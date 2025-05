Ming-Chi Kuo: Apple werkt aan nieuwe versie iPad Mini

Apple werkt aan een nieuwe versie van zijn iPad Mini. Dat zegt analist Ming-Chi Kuo, die vaak veel informatie heeft over onaangekondigde Apple-producten. Volgens Kuo komt het apparaat op zijn vroegst eind 2023 op de markt.

Kuo beweert in een tweet dat dat de nieuwe iPad Mini van een nieuwe processor wordt voorzien. Of dit een chip uit de M-serie wordt of een A16-chip, die ook in de iPhone 14 Pro zit, is niet bekend. Verder denkt de analist dat 'het onwaarschijnlijk is dat de iPad Mini in 2025 wordt vervangen door een opvouwbare iPad'. "Een opvouwbare iPad zal namelijk een hogere prijs hebben dan een iPad mini, dus zo'n vervanging is niet redelijk", aldus Kuo.

De recentste versie van de iPad Mini verscheen in 2021. De tablet werd door Apple voorzien van een nieuw ontwerp, een A15 Bionic-chip en een usb-c-poort. Tweakers heeft een review over deze iPad Mini gepubliceerd.