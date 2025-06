Datingapp Bumble ontslaat dertig procent van personeel

Datingapp Bumble gaat 240 banen schrappen, ofwel zo'n 30 procent van het personeelsbestand. Vorige maand kondigde Tinder-moederbedrijf Match Group ook een ontslagronde aan, hierbij het ging om 13 procent van het personeel.

De ontslagronde is aangekondigd in een mail aan werknemers, die onder meer door The Guardian is ingezien. Het bedrijf moet zo meer lijken op een start-up met 'teams die sneller en betekenisvoller werk kunnen doen'. Bumble wil met de kostenbesparing investeren in nieuwe producten en functies, zegt ceo en oprichter Whitney Wolfe Herd.

Begin mei kondigde Tinder-moederbedrijf Match Group eveneens een ontslagronde aan. Dit bedrijf heeft al langer last van vertrekkende gebruikers en wilde daarom in de kosten snijden. Onder Match Group vallen ook Hinge, OkCupid en Match.com.