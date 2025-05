Staat New York keurt bekritiseerde right-to-repairwet goed

De gouverneur van de Amerikaanse staat New York heeft de een half jaar geleden door de senaat goedgekeurde right-to-repairwet ondertekend. Dit heeft ze wel gedaan met een toevoeging die volgens voorvechters de hele wet onderuit haalt.

De Democratische Gouverneur Kathy Hochul ondertekende de wet op 28 december, zo schrijft onder andere The Verge. In de door de senaat goedgekeurde wet staat voorgeschreven dat gereedschappen, onderdelen en instructies betreffende 'digitale elektronische producten' beschikbaar gemaakt worden voor consumenten en onafhankelijke reparateurs door fabrikanten.

Er zijn meerdere toevoegingen gedaan die volgens critici als Louis Rossmann en iFixit niet in het voordeel van de originele intentie werken. Ten eerste zijn electronica voor ondernemingen, zoals scholen, ziekenhuizen, universiteiten en datacentra uitgezonderd van de wet. Daarnaast slaat de wet, wanneer hij op 1 juli 2023 geldig is, op apparaten die vanaf dat moment nieuw geproduceerd worden; bestaande artikelen in bezit van consumenten zijn uitgesloten.

Verder staat in de amendementen dat fabrikanten vrij zijn om assemblages van meerdere onderdelen te verkopen in plaats van individuele onderdelen. Dit gaat ten koste van de betaalbaarheid van de bij consumenten benodigde onderdelen. De site schrijft tot slot ook dat 'wachtwoorden, beveiligingscodes of materialen' die nodig zijn om beveiligingen op onderdelen op te heffen, niet aangeleverd hoeven te worden. Een voorbeeld van dergelijke beveiliging op onderdelen is dat Face ID op iPhones in bepaalde gevallen niet meer werkt als het scherm vervangen wordt. Dit om 'lichamelijk letsel' en 'security-problemen' te voorkomen bij een risico op foute installatie.

Desalniettemin omschrijft iFixit de nieuwe wet als 'historisch' en iets om te vieren. Right-to-repairactivist Louis Rossmann heeft gereageerd in de vorm van een video en toont zich kritisch; hij omschrijft de wet als een 'useless piece of shit bill'.