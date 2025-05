Bloomberg: iPadOS 16 komt over twee weken uit

Apple zou iPadOS 16.1, met ondersteuning voor zijn multitaskingfunctie Stage Manager, over twee weken willen uitbrengen. Dat zegt Bloomberg-redacteur Mark Gurman. De release zou eerst plaatsvinden in september, maar Apple stelde die uit naar 'later dit najaar'.

Met de release over twee weken zou aan het uitstel van iPadOS een einde komen. De release zou bovendien samenvallen met de presentatie van de kwartaalcijfers, merkt Gurman op. Dat is iets dat Apple vaker doet. Omdat de release van een nieuw besturingssysteem ook vaak gebeurt rond het uitbrengen van nieuwe hardware, zou de nieuwe hardware die week mogelijk ook uitkomen.

De aankondiging van die hardware zou dan de week ervoor, volgende week dus, kunnen gebeuren. Omdat er nog niets bekend is van een eventueel evenement, is het een mogelijkheid dat Apple de nieuwe hardware aankondigt zonder erover te vertellen op een stream of bij een fysiek evenement.

Apple kondigde eind augustus al aan dat het de release van iPadOS 16 zou annuleren en 16.1 later in het najaar zou uitbrengen. In iPadOS 16 zit de veelbesproken functie Stage Manager. Daarmee kunnen gebruikers vensters beheren via een paneel aan de zijkant. Die functie zou eerst alleen beschikbaar zijn op iPads met M1-soc, maar na veel kritiek stelt de fabrikant haar beschikbaar voor andere iPads.

