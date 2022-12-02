Renders tonen mogelijke Motorola edge 40 Pro met vierkant camera-eiland

Leaker OnLeaks en MySmartPrice hebben renders gedeeld van wat de aankomende Motorola edge 40 Pro moet zijn, welke waarschijnlijk eerst in China wordt uitgebracht als Motorola X40 Pro. Het ontwerp van het toestel wijkt door het vierkante camera-eiland iets af van de edge 30 Pro.

Op de renders is aan de achterkant een vierkant camera-eiland te zien, wat bij de Motorola edge 30 Pro nog pilvormig was. De cameraset-up bestaat uit drie sensoren en een flitsled. Aan de voorzijde bevindt zich een punch-hole-camera van naar verluidt 60Mp. Volgens geruchten gaat het om een primaire camera van 50Mp. Daarnaast zou er een 50Mp-ultragroothoekcamera aanwezig zijn en een 12-megapixeltelefotocamera.

Naar verluidt krijgt de Motorola edge 40 Pro een 6,67"-oledscherm met afmetingen van 161,3 x 73,9 x 8,6mm. De verversingssnelheid bedraagt volgens eerdere geruchten 144Hz of 165Hz en het toestel zou HDR10+ ondersteunen. Verder wordt de Snapdragon 8 Gen 2-soc van Qualcomm verwacht, gepaard met maximaal 12GB geheugen en tot 256GB opslag. Er zou een 5000mAh-accu aanwezig zijn met ondersteuning voor 125W-laden. Het toestel zou uit de doos op MyUX 4.0 draaien, wat gebaseerd is op Android 13.

Motorola heeft nog geen officiële releasedatum van de edge 40 Pro of X40 Pro naar buiten gebracht. Bij de edge 30 Pro verscheen het toestel eerst in China als de X30 en kwam de edge 30 Pro later naar Europa. Het is dan ook aannemelijk dat dit bij de edge 40 Pro ook het geval is.