat zal bij een volgende generatie vast een keer gebeuren. Rondom de rand van de iPad Pro (2022) zitten net als bij de goedkopere iPads vier openingen voor de luidsprekers, maar daaruit komt bij het Pro-model een luider, mooier klinkend geluid met veel meer bas en ruimtelijkheid. De enkele USB-C-poort heeft ondersteuning voor Thunderbolt 3. Je kunt er dus een externe monitor mee aansluiten op je iPad of de iPad zelf als externe monitor gebruiken bij je Mac, via Apple Sidecar. De ondersteuning voor externe monitors in iOS en apps is in de afgelopen jaren steeds verder uitgebreid, van het simpelweg klonen van het tabletscherm tot apps die iets anders kunnen laten zien op het tweede scherm dan op het tabletscherm. Een voorbeeld is de preview van een video die je aan het bewerken bent. Met iOS 16 kun je nu ook een soort bureaublad met vensters laten zien op het tweede scherm via de nieuwe Stage Manager-functie. Meer daarover op de pagina 'Software: iOS 16'. Aan de achterzijde van de iPad Pro (2022) zitten twee camera's, met naast een 12-megapixel-primaire camera ook een ultragroothoekcamera van 10 megapixel. Voor AR-toepassingen is bovendien een lidarscanner aanwezig. Nieuw zijn de verbeterde Smart HDR-implementatie (versie 4, zoals bij de iPhone 13-serie) en de mogelijkheid om video's in het ProRes-formaat op te nemen, met dank aan de nieuwe encoder in de M2-soc. De vraag is waarom je dat zou willen doen op een tablet die beduidend slechtere camerahardware heeft en zich minder makkelijk laat vasthouden dan een telefoon. Saillant is bovendien dat je vooralsnog een thirdpartyapp nodig hebt om in Apples eigen codec video's op te kunnen nemen. Miniledscherm dat je pen herkent Vorig jaar introduceerde Apple met de iPad Pro (2021) 12,9" het innovatieve miniledscherm dat wordt verlicht door meer dan 10.000 ledjes, opgedeeld in 2596 onafhankelijk dimbare zones. De Liquid Retina XDR-display is nog steeds een van de geavanceerdste schermen die er zijn en is uiteraard ook weer aanwezig op het model van dit jaar. Jammer genoeg moet je het bij de 11"-iPad Pro 2022 nog steeds doen met een normale ips-lcd zonder minileds, die niet geschikt is voor hdr. Of je nu een 11"- of 12,9"-iPad Pro 2022 hebt, de enige vernieuwing op schermgebied die er dit jaar inzit, hebben ze allebei. Via een nieuwe coprocessor in de M2-chip herkennen ze de Apple Pencil 2 al als hij tot 12mm boven het scherm zweeft. Dat is nice-to-have voor bepaalde toepassingen. Zo zie je in een tekenprogramma een voorbeeld van de grootte van je penseelstreek, zodat je hem nog kunt aanpassen voordat je begint te tekenen. Vergelijkbaar met de muiscursor zie je iconen en knoppen door de interface heen op je pen reageren. Op het miniledscherm van ons 12,9"-testmodel ziet hdr-content er letterlijk en figuurlijk schitterend uit. Dat komt door de fijnmazige local dimming, die een bijzonder hoog contrast mogelijk maakt, maar ook biedt het paneel een hoge piekhelderheid: 1600cd/m² op een klein gedeelte van het beeld en 1000cd/m² als het hele scherm wit moet zijn. Je kunt erover twisten of een oledpaneel nog beter is voor hdr-weergave vanwege zijn pixelperfecte dimming, waar je op het iPad-scherm soms wat blooming ziet optreden. Zo'n hoge helderheid halen oledpanelen van dit formaat echter bij lange na niet. We hebben onze metingen uitgevoerd met standard dynamic range-testpatronen. De kleurweergave is net als bij de iPad (2022) keurig netjes afgesteld. Local dimming is altijd actief bij ons met minileds uitgeruste testmodel, zodat het contrast oneindig hoog uitvalt; waar het beeld zwart moet zijn, staan de lampjes uit. In sdr belooft Apple een maximale helderheid van 600cd/m² en de tablet bereikt deze ook. Misschien zou een volgende versie ook voor sdr-content nog feller kunnen zijn, maar het is niet alsof de concurrentie het veel beter doet. De Samsung Galaxy Tab S8 Ultra toont kleine witte vlakjes in sdr weliswaar helderder, maar zakt voor een volledig wit scherm terug tot onder de iPad Pro 2022. Net als in de verleden jaren heeft de iPad Pro 2022 in beide maten ondersteuning voor een 120Hz-refreshrate, wat Apple ProMotion noemt. Dat is leuk en aardig, maar de responstijden zijn zichtbaar traag, met een spoor van uitdovende pixels achter objecten die zich over het scherm bewegen. Van dat probleem hebben iPads en Macs helaas al jaren last. Met een betere overdriveafstelling moet beweging er op een lcd een stuk scherper uit kunnen zien. Of überhaupt met enige vorm van overdrive, te oordelen aan hoe het iPad-scherm eruitziet.

