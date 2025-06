WhatsApp wil later dit jaar ongelezen berichten in groepsapps samenvatten

WhatsApp wil later dit jaar ongelezen berichten in groepsapps gaan samenvatten met AI. Daardoor moeten gebruikers snel op de hoogte zijn van wat ze hebben gemist. De functie is vanaf woensdag bruikbaar in de Verenigde Staten.

De functie werkt vooralsnog alleen in het Engels, meldt WhatsApp. Andere mensen in de groepsapp zien niet dat jij ongelezen berichten hebt laten samenvatten en het bericht met de samenvatting is alleen leesbaar voor de gebruiker zelf.

Meta claimt dat het bedrijf de berichten niet kan lezen, ook niet als gebruikers deze functie gebruiken. Gebruikers moeten de functie eerst aanzetten in de instellingen voordat het werkt. De functie staat onder de optie Private Processing. De functie staat standaard uit. De release in de Verenigde Staten is woensdag, andere landen en talen moeten later dit jaar volgen.