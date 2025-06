Vouwbare smartphone vivo X Fold5 heeft 6000mAh-accu en werkt met Apple Watch

Het Chinese smartphonemerk vivo heeft de X Fold5 gepresenteerd, een vouwbare smartphone met een 6000mAh-accu. De behuizing een ip58- en ipx9-rating. Hij is niet volledig stofdicht, maar is wel bestand tegen harde waterstralen. Ook kan hij overweg met een Apple Watch.

De 6000mAh-accu bestaat uit twee accucellen van siliciumkoolstof en is op te laden met 80W. Draadloos gaat het laden met 40W, zegt vivo. De capaciteit van de accu valt op, omdat veel andere vouwbare smartphones accu's met minder capaciteit hebben: vaak tussen 4000 en 5000mAh. De behuizing meet 160x142x4,3mm in opengevouwen stand, gesloten is hij 160x73x9,2mm. Met een gewicht van 217g is hij ongeveer even zwaar als een reguliere grote smartphone.

De schermen zijn 6,53" en 8,03" groot. Het gaat in beide gevallen om oledschermen met een verversingssnelheid van 120Hz. Het scherm aan de binnenkant heeft 2480x2200 pixels. De soc is een Snapdragon 8 Gen 3 van Qualcomm en dat is de niet de nieuwste soc. Vivo doet daar minimaal 12GB aan lpddr5x-geheugen bij en minimaal 256GB aan UFS 4.1-opslag. De telefoon heeft drie 50-megapixelcamera's. De fabrikant claimt dat het toestel compatibel is met Apple AirPods en de Apple Watch. Of die functionaliteit intact blijft of dat Apple dat gaat blokkeren, is niet duidelijk. Ook is onbekend hoe vivo dat precies doet. De goedkoopste configuratie kost 7000 yuan en dat is zonder btw 839 euro. Of en wanneer de telefoon in Europa uitkomt, is onbekend.