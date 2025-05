Apple brengt toch beperkte Stage Manager naar oudere iPads zonder M1-soc

Apple brengt de iPadOS 16-functie Stage Manager toch naar enkele oudere iPads die geen M1-soc hebben, al ondersteunen deze tablets geen extern scherm. Daarnaast wordt ondersteuning voor externe schermen ook voor andere modellen met een iPadOS 16-bètaversie tijdelijk verwijderd.

Naast iPads met een M1-chipset kunnen varianten met een A12X- en A12Z-soc een deel van de Stage Manager-functie verwachten, bevestigt Apple tegenover Engadget. Specifieker gaat het om de eerste generatie 11"-iPad Pro en nieuwer, en de derde generatie 12,9"-iPad Pro en nieuwer. Deze varianten kwamen in 2018 op de markt en hebben vooralsnog alleen via de nieuwste developerbèta toegang tot Stage Manager op een enkel scherm. Er worden maximaal vier gelijktijdig geopende apps op het scherm ondersteund.

Apple schrijft: "Multi-schermondersteuning is alleen mogelijk met de volledige kracht van M1-iPads. Klanten met een iPad Pro van de derde of vierde generatie hebben daarentegen ook hun wens uitgesproken om de Stage Manager-functie te kunnen gebruiken. Daarom hebben onze teams hard gewerkt om de functie voor een enkel scherm naar die systemen te brengen."

Overigens vermeldt Apple in de openbare releasenotes niets over de introductie van Stage Manager voor de desbetreffende tablets, noch over het verdwijnen van ondersteuning voor meer dan één scherm op M1-modellen. Volgens Engadget zou Beta 5 de desbetreffende functie inperken. Ondertussen is versie 10 van de developerbèta daarentegen al uit. Met een latere software-update moet Stage Manager op M1-iPads geherintroduceerd worden, al is nog niet bekend wanneer dat gebeurt.

Het is opvallend dat Stage Manager enerzijds wordt uitgebreid naar oudere iPads, terwijl nieuwere modellen deels ingeperkt worden. De release van iPadOS werd deze zomer nog uitgesteld, wat volgens Bloomberg direct veroorzaakt werd door problemen met de desbetreffende functie.

Stage Manager is het paradepaardje van iPadOS 16 en maakt het mogelijk om vensters handmatig te verslepen en van grootte te veranderen. Daarnaast worden apps automatisch geordend en werkt de functie ook als er een extern scherm is aangesloten op een iPad. Er worden vier gelijktijdig geopende apps per scherm ondersteund.