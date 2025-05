Lenovo kondigt eerste Motorola ThinkPhone aan

Lenovo heeft de Motorola ThinkPhone aangekondigd. Het merk positioneert de telefoon als zakelijk toestel dat bedrijven kunnen gebruiken in combinatie met ThinkPad-laptops. Het is de eerste telefoon onder het Think-merk.

Lenovo brengt voor de telefoon zijn beveiligingsplatform ThinkShield naar Android; dat werkte tot nu toe alleen op Windows. Ook heeft de telefoon Keysafe: een chip die geïsoleerd is van de soc voor het opslaan van beveiligingssleutels. Onder meer Apple, Google en Samsung deden dat al in hun mobiele apparaten.

Voor zakelijke gebruikers is er ook onder meer 'zero touch enrollment' om beheer makkelijker te maken. Lenovo geeft vier jaar beveiligingsupdates voor het apparaat en voorziet de telefoon bovendien van drie OS-upgrades. De behuizing is van aramide, aluminium en Gorilla Glass Victus. Ook is er de Red Key, een sneltoets links bovenaan de behuizing die gebruikers zelf kunnen instellen. Bedrijven kunnen voor werknemers ook op afstand de knop configureren.

Op het gebied van software is er bovendien Think 2 Think, software om een Windows-machine te koppelen aan de smartphone. Daarmee is er onder meer een gedeeld clipboard voor kopiëren en plakken, File Drop om bestanden uit te wisselen, streamen van apps naar de pc, de telefoon als webcam gebruiken op een desktop en het uitwisselen van meldingen. Ook kunnen gebruikers van de telefoon eenvoudig een hotspot maken. Daarnaast levert Lenovo de ReadyFor-suite van Motorola mee, een manier om de telefoon te gebruiken als desktop. Dat is alleen software.

De telefoon meet 158,8x74,4x8,3mm en weegt 189g. Het scherm heeft een diagonaal van 6,6 inch en het 2400x1080px-oledpaneel ondersteunt een 144Hz-verversingssnelheid. Een 3,5mm-jack ontbreekt. De 5000mAh-accu is op te laden met 68W via een kabel en met 15W draadloos. De accu moet bovendien 1200 cycles meegaan, tegenover 800 cycles van andere Motorola-telefoons. Het toestel heeft een Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1-soc en ondersteunt Wi-Fi 6E. Het geheugen is 8GB en de opslag bedraagt 256GB.

De camera heeft een sensor van 50 vierkante millimeter en een resolutie van 50 megapixels. Die kan maximaal filmen in 8k met 30fps of in 4k met 60fps. De tweede camera heeft een ultragroothoeklens en een 13-megapixelsensor van ongeveer 15 vierkante millimeter. De 32-megapixelfrontcamera heeft een sensor van ongeveer 23 vierkante millimeter en een f/2,45-lens. De ThinkPhone komt eind januari uit voor een nog onbekend bedrag, zo laat de fabrikant weten. Hij gaat uitkomen onder de merknaam Motorola, omdat het het bekendere telefoonmerk is, al is Think een merknaam van Lenovo.