Software: iPadOS 16

De iPad (2022) en iPad Pro (2022) draaien beide uit de doos het nieuwe iPadOS 16.1. Dat komt ook weer beschikbaar voor veel van de oudere iPads. De oudste is iPad Pro van de allereerste generatie, die uit 2015 stamt. Van de 'gewone' iPad krijgt het model uit 2017 nog de nieuwe software. Uitgaande van diezelfde ondersteuningsperiode kun je met de nieuwe toestellen dus nog tot 2027 en 2029 updates verwachten. Samsung geeft zijn high-end tablets van 2022 vier OS-upgrades en vijf jaar lang beveiligingsupdates, en doet het daarmee bijna net zo goed als Apple, maar andere tabletfabrikanten geven vaak niet zo lang updates. Daaronder bevindt zich zelfs Microsoft, waarbij je minstens een Surface Pro 6 (2019) moet hebben om nog Windows 11 te kunnen draaien, althans officieel. IPadOS 16 biedt een aantal van dezelfde functies als smartphonetegenhanger iOS 16. De leukste is de mogelijkheid om automatisch het onderwerp uit een foto te knippen door er simpelweg lang op te tikken. Je kunt de afbeelding vervolgens direct kopiëren naar een andere app om bijvoorbeeld een plaatje in te voegen in je digitale notitieblok of je gekke bek als sticker in WhatsApp te gebruiken. Nieuw is ook de Weer-app, die iPhones al lang hebben, maar de iPad niet. Die biedt alle functies die je op je smartphone ook kunt gebruiken, zoals een tiendaagse voorspelling, buienradar en luchtkwaliteitindex. Kleinere nieuwigheden zijn de gedeelde iCloud-fotobibliotheek en de mogelijkheid om berichten en e-mails terug te halen na verzending en ze te wijzigen. Ten opzichte van Android biedt iPadOS een uitgebreider software-ecosysteem met apps die optimaal gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die Apples tablets bieden. Er is bijvoorbeeld een aantal goede tekenprogramma's en later dit jaar komt videobewerkingsprogramma DaVinci Resolve beschikbaar, dat de soc van je apparaat flink op de proef kan stellen. In vergelijking met Windows- en macOS is het appaanbod niet noodzakelijk beter. Stage Manager: vensters op je iPad De grootste wijziging in iPadOS 16 is er een die alleen beschikbaar wordt gesteld voor de duurdere tablets: de mogelijkheid om apps in vensters weer te geven om gemakkelijker te kunnen multitasken. Apple noemt dat Stage Manager. De functie is namelijk opgebouwd rondom virtuele bureaubladen (stages) waarop telkens tot vier appvensters tegelijk kunnen staan. Via de strip, een 3d-balk aan de linkerkant van het scherm, kun je wisselen van stage en als je er vensters naar versleept, verdwijnen die van het toneel. De iPad Air 2022 kan Stage Manager net als de Pro op een extern scherm weergeven Stage Manager werkt exclusief op iPad Pro-tablets vanaf 2018 en de iPad Air 2022. De iPad Pro 2021, iPad Air 2022 en iPad Pro 2022, die zijn voorzien van een M1- of M2-soc, kunnen het beeld ook nog uitbreiden naar een externe monitor, om zo tot acht programma's naast elkaar tegelijk te laten zien. Stage Manager alleen laten zien op het tweede scherm en niet op het iPad-scherm lijkt niet mogelijk. Je vindt het Stage Manager-knopje (het

venster met de drie puntjes links)

