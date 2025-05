Motorola Moto Edge 30 serie

Motorola heeft onlangs nieuwe smartphones in de Edge 30-serie aangekondigd: de Moto Edge 30 Ultra, Edge 30 Neo en Edge Fusion. Het bedrijf zet groots in op de camera’s, het uiterlijk en de software. Daarnaast moet de, volgens Motorola, scherpe prijs, gebruikers over de streep trekken eerder voor een Motorola-toestel te kiezen. Motorola is in de Benelux vooral bekend als een fabrikant die vooral in het budgetsegment actief is, bijvoorbeeld met de Moto G-serie. Het bedrijf richt zijn pijlen na jaren weer op de high-end markt met de Edge-serie. Daarnaast heeft het bedrijf een tijdje geleden ook de vouwbare Moto Razr uitgebracht. Het bedrijf heeft onlangs een nieuw model op de markt gebracht, maar alleen in China. De fabrikant heeft tijdens de introductie tussen neus en lippen door gezegd dat deze nieuwe versie later toch naar Europa komt. Meer details over dat toestel wilden ze niet loslaten.

Vlnr: Moto Edge 30 Neo, Moto Edge 30 Fusion en Moto Edge 30 Ultra

Wij konden vlak voordat de toestellen uit kwamen al even spelen met de smartphones in Milaan en wij delen hier onze eerste indrukken met je.

Motorola Edge 30 Ultra

Motorola zet met de krachtigste en duurste versie van de Edge 30 in op fotografie. Het is het eerste toestel dat in Nederland uitkomt dat is uitgerust met een 200-megapixelcamera. Het toestel is uitgerust met een Samsung Isocell HP1-sensor. Deze heeft een oppervlakte van 82 vierkante millimeter en is daarmee groter dan de sensor van de Samsung Galaxy S22 Ultra en de iPhone 14 Pro Max. De camera kan 8k-video's maken en 4k-video's met HDR10+ opnemen. De module kan zestien pixels combineren tot één pixel in de foto en zo extra grote pixels van 2,56 micron creëren, waardoor het volgens het bedrijf meer licht kan opvangen en zo heldere foto’s met weinig ruis kan maken in situaties met weinig licht. De foto’s hebben uiteindelijk een 12,5-megapixelresolutie. Als er meer licht voorhanden is, kan het vier pixels combineren om 50-megapixelfoto’s te maken. Het is ook mogelijk om de pixels niet te combineren en zo 200-megapixelfoto’s te maken.

Daarnaast heeft het bedrijf niet bezuinigd op de andere camera’s die op het toestel te vinden zijn. De tweede camera is een ultrawide-exemplaar met 50 megapixel en autofocus, zodat deze ook dienst kan doen als macrocamera. Deze specificaties zijn vergelijkbaar met die van de OnePlus 10 Pro, behalve dat de beeldhoek een stuk kleiner is en meer in lijn is met de ultragroothoekcamera’s van andere telefoons. De telefotocamera is een 12-megapixelexemplaar met de mogelijkheid tot 2x te zoomen. Hoewel het mooi is dat dit toestel een telefotocamera aan boord heeft, valt het wel op dat de meeste topmodellen een model hebben dat meer vergroting biedt. De camera aan de voorzijde zit verwerkt achter een punchhole in het scherm en is een 60-megapixelexemplaar.

Camerasysteem

Moto Edge 30 Ultra Primair Telecamera Ultragroothoek Front Resolutie 200 megapixel 12 megapixel 50 megapixel 60 megapixel Sensorgrootte 1/1,22" nnb 1/2,76" 1/2,8" Pixelgrootte 0,64μm 1,22μm 0,64μm 1,61μm Diafragma f/1.95 f/1.6 f/2.2 f/2.0 Autofocus pdaf pdaf - - Video: max. resolutie 8k/30fps 4k/60fps 4k/60fps 4k/30fps

Wij konden het niet laten om alvast enkele testfoto’s te schieten met dit toestel. In de beperkte tijd die we hadden met deze smartphone, hebben wij overdag en ‘s avonds wat kunnen vastleggen met de hoofdcamera. Ook hebben we de camera aan de voorkant even gebruikt om een paar selfies te schieten. De eerste indruk van de hoofdcamera is goed. De foto’s zien er strak en helder uit en er lijkt inderdaad nauwelijks ruis aanwezig te zijn. Van de frontcamera hadden wij wel wat meer verwacht. De foto’s lijken toch wat aan de doffe kant te zijn.

Wij waren vooral benieuwd naar de nachtfoto’s en ook daar lijkt het toestel het goed te doen. Omdat de foto’s zijn geschoten tijdens de onthulling van de toestellen, was er genoeg (disco)licht aanwezig, waardoor wij op dit moment nog niet weten hoe de camera presteert als het echt goed donker is. Het beste dat ondergetekende kon doen, was sluipen naar het donkerste plekje achter het podium en daar een foto schieten van de achterzijde van de speakers. Deze foto ziet er ook erg goed uit en wij zijn benieuwd hoe het toestel het gaat doen op de gebruikelijke donkere plekken waar wij onze testfoto’s schieten. De eerste indruk van de selfiecamera viel helaas in low-light situaties een beetje tegen.

De Motorola Edge 30 Ultra is uitgerust met een Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1-soc, met 8 of 12GB Lpddr5-geheugen en 128 tot 512GB-UFS 3.1-opslag. De accu heeft een capaciteit van 4610mAh en kan met 125W worden opgeladen. Draadloos opladen gaat met maximaal 50W. Het toestel kan andere apparaten met maximaal 10W draadloos opladen. De lader wordt meegeleverd. Motorola zegt dat het toestel slechts zeven minuten aan de lader hoeft te hangen om een hele dag mee te gaan.

De smartphone wordt in twee kleuren op de markt gebracht, wit en zwart. Beide toestellen hebben een ruwe matglazen achterkant met glimmende spikkeltjes. Dit laat het toestel erg luxe aanvoelen en ogen. De rand is van aluminium en het camera-eiland steekt niet al te ver uit. Het apparaat is verder voorzien van stereospeakers.

Aan de voorzijde van de Edge 30 Ultra zit een 6,67’’-oledscherm met een verversingssnelheid van 144Hz en de mogelijkheid om 10bit-kleuren weer te geven. Dat komt neer op een miljard kleuren. De resolutie is 2400x1080 pixels. Het scherm is aan de uiteinden gebogen. Motorola noemt dit de edge-to-edgedisplay. Doordat het scherm zo gebogen is, kan deze ook dienstdoen als notificatieled als het toestel met het scherm naar beneden op tafel ligt. De randen van het scherm blijven zichtbaar en lichten op in verschillende kleuren als er iets aan de hand is. De fabrikant zegt dat het scherm een helderheid heeft van maximaal 1250cd/m2. Het scherm is voorzien van een laag Gorilla Glass 5 en het toestel heeft een IP52-rating, wat betekent dat deze spatwaterdicht is. Dat is minder dan we in andere high-end smartphones zien die meestal een IP68-rating hebben. De Moto Edge 30 Ultra is per direct beschikbaar en kost 900 euro.