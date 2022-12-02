Renders tonen mogelijke Motorola edge 40 Pro met vierkant camera-eiland

Leaker OnLeaks en MySmartPrice hebben renders gedeeld van wat de aankomende Motorola edge 40 Pro moet zijn, welke waarschijnlijk eerst in China wordt uitgebracht als Motorola X40 Pro. Het ontwerp van het toestel wijkt door het vierkante camera-eiland iets af van de edge 30 Pro.

Op de renders is aan de achterkant een vierkant camera-eiland te zien, wat bij de Motorola edge 30 Pro nog pilvormig was. De cameraset-up bestaat uit drie sensoren en een flitsled. Aan de voorzijde bevindt zich een punch-hole-camera van naar verluidt 60Mp. Volgens geruchten gaat het om een primaire camera van 50Mp. Daarnaast zou er een 50Mp-ultragroothoekcamera aanwezig zijn en een 12-megapixeltelefotocamera.

Naar verluidt krijgt de Motorola edge 40 Pro een 6,67"-oledscherm met afmetingen van 161,3 x 73,9 x 8,6mm. De verversingssnelheid bedraagt volgens eerdere geruchten 144Hz of 165Hz en het toestel zou HDR10+ ondersteunen. Verder wordt de Snapdragon 8 Gen 2-soc van Qualcomm verwacht, gepaard met maximaal 12GB geheugen en tot 256GB opslag. Er zou een 5000mAh-accu aanwezig zijn met ondersteuning voor 125W-laden. Het toestel zou uit de doos op MyUX 4.0 draaien, wat gebaseerd is op Android 13.

Motorola heeft nog geen officiële releasedatum van de edge 40 Pro of X40 Pro naar buiten gebracht. Bij de edge 30 Pro verscheen het toestel eerst in China als de X30 en kwam de edge 30 Pro later naar Europa. Het is dan ook aannemelijk dat dit bij de edge 40 Pro ook het geval is.

Motorola Edge 40 Pro
Motorola Edge 40 Pro-renders. Beeld: OnLeaks/MySmartPrice

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 02-12-2022 17:08 18

02-12-2022 • 17:08

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Reacties (18)

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Roel1966 2 december 2022 19:12
Eerlijk gezegd begrijp ik ook niet helemaal wat er nu zo bijzonder eraan is dat Motorola een vierkant cameraeiland krijgt. Of het nu om een vierkant of rechthoekig cameraeiland gaat blijft de plek waarop het eiland geplaatst word bepalend. Persoonlijk blijf ik het onhandig vinden als die in een hoek geplaatst is wanneer je de smartphone op tafel legt. Snap ergens dan ook niet waarom zo'n eiland dan niet meer in het midden geplaatst word zodat de smartphone enigszins stabiel blijft liggen.
Putwater @Roel19662 december 2022 22:06
De hardware zal net iets makkelijker in elkaar te puzzelen zijn wanneer je grote stukken, zoals cameramodules, aan de kant plaatst?

Dat en mode natuurlijk.
Roel1966 @Putwater3 december 2022 01:25
De hardware zal net iets makkelijker in elkaar te puzzelen zijn
Kan mij voorstellen dat misschien de module van de frontcamera binnenin teveel plaats inneemt.
Genosha @Roel19662 december 2022 19:48
Snap ergens dan ook niet waarom zo'n eiland dan niet meer in het midden geplaatst word zodat de smartphone enigszins stabiel blijft liggen.
Dat, of dat de telefoon niet gewoon een paar mm dikker is en het uitstekende camera gedeelte dus niet meer bestaat.
Roel1966 @Genosha2 december 2022 21:28
Zelf heb ik er geen last van omdat ik een UAG hoes om mijn Samsung S20 plus heb omdat er een uitsparing in zit voor dat cameraeiland. Maar inderdaad, gewoon de smartphone paar mm dikker maken en dan heb je hetzelfde effect.
Tomatoman 2 december 2022 17:21
Verder wordt de Snapdragon 8 Gen 2-soc van Qualcomm verwacht, gepaard met maximaal 12GB geheugen en tot 256GB opslag.
Dat zijn hoeveelheden RAM en opslag die ik eerder bij een laptop zou verwachten. Bij recent uitgebrachte telefoons zijn maximaal 6 GB RAM en maximaal 1 GB opslag vaak de duurste opties die je kunt krijgen. Zijn die 12 en 256 GB theoretische waarden, of kunnen we die binnenkort ook daadwerkelijk bij Motorola in een telefoon aantreffen?
Mike P @Tomatoman2 december 2022 17:35
Dan heb je het alleen over iPhones neem ik aan. Er zijn genoeg Android-telefoons met 12 of zelfs 16GB RAM.
Nox @Mike P2 december 2022 17:40
12G Ram is er al een tijdje, zelfs mijn 3 jaar oude Note9 had al 12G Ram. Opslag van 512GB of soms zelfs 1TB zijn er ook al een tijdje (vooral iphones daar dan weer)
Tomatoman @Mike P2 december 2022 17:39
En 256 GB opslaggeheugen?

