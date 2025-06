Evan Blass: Motorola brengt volgend jaar twee razr-modellen uit

Smartphone-leaker Evan Blass claimt dat Motorola volgend jaar twee razr-telefoons zal uitbrengen. Een van toestellen draagt volgens Blass intern de codenaam Juno, terwijl het andere model codenaam Venus zou hebben meegekregen. Meer details bracht de leaker niet naar buiten.

Motorola razr 2022

Blass maakt ook melding van de Motorola Razr 2022. Die heeft intern bij Motorola de naam Maven meegekregen en de doorgaans betrouwbare leaker geeft aan dat het toestel binnenkort zal uitkomen. Waar en wanneer dat zal zijn, is onduidelijk. Eind vorige maand deelde Blass renders van diezelfde Motorola Razr 2022 en dit met Engelstalige screenshots. Op een van die beelden was een verwijzing naar WhatsApp te zien wat er op kan wijzen dat het vouwbare toestel ook naar westerse werelddelen kan komen buiten China waar de telefoon in augustus is geïntroduceerd.

Motorola heeft nog geen officiële aankondigingen gedaan over zijn plannen met de razr-telefoons. De allereerste vouwbare telefoon van de fabrikant, de razr 5G, kwam twee jaar geleden in Nederland en België uit voor 1499 euro. Inmiddels is de prijs van het toestel onder de 1000 euro gezakt.