Ring begint met AI-omschrijving van beeld videodeurbel

Ring begint woensdag met AI-omschrijvingen van het beeld van de videodeurbel. Op termijn wil het bedrijf alle meldingen van gedetecteerde beweging vervangen door omschrijvingen als 'persoon met dweil verlaat huis'.

De test gaat woensdag van start met klanten in de Verenigde Staten en Canada die een abonnement hebben, meldt Ring. Het gaat om de functie Video Descriptions en de bedoeling is dat klanten in de tekstuele melding al kunnen zien wat er aan de hand is zonder het beeld van de videodeurbel te hoeven zien. Zo moet het makkelijker worden om belangrijke gebeurtenissen van onbelangrijke te onderscheiden.

De functie is niet alleen voor videodeurbellen, maar ook voor beveiligingscamera's. Ring zegt niet wanneer de functie in andere talen dan het Engels beschikbaar komt. Voor de functie is Ring Home Premium nodig en de functie werkt op alle deurbellen en camera's van het Amazon-dochterbedrijf.