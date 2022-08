Apple skipt iPadOS 16.0 en brengt iPadOS 16.1 later uit

Apple zal iPadOS 16.0 niet uitbrengen en gelijk doorgaan met een release van iPadOS 16.1. Daarvan kwam deze week de eerste bèta uit. Het bedrijf zegt dat de release enige tijd zal plaatsvinden na iOS 16.0 voor iPhones.

Apple neemt die stap, omdat iPadOS dit jaar meer eigen functies heeft ten opzichte van iOS, zegt het bedrijf tegen Techcrunch. "Dit is een groot jaar voor iPadOS. Het is een eigen platform met functies die ontworpen zijn voor alleen de iPad en dus hebben we de flexibiliteit om een eigen planning aan te houden voor de release van iPadOS. Dit najaar komt iPadOS uit na iOS, als iPadOS 16.1 in een gratis update."

Het is voor het eerst dat Apple de release van iOS en iPadOS helemaal lostrekt van elkaar. Het is ook voor het eerst dat Apple een iPadOS x.0-release helemaal overslaat sinds iPadOS 13.1. Apple zegt niet waarom het daarvoor heeft gekozen.

Er ging al eerder een gerucht dat Apple iPadOS zou willen uitstellen. Apple komt onder meer met Stage Manager als nieuw onderdeel van iPadOS 16, een functie waarmee apps en vensters aan de linkerkant van het scherm worden weergegeven, zodat gebruikers sneller daartussen kunnen wisselen.

Ontwikkelaars hadden veel kritiek op Stage Manager vanwege bugs, een verwarrende interface en het gebrek aan compatibiliteit met de meeste iPads. Stage Manager werkt namelijk alleen op iPads met een M1-soc, dus de iPad Pro 2021 en de iPad Air van dit jaar. Bovendien wil Apple iPads vermoedelijk later in het najaar uitbrengen en de release van iPadOS 16.1 daarmee laten samenvallen. Het meest waarschijnlijk is dat iOS 16 in september uitkomt, met een release van iPadOS 16.1 in oktober.