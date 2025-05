TCL gaat dit jaar QD-oled-tv introduceren

De Chinese fabrikant TCL, die onder meer bekend is van de televisies met miniledbacklights, zegt dit jaar ook oledtelevisies uit te brengen op basis van QD-oledpanelen van Samsung Display. Daarmee is het de derde fabrikant na Samsung Electronics en Sony die met deze oled-tv's komt.

De aankondiging is gedaan door de Amerikaanse afdeling van TCL en dus is het nog de vraag of de fabrikant de QD-oled-tv's ook in Europa gaat uitbrengen. Verder zijn er nog weinig details bekend. TCL spreekt nog niet over exacte modellen, schermformaten of andere specificaties. De eerste QD-oled-tv van TCL moet in de tweede helft van dit jaar verschijnen. Dit jaar kunnen er QD-oled-tv's met een beelddiagonaal van 55, 65 of 77 inch verschijnen.

Vooralsnog hebben alleen Samsung Electronics en Sony een QD-oled-tv op de markt gebracht, te weten de S95B en de A95K. Dit zijn de enige televisies die gebaseerd zijn op een QD-oledpaneel van Samsung Display. Alle overige oled-tv's zijn gebaseerd op whiteoledschermen van LG Display en gebruiken een afwijkende oledtechnologie. Wellicht komen er nog meer fabrikanten bij, want TP Vision, de maker van de Philips-tv's, heeft eerder al laten weten dat het overweegt om ook QD-oledtelevisies uit te gaan brengen.