Google introduceert gratis AI-tool die in de terminal geïntegreerd kan worden

Google brengt Gemini CLI uit. Ontwikkelaars kunnen daarmee Googles AI-dienst direct in hun terminal integreren. De tool kan helpen bij het programmeren, maar kan ook andere taken uitvoeren. Gemini CLI is vooralsnog gratis te gebruiken, hoewel er wel gebruikslimieten gelden.

Google schrijft dat de tool is gebaseerd op zijn Gemini Pro 2.5-model. De dienst biedt 'lichtgewicht toegang' tot dat model en is volgens de techgigant vooral bedoeld voor het schrijven en debuggen van code. Tegelijkertijd ondersteunt Gemini CLI ook andere taken. De dienst kan bijvoorbeeld overweg met Google Search en kan ook beelden genereren met Googles Veo- en Imagen-tools.

Gemini CLI is vanaf vandaag beschikbaar voor ontwikkelaars, zij het als een preview. De dienst is vooralsnog gratis te gebruiken. Ontwikkelaars kunnen maximaal 60 modelverzoeken indienen per minuut, met een maximum van 1000 per dag. Het is niet duidelijk of er uitgebreidere opties komen en het is ook onbekend of de dienst ook op de lange termijn gratis blijft.

Google is niet het eerste bedrijf dat een AI-dienst uitbrengt voor in de terminal. Microsoft heeft eerder bijvoorbeeld GitHub Copilot-ondersteuning toegevoegd aan de Windows Terminal. Ook Claude Code, een dienst van Anthropic, kan in een commandline-interface geïntegreerd worden.