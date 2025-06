Huawei brengt Pura 80-telefoons snel wereldwijd uit, maar niet in Europa

Huawei gaat zijn Pura 80-telefoons wereldwijd uitbrengen, maar dat lijkt niet te gebeuren in Europa. De telefoons kwamen al uit in China. De voorgangers in de Pura 70-serie zijn wel te koop in Europa.

Huawei heeft pagina's online gezet in Zuid-Amerika, Afrika en Azië, maar niet in Europa, blijkt uit een inventarisatie van GSMArena. Het evenement om de release van de telefoon in landen buiten China uit te brengen, staat gepland voor over twee weken in Dubai. Het zou nog altijd kunnen dat de Europese release later volgt, al gebeurde dat niet eerder op deze manier.

De Pura 80 Ultra heeft als meest in het oog springende vernieuwing een systeem waarbij een van de camerasensoren kan wisselen tussen twee lenzen. Deze kan daardoor wisselen tussen een 83mm- of 3,7x-zoomlens met een diafragma van f/2.4 en een 212mm- of 9,4x-zoomlens met een f/3.6-diafragma. Huawei gebruikt in zijn telefoons de Kirin 9020-soc van het eigen HiSilicon. Door sancties tegen het bedrijf kan Huawei zijn socs niet bij TSMC of Samsung laten maken, waardoor het is aangewezen op Chinese fabrieken met minder geavanceerde productieprocedés. De Pura 70 Ultra is op het moment van schrijven via de Pricewatch in Nederland te koop.