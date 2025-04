Zeg je Samsung TV, dan zeg je QLED. Althans, dat gold de afgelopen jaren. Waar andere fabrikanten als Sony, Philips, Panasonic en LG allemaal oledpanelen gebruiken in hun topmodellen, is het bij Samsung sinds 2017 QLED dat de klok slaat. QLED, een marketingnaam voor lcd-televisies met een quantumdotfilm voor de backlight om zo een groot kleurbereik mogelijk te maken, had volgens Samsung meerdere voordelen boven de oledtelevisies van de concurrentie.

Toch brengt Samsung met de OLED S95B nu ook een oledtelevisie op de markt, zonder daarbij af te willen doen aan de QLED-modellen die het nog altijd in zijn programma heeft. Sterker nog, de Neo QLED QN95B (review) is officieel het topmodel uit de 4k-modelserie voor 2022 en dat model wordt boven de hier besproken S95B gepositioneerd wat beeldkwaliteit en prijs betreft. Officieel, want de winkelprijs van de QLED QN95B is inmiddels gedaald tot net onder die van S95B OLED en ook wat beeldkwaliteit betreft is het de vraag of het QLED-model boven de QD-oled-televisie geplaatst moet worden.

Die laatste vraag zullen we in deze review proberen te beantwoorden, net als de vraag wat de verschillen zijn met de eerder door ons geteste Sony A95K (review), die van precies hetzelfde QD-oledpaneel gebruikmaakt. Die Sony-tv liet zeer goede testresultaten noteren. Ons enige punt van kritiek op dat model was zijn hoge prijs. Op het moment van schrijven kost de 55"-versie van de Sony A95K een kleine 2800 euro. Samsung laat met de S95B zien dat het ook goedkoper kan, want deze tv koop je op het moment dat we dit artikel publiceren al voor net iets minder dan 1600 euro, een enorm prijsverschil. Net als Sony biedt Samsung zijn QD-oled-tv alleen aan in 55"- en 65"-formaat. Andere smaken zijn er simpelweg niet van dit paneel. Heeft Samsung shortcuts genomen om die lagere prijs mogelijk te maken, of is dit misschien het resultaat van de ietwat geforceerde plaats in de line-up tussen de QLED-modellen?