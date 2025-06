Teardown: Huawei Mate 70 Pro heeft weer 7nm-soc

De Huawei Mate 70 Pro heeft net als zijn voorganger een 7nm-soc van SMIC, zo blijkt uit een teardown van Tech Insights. Geruchten gingen dat SMIC 5nm-processors zou kunnen maken, maar dat lijkt hierbij in elk geval nog niet te zijn gelukt.

De Mate 70, Mate 70 Pro en Mate 70 Pro+

De soc is de Kirin 9020 en de die is 15 procent groter dan voorganger Kirin 9010 uit de Mate 60 Pro, schrijft Bloomberg op basis van de teardown die niet openbaar online staat. SMIC kan vermoedelijk niet over op een kleiner procedé door het gebrek aan euv-machines. ASML mag die niet verkopen aan SMIC. Marktleider TSMC ging vijf jaar geleden over op euv-machines.

De soc is iets efficiënter dan die van de Mate 60 Pro, maar loopt nog altijd ver achter op de concurrentie, zo concludeert Tech Insights. Omdat Huawei nu met HarmonyOS NEXT ook het besturingssysteem zelf ontwikkelt, kan het wel de software optimaliseren voor de gebruikte soc.

Huawei kondigde de Mate 70-telefoons enkele weken geleden aan. Het zijn de eerste telefoons van Huawei zonder Android. Eerdere versies van HarmonyOS waren nog altijd op Android gebaseerd. De socs liggen politiek gevoelig, omdat de handelsbeperkingen van de VS moesten voorkomen dat Huawei 5G-telefoons kon uitbrengen, maar de Mate 60 Pro bleek alsnog 5G te hebben.