op het bedieningspaneel Op een geschikte iPad, bijvoorbeeld ons iPad Pro 2022-testmodel, is het ook nog steeds mogelijk om gebruik te maken van de oude multitaskinginterface in iOS, waarbij apps in splitscreen- of slide-over weergave kunnen worden getoond. Die blijft ook gewoon beschikbaar op iPads zonder Stage Manager, zoals de iPad (2022). Heb je het juiste apparaat, dan schakel je de nieuwe weergave in via een icoontje op het bedieningspaneel. Open je vervolgens een app, dan blijft alleen het dock staan, verschijnt de balk met stages aan de linkerkant en wordt de rest van de interface een vage waas. Stage Manager werkt anders dan de vensteromgeving van Windows of macOS en 'anders' wil niet altijd zeggen 'beter'. Zo beschikken apps in Stage Manager niet over een traditionele titelbalk met de bekende drie knoppen, maar over een menuutje voor sluiten of maximaliseren, dat geopend wordt met de drie puntjes in het midden bovenaan. Het sluiten van een app vereist daarmee telkens een extra handeling. Een venster groter of kleiner slepen kan om een of andere reden maar vanuit een van de onderste hoeken, waarbij de telkens wisselende 'juiste' hoek behulpzaam wordt aangeduid met een klein boogje. Waar het in Windows en macOS glashelder is wat er gebeurt als je een venster gaat verslepen of vergroten, is het met Stage Manager telkens een verrassing wat er met je werkruimte gebeurt. Je hebt weinig vrijheid om zelf te kiezen hoe groot vensters zijn en waar ze precies staan. Stage Manager schikt de vensters op een bepaalde wijze in het gelid, waarbij andere vensters eventueel voor je worden verplaatst. Een verdere complicatie is de strip, die soms per ongeluk een venster opslokt en minimaliseert richting een nieuwe stage, terwijl je het alleen aan de linkerkant op je bestaande werkruimte had willen zetten. Voor de hand liggende combinaties zijn niet mogelijk. Je kunt bijvoorbeeld niet vier vensters in een raster zetten, met in iedere hoek één app. De interface verspilt nogal veel ruimte aan padding. Het is niet mogelijk vensters strak tegen elkaar aan te zetten en met verschillende vensters naast elkaar blijven ook de randen van het scherm verplicht leeg. De dock en de strip kunnen eventueel wel worden verborgen. Wil je die ook nog weergeven, dan voelt zelfs het riante paneel van Apples grootste iPad krap aan. Misschien is de typische werking van Stage Manager een uiting van Apples gewoonlijke drang om gebruikers bij de hand te nemen. Hij is waarschijnlijk ook uit nood geboren. IPadOS ondersteunde nooit eerder vensters, waarmee apps ook niet waren bedacht om vrij schaalbaar te zijn. Apple voelde er kennelijk weinig voor om zijn ontwikkelaars te vragen om apps speciaal te updaten. Zodoende kun je voor ieder venstertje enkel kiezen uit een aantal voorgedefinieerde hoogten en breedten, wat ook nog afhankelijk is van de app die je toevallig gebruikt. We kwamen apps tegen die zich nauwelijks lieten herschalen, terwijl de meeste van Apples eigen systeemapps een stuk of vijf verschillende hoogte- en breedtematen bieden. Naast het vensterbeheer kan ook de manier waarop je nieuwe apps opent en openstaande apps terugvindt beter. Voor wat het tweede betreft ziet het 3d-overzicht van de strip er fraai uit, maar het is niet zo overzichtelijk en vereist bovendien onnodig veel ruimte op het scherm. Dat heeft Apple zelf kennelijk ook ingezien. Als je op een icoon in de dock tikt, zie je waar alle openstaande vensters van die app zich bevinden op alle verschillende stages. Wil je toch een nieuw venster, dan kan het werken om het icoon naar het bureaublad te verslepen. Als de app echter al ergens openstaat, kan het zijn dat je dat openstaande venster voor je neus krijgt. Nog zo'n instinker: de optie 'Voeg nieuw venster toe' in het menuutje van ieder venster is niet primair bedoeld om een extra venster te openen van diezelfde app, maar in plaats daarvan kun je een willekeurig venster toevoegen aan je huidige stage. Opvallend is ook wat er gebeurt als je alle vensters van een bepaalde werkruimte sluit. Je wordt dan niet terugverwezen naar een andere stage die nog openstaat, maar keert linea recta terug naar