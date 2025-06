Huawei blijft onduidelijk over EU-release HarmonyOS na release versie 6

Huawei heeft geen duidelijkheid gegeven over wanneer HarmonyOS 5 of 6 in Europa uitkomt. De fabrikant kondigde de ontwikkelaarsbèta van HarmonyOS 6 vorige week aan, met daarin onder meer een api om AI-agents in apps te plaatsen.

Telefoons van Huawei komen wel in Europa uit, maar hebben dan de Emui-skin over Android zonder Google-diensten. In China gebruikt Huawei het eigen platform HarmonyOS, dat eerst nog op Android gebaseerd was, maar sinds de vorige versie een geheel eigen platform is. Bij de aankondiging van de volgende telefoon komt mogelijk meer duidelijkheid over een release buiten China van HarmonyOS-smartphones, meldt een insider.

Huawei werkt sinds 2019 aan het eigen platform, omdat het sinds die tijd geen Google-diensten meer mag gebruiken. De fabrikant was toen op weg om wereldwijd marktleider te worden, maar daarna stortten de verkopen in. In China is Huawei nog altijd een van de grootste namen. Huawei kondigde vrijdag HarmonyOS 6 aan, met daarin onder meer AI-agentsondersteuning, meldt GizChina. Ook is er een mogelijkheid om draadloos bestanden te delen tussen laptops en telefoons met HarmonyOS: Touch and Share.