[edit]
Pardon, ik zat er een factor 1000 naast met wat ik dacht te lezen. 256 GB is natuurlijk eerder aan de krappe kant dan duizelingwekkend veel.

[Reactie gewijzigd door Tomatoman op 25 juli 2024 07:16]

vedercy @Tomatoman2 december 2022 17:40
256 GB opslaggeheugen is heel normaal, zelfs in midrange telefoons.
Chielllie @Tomatoman2 december 2022 17:41
Zeker, en al voor de helft vol.
Jeroenneman
@Tomatoman2 december 2022 18:03
526 hits in de Pricewatch met 256GB of meer opslag:
categorie: Smartphones
NeverSettle @Tomatoman2 december 2022 17:47
Twaalf GB is tegenwoordig heel normaal, er zijn en komen toestellen uit met 16GB. Er is echter wel een verschil met smartphones RAM (LPDDR) en laptop geheugen (meestal DDR). Zie bron.

Over opslaggeheugen, meeste smartphones kunnen tegenwoordig 4K foto's maken en beelden opnemen. Dat neemt aardig wat ruimte in beslag.

[Reactie gewijzigd door NeverSettle op 25 juli 2024 07:16]

Vlizzjeffrey @Tomatoman2 december 2022 18:11
Recente uitgebrachte telefoons hebben maximaal allemaal meer dan 6GB RAM, zelfs eerder minimaal 8GB RAM, mijn 4 jaar oude mid-range android heeft al 6GB RAM.
Danny Phantom @Tomatoman2 december 2022 18:17
Mijn midrange telefoon uit 2019 had 128gb en 6gb. Met een iets duurdere optie met 256gb en 8gb. Vrij normale specs dus zou ik zeggen
yvez @Tomatoman2 december 2022 21:39
Ik begrijp echt je +1 niet. Ik weet ook niet of je sarcastisch doet, anders wil ik weten welke recente telefoons je bedoelt. Zo'n beetje elke telefoon komt met 6GB uit, high ends zelfs vaak minimaal 8GB met 12GB als duurdere optie. 128GB is ook minimaal eigenlijk, soms 64GB, en 256 is dan vaak een iets duurdere optie.

Dus again, weet niet over welke telefoons je het hebt, maar die informatie klopt iig niet.

[edit] mem stukje added.

[Reactie gewijzigd door yvez op 25 juli 2024 07:16]

Tomatoman @yvez2 december 2022 22:33
Lees de betekenis van de verschillende scores bij het moderatiesysteem eens :). De score is nadrukkelijk niet bedoeld als een waardeoordeel, zoals dat op bijvoorbeeld Reddit wordt gehanteerd. Als je bijvoorbeeld een score van -1 geeft, betekent dat niet dat je het heel erg oneens bent met die reactie, maar dat de reactie een flamebait, troll, doelloze first post, onnodig kwetsende reactie of anderszins ongewenste reactie is.

[Reactie gewijzigd door Tomatoman op 25 juli 2024 07:16]

Polydeukes 2 december 2022 17:26
Op de renders is aan de achterkant een vierkant camera-eiland te zien, wat bij de Motorola edge 30 Pro nog pilvormig was.
De nieuwswaarde hiervan ontgaat me even. De meeste telefoons hebben toch een camera-eiland dat uitsteekt uit de behuizing? De vorm doet niet zo terzake lijkt me, en als je het al belangrijk vindt, is het vooral persoonlijk en dus smaakgevoelig. Aangezien 90% van de gebruikers hun telefoon in een hoesje steekt, zie je het 9 van de 10 keer niet eens.

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