het beginscherm, vanwaar je eerst weer een app moet openen om terug te keren naar het Stage Manager-overzicht. Stage Manager is kortom een concept met veel potentie. Het werd hoog tijd dat Apples Pro-iPads een dergelijk vensterbeheersysteem zouden krijgen dat de ervaring dichter in de buurt brengt van een laptop. Ook de mogelijkheid om een tweede scherm ten volle te benutten, is significant. De interface lijkt op dit moment echter nog niet af. Naar het schijnt is het al heel wat dat de functie het überhaupt gehaald heeft voor deze release; iPadOS 16 kwam pas een maand na iOS 16 uit, waar beide normaal gesproken gelijktijdig verschijnen. De oorzaak is volgens geruchten het extra werk dat Stage Manager opleverde. Gedurende de bètaperiode die deze zomer plaatsvond, kwam er stevige kritiek op de beperkte compatibiliteit met oudere modellen iPads en de gebrekkige stabiliteit en andere fouten die Stage Manager toen nog bevatte. Met de extra tijd die Apple heeft genomen voor de huidige iPadOS-versie, leken die goeddeels opgelost. Meer ruimte op het scherm Een enigszins verborgen nieuwe mogelijkheid die prettig samengaat met de Stage Manager, is de mogelijkheid om de schaling van het beeldscherm aan te passen. Hij werkt op alle modellen die Stage Manager ook ondersteunen, dus omgekeerd bijvoorbeeld niet op de iPad (2022). Je vindt de functie in het beeldschermmenu, waar je naast de standaardweergave kunt kiezen uit 'Meer ruimte' en 'Grotere tekst'. Op geschikte iPads met een 11"- of 10,9"-scherm is alleen de eerste optie beschikbaar. Hoewel de iPad bij het wisselen van stand waarschuwt dat hij opnieuw moet starten, blijkt dat niet het geval. Alleen de apps moeten opnieuw worden ingeladen. In de een-na-laatste afbeelding zie je Stage Manager met 'Meer ruimte' actief, de laatste afbeelding toont de standaardweergave Grappig genoeg biedt 'Meer ruimte' niet daadwerkelijk meer ruimte voor bijvoorbeeld app-icoontjes op je startscherm. In de Stage Manager-weergave of binnen apps doet de functie wel wat hij belooft. Alle tekst en UI-elementen worden kleiner weergegeven, waardoor er meer op het scherm past. Daardoor voelt het werken met verschillende vensters minder krap aan. Ondanks de ruimte verkwistende interface passen twee vensters comfortabel naast elkaar op het grote scherm van de 12,9"-iPad. De scherpte neemt in deze weergave uiteraard iets af, ook omdat de interface niet meer precies 2x wordt opgeschaald tot de fysieke resolutie van het scherm.

Systeemprestaties en accuduur

De iPad (2022) beschikt over een A14 Bionic-soc, die is voorzien van zes cpu-cores, waarvan twee snelle en vier zuinige kernen. De gpu heeft vier rekenkernen. De A14 is een generatie nieuwer dan de A13 in de iPad (2021), terwijl de iPad Air (2020) en de iPhone 12-serie precies dezelfde chip hebben. Het is dus niet bepaald het laatste nieuws. Desondanks zijn de prestaties goed. Met een schuin oog op de scores in benchmark-apps, liggen de prestaties van het gpu-gedeelte op ongeveer hetzelfde niveau als die van de courante Snapdragon 8 Gen 1, die Samsungs Tab S8-serie aandrijft. De cpu is zelfs nog een stukje sneller. Uitgezonderd Windows-tablets met een Intel-processor hebben andere tablets vaak een nog tragere soc. De iPad (2022) ondervindt daarmee vooral concurrentie van Apples duurdere tablets. Zo is de iPad Air (2022) met zijn M1-soc op papier soms meer dan twee keer zo snel. In tegenstelling tot de iPad Air (2020) en ook de iPad (2021) beschikt de iPad (2022) optioneel over 5G. Alle versies hebben 4GB ram, een gigabyte meer dan de iPad (2021). Er zijn weer twee opslagvarianten, met een teleurstellend