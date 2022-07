Sony A95K QD-oled-tv review

Wie op zoek is naar een high-end televisie had de afgelopen jaren keuze uit twee smaken: een lcd-model met een VA-paneel en (fijnmazige) local dimming, of een toestel gebaseerd op een oledpaneel uit de fabrieken van LG Display. Daar komt dit jaar een extra smaak bij, want Samsung Display levert nu ook oledpanelen voor televisies. Samsungs 'QD-oled'-panelen hebben een andere opbouw en andere voor- en nadelen dan die van LG Display. De eerste fabrikanten die deze nieuwe oledpanelen gebruiken, zijn Samsung Electronics en Sony. Vooral die laatste fabrikant is interessant, want Sony maakt ook televisies met LG's oledpanelen. Dat maakt het voor ons mogelijk om de oledtechnologie van LG Display en Samsung Display bijna één op één met elkaar te vergelijken.

De oledtelevisies die sinds jaar en dag in de winkelschappen liggen, maken allemaal gebruik van zogenaamde white-oledpanelen, een technologie waarop LG Display meerdere patenten heeft. Of je nu een oledtelevisie van LG Electronics, Philips, Sony of Panasonic koopt, tot nu toe waren ze zonder uitzondering voorzien van dergelijke panelen van LG Display. Simpel gesteld maken deze panelen gebruik van vier witte oledsubpixels per pixel, waarvan er drie zijn voorzien van respectievelijk een rood, groen en blauw kleurfilter. De vierde, ongefilterde subpixel wordt gebruikt om een hogere lichtopbrengst mogelijk te maken. De maximale helderheid van white-oledpanelen is namelijk een zwak punt van deze schermtechnologie.

De QD-oledtechnologie die Samsung Display nu introduceert voor televisies werkt anders. In plaats van witte oleds worden blauwe oleds gebruikt, waarbij elke pixel uit drie blauwe oledsubpixels is opgebouwd. Eén van die drie oleds stuurt ongefilterd blauw licht uit, de andere twee zijn voorzien van een quantumdotlaag die het blauwe licht omzet in rood en groen licht. Voordeel hiervan is dat de omzetting van licht door quantumdots efficiënt gebeurt en heel pure primaire kleuren oplevert, terwijl de kleurfilters bij white-oledpanelen juist vrij inefficiënt zijn en veel licht wegnemen. Televisies met een QD-oledscherm zouden daardoor een iets groter kleurbereik bieden en helderder kunnen zijn bij hetzelfde energiegebruik. Bovendien zijn extra witte subpixels om de helderheid te boosten niet meer nodig. Dat is goed nieuws, want naarmate de witte pixel bij white-oledschermen meer meehelpt om de helderheid op te voeren, neemt de kleurverzadiging van zo'n pixel af. Net als lcd kent QD-oled dit nadeel niet.

Sony's oledline-up

Sony past de Samsung QD-oledpanelen toe in de nieuwe Bravia XR-A95K-modelserie die bestaat uit de topmodellen uit de line-up voor 2022. Aangezien Samsung Display alleen 55"- en 65"-QD-oledschermen produceert, zijn dit de enige twee beeldmaten waarin de A95K beschikbaar is. Wil je een kleinere high-end oledtelevisie van Sony, dan is er de Bravia A90K-serie. De tv's in die serie zijn alleen in 42"- en 48"-formaat beschikbaar en maken gebruik van de 'normale' woled-panelen van LG. Wil je een grotere oledtelevsie van Sony? Dan ben je aangewezen op de Bravia A80K-serie met tv's in 55"-, 65"- en 77"-formaat.

Goedkoop is het nieuwe topmodel uiteraard niet. De 55" grote Bravia XR-55A95K is op het moment van schrijven voor minimaal 3300 euro te vinden in de Pricewatch, en voor de 65" grote Bravia XR-65A95K moet minimaal 4400 euro worden neergeteld. Vergelijken we ze met de net daaronder gepositioneerde Bravia A80K-modellen die gebruikmaken van woled-panelen, dan liggen de prijzen van die televisies met respectievelijk 1900 en 2800 euro voor de 55"- en 65"-versies aanzienlijk lager. De grote vraag is natuurlijk of de QD-oledtechnologie zijn forse premiumprijs waard is.