Discord werkt aan ARM-versie van Windows-app

Chatapp Discord werkt aan een Arm-versie van zijn Windows-app. Tot nu toe is de Windows-versie alleen verkrijgbaar voor x86-architectuur. De Discord-app werkt op Arm-versies van Windows via emulatie.

De app zit nog in een vroege fase van ontwikkeling, zegt Discord tegen The Verge. Hierdoor is het onbekend wanneer de release zal plaatsvinden. The Verge heeft de Arm-versie al kunnen proberen en claimt dat deze veel beter presteert dan de versie met emulatie. De geëmuleerde versie heeft veel lag.

Lang niet alle Windows-software heeft een Arm-versie. Er zijn tot nu toe iets meer dan 700 programma's die wel voor Arm gecompileerd zijn. Arm-processors zitten vooral in Windows-laptops onder de naam Copilot Plus PC.