krappe 64GB als instap. Zelfs budgettablets hebben tegenwoordig vaker 128GB opslag en dat is de iPad (2022) precies niet. In de onderstaande tabel staan alle prijzen op een rij, met de meerprijs ten opzichte van de iPad (2021) ernaast. Apples nieuwe instapmodel is heel veel duurder dan zijn voorganger. Dat geldt zelfs in de VS, en hier in Europa komt daar nog een forse wisselkoerscorrectie bovenop. Wellicht omdat de nieuwe iPad zoveel duurder is, houdt Apple het 2021-model in het assortiment. Tegelijkertijd is ook de adviesprijs van het oude model omhooggegaan. Vandaar dat er telkens twee meerprijzen in het overzicht staan. De laatste daarvan is ten opzichte van de huidige adviesprijs. Alleen Wifi Wifi+5G 64GB € 589,- (+ € 200 / + € 150)* € 789,- (+ € 260 / + € 180) 256GB € 789,- (+ € 230 / + € 150) € 989,- (+ € 290 / + € 180) *Meerprijs t.o.v introductieprijs / huidige adviesprijs iPad (2021) Misschien nog interessanter dan het prijsverschil tussen de iPad (2021) en iPad (2022) is wat je betaalt ten opzichte van de iPad Air (2022) of iPad Air (2020). Vóór de recente prijsstijging was de Air (2022), afhankelijk van de variant, maar zo'n 100 euro duurder dan wat de iPad (2022) nu kost. Volgens de huidige adviesprijs ligt het prijsverschil op ongeveer 200 euro, maar je kunt hem nog steeds voor minder vinden. Her en der is de iPad Air (2020) ook nog verkrijgbaar en die kost in sommige varianten slechts een tientje meer dan de iPad (2022). Hoewel de Air (2020) een stuk ouder is, geen 5G kan ondersteunen en een mindere frontcamera heeft, heeft hij dezelfde A14-soc als de nieuwe iPad. De verdere uitvoering is luxer, met een dunnere behuizing, een gelamineerd en kleurrijker beeldscherm en ondersteuning voor de tweedegeneratie-Apple Pencil. IPad Pro: M2's tabletdebuut Met de iPad Pro (2022) maakt Apples nieuwe M2-soc zijn debuut in een tablet. Eerder was hij al te vinden in de MacBook Air en MacBook Pro van dit jaar. De M2 heeft net als de M1 acht cpu-cores, met dezelfde configuratie van vier snelle en vier langzamere, efficiënte cores. Die zijn naar verluidt gebaseerd op dezelfde microarchitectuur als de A15-processor in courante iPhones, waar de M1 was gebaseerd op de A14-soc. De M2 in de iPad Pro is geconfigureerd met de snelst mogelijke 10-core-gpu. De M1-soc in de iPad Pro (2021) was al belachelijk snel. De M2 is nog een stukje sneller, maar het verschil is niet zo groot als dat tussen de M1 en de A-socs die in de voorgaande generaties iPad Pro zaten. Te oordelen naar de uitgebreidere tests die we eerder hebben gedraaid op de MacBook Air en Pro, is het cpu-gedeelte een procent of 10 sneller en de gpu-prestaties gaan met zo'n 35 procent omhoog. De M2 heeft verder nog wat specifieke upgrades die in bepaalde situaties van pas komen. Zo ondersteunt de hardware-encoder 8k- en ProRes-materiaal. Als je daarmee werkt, zal de iPad Pro (2022) zowel veel sneller als veel zuiniger kunnen werken dan zijn voorganger. Heb je zo'n specifieke taak niet voor ogen, dan is de M1 voorlopig snel zat. De iPad Pro is, zoals eerder aan de orde kwam, verkrijgbaar in twee maten. Beide kennen opslagvarianten uiteenlopend van 128GB tot en met 2TB. Net als bij de andere iPads zijn er versies met alleen wifi (6E, bij de Pro 2022) en modellen met een 5G-modem. Zodoende zijn er twintig verschillende configuraties te koop, waarvan de prijzen in de onderstaande tabel staan. Het zal je opvallen dat de 1TB- en 2TB-varianten ook zijn voorzien van een royale 16GB werkgeheugen. Je zult goed je best moeten doen om dat vol te krijgen, aangezien apps pas sinds iPadOS 15 meer dan 5GB werkgeheugen kunnen gebruiken. Bovendien heeft iPadOS 16 de nieuwe mogelijkheid om een deel van het opslaggeheugen toe te wijzen als swap, zodat ook de 8GB-modellen indien nodig meer werkgeheugen kunnen gebruiken. Uitzondering zijn de 128GB-modellen, die ook een andere verborgen beperking hebben; net als bij de 128GB-iPhone Pro-toestellen, werkt ProRes-video-opname op deze apparaten niet in 4k-resolutie. 