OnePlus-zustermerk Vivo kondigt tweede vouwbare telefoon maandag aan

Vivo, zustermerk van onder meer OnePlus en OPPO, kondigt op maandag zijn tweede vouwbare telefoon aan. Het gaat om een aankondiging in China, al wil het merk zijn vouwbare modellen op termijn ook in andere landen gaan uitbrengen.

Vivo X Fold+-teaser

Het gaat om de Vivo X Fold+, blijkt uit een post van Vivo. In andere posts zegt de fabrikant dat er diverse wijzigingen zijn ten opzichte van de eerder dit jaar uitgebrachte X Fold. Zo heeft het toestel nu een Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 in plaats van de 8 Gen 1. Ook kan de telefoon sneller opladen: bedraad met 80W en draadloos met 50W. De X Fold+ wordt een vouwbare telefoon in de stijl van de Galaxy Z Fold, met een scherm dat uitvouwt tot een kleine tablet.

Daarnaast claimt Vivo dat er nu 5000 apps compatibel zijn met de vouwbare telefoon en dat is meer dan eerst. Vermoedelijk geldt dat voordeel ook voor de X Fold, die al maanden verkrijgbaar is in China. Vivo is een van de vele merken die hun opvouwbare smartphones alleen in China uitbrengen. Onder meer OPPO, Huawei, Honor en Xiaomi deden dat dit jaar ook.

Vivo heeft wel eerder uitgesproken dat het vouwbare telefoons ook in andere landen wil uitbrengen, maar wanneer dat gebeurt, is onbekend. Voorlopig blijven de Samsung-foldables de enige nieuwe vouwbare telefoons die in Europa goed verkrijgbaar zijn.