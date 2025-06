Motorola kondigt moto g73 5G en g53 5G aan, beide met 0,1" kleinere schermen

Lenovo heeft meerdere moto-telefoons aangekondigd, waaronder opvolgers voor de g72 en de g52. De schermen van de twee nieuwe telefoons zijn 0,1 inch kleiner dan hun voorganger. Daarnaast hebben de twee smartphones 5G, terwijl hun voorgangers dit niet hadden.

De moto g73 5G heeft een 6,5"-scherm met fhd+-resolutie en een verversingssnelheid van 120Hz. Deze telefoon krijgt MediaTeks Dimensity 930-soc, 8GB geheugen en 128GB of 256GB opslag. Dit is met een microSD-kaartje uit te breiden. De accu is 5000mAh groot en de telefoon is met 30W bedraad op te laden.

Aan de achterzijde is er een 50-megapixelcamera die vier pixels kan combineren tot een 2,0µm-pixel. Daarnaast is er een 8-megapixelsensor met ultragroothoeklens. Deze camera heeft autofocus waardoor deze volgens Lenovo als macrocamera kan werken. Deze sensor herkent ook diepte. Aan de voorkant is er een 16-megapixelcamera in een cameragat in het scherm. Deze telefoon verschijnt in het wit en het blauw en kost minstens 300 euro.

De moto g53 5G heeft dezelfde 50-megapixelsensor als de g73, alleen heeft deze voor de macrolens een 2-megapixelsensor. De selfiecamera heeft een 8-megapixelsensor. Naast de hoofdcamera deelt de g53 ook het scherm en de accu met de g73. Het goedkopere toestel heeft in plaats van een MediaTek-soc een Qualcomm 480+-soc en 4GB geheugen. De opslag is 64GB of 128GB en eveneens uitbreidbaar met een microSD-kaartje. Deze telefoon is straks vanaf 250 euro te koop en komt in het blauw, zilver en roze.

De twee laatste moto g-telefoons die Lenovo aankondigt, hebben geen 5G-ondersteuning, maar hebben wel een 50-megapixelsensor. Deze telefoons hebben beide een MediaTek Helio G85-soc, een 5000mAh-accu en een 6,5"-hd+-lcd met een verversingssnelheid van 90Hz.

Bij de g23 is de accu met 30W op te laden, terwijl dit bij de g13 met maximaal 20W gaat. De g23 krijgt bovendien een 5-megapixelgroothoekcamera die diepte kan zien en een 2-megapixelmacrocamera. De g13 krijgt twee 2-megapixelsensors voor een macro- en dieptecamera. De selfiecamera van de g23 krijgt daarnaast een 16-megapixelsensor, terwijl de g13 het met een 8-megapixelvariant moet doen. De g23 krijgt ook een vingerafdrukscanner aan de zijkant van de telefoon.

De g23 komt met 4GB of 8GB geheugen en 64GB of 128GB opslag. De g13 krijgt dezelfde opslagopties, maar krijgt alleen 4GB geheugen. De g23 kost minstens 200 euro en komt in het zwart, wit en blauw. De g13 is straks vanaf 180 euro te koop en is in het zwart, roze en blauw leverbaar.

Lenovo kondigt tot slot de moto e13 aan. Deze heeft hetzelfde scherm en dezelfde accu als de goedkopere moto g-telefoons, alleen mist deze de 50-megapixelsensor. In plaats daarvan krijgt deze telefoon een 13-megapixelcamera en een 5-megapixelselfiecamera. Dit toestel kost minstens 120 euro en verschijnt in het zwart, groen en wit. Alle toestellen 'verschijnen de komende weken in Nederland' en in ieder geval de moto g-telefoons krijgen Android 13.