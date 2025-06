Details van vouwbare OPPO-smartphones komen naar buiten

Er zijn details naar buiten gekomen van twee vouwbare smartphones van het Chinese smartphonemerk OPPO. Leaker Digital Chat Station heeft posts met wat specs van de toestellen online gezet.

De eerste daarvan is de opvolger van de OPPO Find N. Het gaat om een toestel als de Galaxy Z Fold-serie van Samsung, met een groot vouwbaar scherm aan de binnenkant. Dat scherm is volgens Digital Chat Station een 7,1"-display met onbekende resolutie. De huidige Find N heeft ook een 7,1"-scherm. De accu is met 4520mAh ook van gelijke capaciteit. Een verschil zit wel in de soc die een upgrade zou hebben gehad naar een Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Het tweede toestel waarvan gewag wordt gemaakt is een smartphone dat OPPO nog niet eerder heeft gemaakt, namelijk een klaptelefoon als de Z Flip van Samsung, Motorola razr en Huawei P50 Pocket. Dat heeft aan de binnenkant volgens de informatie een 6,8"-scherm met 2520x1080 pixels met een frontcamera van 32 megapixels erbij. Aan de buitenkant zit dan nog een 3,26"-scherm, groter dan dat van concurrenten. De telefoon heeft een 50-megapixelcamera als primaire camera en een 8-megapixelsensor met ultragroothoeklens. De accu heeft een capaciteit van 4300mAh. Digital Chat Station heeft in het verleden vaak juiste informatie over onaangekondigde smartphones gepost.

OPPO bracht eind vorig jaar zijn eerste Find N uit, maar die telefoon kwam alleen uit in China. Het is onbekend of het merk met de nieuwe generatie toestellen wel een release in Europa voorbereidt. OPPO brengt wel veel toestellen, waaronder high-end modellen, uit in Europa.

