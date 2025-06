Meta erkent probleem met verwijderen groepen op Facebook

Meta heeft erkend dat het bedrijf ten onrechte groepen verwijdert van Facebook. Het gaat ogenschijnlijk vaak om kleine groepen, maar het lijkt ook te gebeuren bij grotere groepen met veel leden.

Het gaat om een technische fout, claimt Meta tegenover TechCrunch. Het bedrijf is momenteel bezig die fouten te repareren. Meta zegt niet hoe de fout komt. Die kwam aan het licht nadat talloze mensen online hadden geklaagd over de onterechte verwijdering van een groep op Facebook. Hoe vaak het probleem voorkomt, is onbekend.

Moderators krijgen te horen waarom Meta de groep heeft verwijderd, maar die reden lijkt vaak onterecht. Zo is een groep gewijd aan foto's van vogels verwijderd vanwege naaktbeelden, meldt TechCrunch. De oorzaak lijkt te liggen in de AI-tools die Meta gebruikt voor moderatie. Eerder blokkeerde Meta al individuele gebruikers op Facebook en Instagram en ook daarbij leek het om onterechte verwijderingen te gaan.