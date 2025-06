Blackmagic Design kondigt DaVinci Resolve voor iPad aan

Softwaremaker Blackmagic heeft de release van videobewerkingsprogramma DaVinci Resolve voor iPads aangekondigd. Het programma komt nog voor het einde van het jaar uit, zo zegt het bedrijf.

Blackmagic zegt niet welke iPad-modellen precies allemaal werken met de software. Projectbestanden zijn compatibel met DaVinci Resolve voor desktops, en zijn dus ook uitwisselbaar. Het importeren van videobestanden gaat via de interne opslag van iPads, via iCloud en via apparaten die via USB-C op een iPad zijn aangesloten.

Ook de Cloud-functie, die gebruikt wordt om met meerdere gebruikers samen te werken aan een video, zit in de iPad-versie. Daarnaast werkt de app met stylus Apple Pencil en multitouch, zo claimt Blackmagic. Apple noemde de komst van DaVinci Resolve al in zijn iPad Pro-aankondiging dinsdag. De app zal gratis beschikbaar zijn, de betaalde Studio-uitbreiding is beschikbaar als in-app aankoop.