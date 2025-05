Aantal arme mensen dat mobiel internet gebruikt is sinds 2015 verdubbeld

Het aantal arme mensen wereldwijd dat mobiel internet gebruikt, is sinds 2015 verdubbeld van 560 miljoen naar 1,2 miljard. Dat meldt de koepelorganisatie van providers. Nog altijd zijn er volgens de organisatie 3,2 miljard mensen zonder mobiel internet.

Het gaat om de 40 procent armsten per land, waarbij het aantal van hen met mobiel internet sinds 2015 dus verdubbeld is, vermeldt een rapport van GSMA over de voortgang van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Voor veel van de betrokkenen is mobiel internet de enig beschikbare vorm van internet.

De 3,2 miljard mensen die geen mobiel internet gebruiken, doen dat veelal niet omdat ze het niet kunnen betalen of niet de kennis en kunde hebben om dat te doen. Ook zijn er velen die vinden dat het niet relevant voor hen is. Ongeveer 400 miljoen mensen wonen ergens waar geen mobiel bereik is, veel minder dan de 1,4 miljard van zeven jaar geleden.

Daarbij tekent GSMA aan dat 3,5 miljard mensen hun telefoon gebruiken voor videobellen, 2,5 miljard zoeken educatieve informatie op en 2,1 miljard gebruiken de telefoon om hun gezondheid te monitoren of te verbeteren. Het gebruik van telefoons in arme landen ligt gemiddeld 17 procentpunt lager dan in rijke landen.