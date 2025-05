Youtuber: accu’s Samsung Galaxy-smartphones zwellen na enige tijd op

Youtuber Mrwhosetheboss heeft ontdekt dat de ingebouwde accu’s van minstens zes van zijn Samsung-smartphones opzwellen na een lange periode van inactiviteit. Ook andere youtubers melden problemen met de accu’s van hun Samsung-smartphones.

Youtuber Mrwhosetheboss vertelt in een video hoe hij voorbereidingen trof voor een nieuwe video over Samsung-telefoons van de afgelopen tien jaar. Hij ontdekte daarbij dat de accu van zijn Galaxy Note 8 uit 2017 opgezwollen was en dat die de glazen achterkant van het toestel had doen breken. Kort daarna ontdekte hij dat de ingebouwde accu’s van zijn Samsung Galaxy S6 uit 2015, Galaxy S8 uit 2017, Galaxy S10e uit 2019, Galaxy S10 5G uit 2019 en Galaxy Z Fold 2 uit 2020 ook opgezwollen waren, waardoor de achterkanten van deze toestellen ook los waren gekomen. Volgens de youtuber was de accu van de Galaxy S20 FE uit 2020 eveneens aan het opzwellen.

Volgens Mrwhosetheboss werden deze toestellen niet meer actief gebruikt. De youtuber claimt de smartphones enkel in te zetten om recensies of vergelijkingsvideo’s te maken en dat meestal kort na hun moment van hun introductie. Daarna werden de toestellen volgens de youtuber bewaard in een afgesloten opslagruimte, waarin ook smartphones van andere telefoonfabrikanten onder dezelfde omstandigheden werden bewaard. Aan deze smartphones was volgens de youtuber niets te zien. Mrwhosetheboss dacht in eerste instantie dat de hittegolf, die Europa in de afgelopen zomer teisterde, invloed kon hebben op de accu’s van de getroffen Samsung-toestellen.

De youtuber ontdekte enkele dagen geleden dat een kanaal uit Canada op hetzelfde probleem was gestuit. Volgens een medewerker van het This Is-kanaal is de ingebouwde accu van elke Samsung Galaxy-smartphone ouder dan drie jaar die This Is bezit, inmiddels opgezwollen. Smartphones van andere fabrikanten hadden het probleem naar verluidt niet. Mrwhosetheboss vroeg vervolgens aan collega-youtuber Mkbhd of hij problemen ondervond met de accu’s van Samsung-smartphones en die stelde dat hij al smartphones heeft moeten vervangen met opgezwollen accu’s. Het betrof volgens Mkbhd altijd Samsung-toestellen.

Mrwhosetheboss staat in contact met Samsung en heeft zijn toestel ingeleverd voor analyse. De Zuid-Koreaanse fabrikant is nog niet met een officiële verklaring naar buiten gekomen. De redactie van Tweakers heeft ook enkele Samsung Galaxy-smartphones in bewaring die niet actief gebruikt worden. Op het moment van schrijven zijn er geen zwellingen of andere afwijkingen bij deze toestellen te zien.

Het is niet de eerste keer dat Samsung in het nieuws komt met accuproblemen bij zijn smartphones. In 2016 riep de Zuid-Koreaanse fabrikant zijn Galaxy Note 7-toestellen terug nadat was ontdekt dat accu's van dat toestel konden ontploffen. De productie werd toen tijdelijk stopgezet.