11 inch 12,9 inch Wifi Wifi+5G Wifi Wifi+5G 128GB/8GB € 1069,- € 1269,- € 1469,- € 1669,- 256GB/8GB € 1199,- € 1399,- € 1599,- € 1799,- 512GB/8GB € 1449,- € 1649,- € 1849,- € 2049,- 1TB/16GB € 1949,- € 2149,- € 2349,- € 2549,- 2TB/16GB € 2449,- € 2649,- € 2849,- € 3049,- Net als bij de iPad (2022) en andere Apple-apparatuur van dit jaar zijn de prijzen fiks gestegen. Dat betekent bijvoorbeeld dat de 128GB-instapmodellen zonder 5G evenveel kosten als de 5G-variant van hetzelfde model vorig jaar. Hogere opslagvarianten zijn extra duur geworden, zodat in het geval van het absolute topmodel, de 2TB iPad Pro 12,9" met 5G, de magische grens van 3000 euro wordt overschreden. Apple heeft de iPad Pro (2021) direct uit het assortiment van zijn webwinkel gehaald op het moment dat het de iPad Pro (2022) introduceerde. Hoewel de voorraden afnemen, kun je bepaalde opslagvarianten van het oude model nog wel kopen bij andere partijen. Je betaalt daarvoor de toenmalige adviesprijs of soms zelfs iets minder, wat honderden euro's scheelt ten opzichte van een nieuwe iPad Pro (2022). Accuduur en opladen De iPad Pro (2022) is in beide schermmaten voorzien van dezelfde accucapaciteit als vorig jaar: respectievelijk 28,65 en 40,88Wh voor de 11"- en 12,9"-varianten. De iPad (2022) heeft een even grote accu als de kleine iPad Pro en de iPad Air (2022). Hij is daarmee iets kleiner dan bij het voorgaande model, dat een 32,4Wh-accu heeft. Met zijn kleinere accu is het geen verrassing dat de iPad (2022) in de accutests niet zo goed scoort als zijn voorganger. Dat was een model met een bovengemiddelde accuduur in de line-up en het 2022-model scoort juist ondergemiddeld. Het verschil in onze drie tests loopt uiteen van 12 procent in de videotest tot meer dan 20 procent in de andere twee benchmarks. Het uithoudingsvermogen van de iPad (2022) is daarmee terug op ongeveer het niveau van de iPad (2019). Gelet op de Android-tablets in de grafiek is de looptijd overigens niet slecht als je puur kijkt naar de browsetijd. Voor video gaan de vergeleken Android-tablets wel een stuk langer mee, omdat die een oledscherm hebben dat onder die omstandigheden minder stroom verbruikt. De iPad Pro 12,9" (2022) scoort in de 4G-browsetest ongeveer hetzelfde als zijn voorganger. In de videotest doet hij het iets beter, maar in de wifi-browesetest een stuk slechter. Alsnog kun je er voor lichte taken, zoals gesimuleerd door deze tests, wel een poos mee doen. Trap je de iPad Pro op zijn staart, dan zou de accuduur weleens korter kunnen uitvallen. In de reviews van de MacBook Air en Pro met M2 bleek eerder dat de nieuwe chip wat minder zuinig kan zijn. In de iPad Pro 12,9" zit ook het mooie miniledscherm dat uitnodigt om hdr-content te bekijken, wat ook extra stroom vreet. Om weer op te laden, worden beide iPads geleverd met een 20W-oplader en een mooie, gevlochten USB-C-kabel, die met 1m wel erg kort is. De laadsnelheid is in vergelijking met de gemiddelde smartphone niet indrukwekkend, maar voor een tablet niet slecht. Opvallend is dat de iPad (2022) ondanks zijn veel kleinere accu precies dezelfde 2 uur en 20 minuten nodig heeft als de iPad Pro (2022) voordat hij vol zit. De nieuwe instap-iPad laadt ook niet sneller dan het 2021-model.

Conclusie