Google en iFixit beginnen met aanbieden originele onderdelen voor Pixels

Reparatiesite iFixit is begonnen met het aanbieden van originele onderdelen voor Google Pixel-telefoons. Google en iFixit beloofden dat al in april en nu zijn de onderdelen verkrijgbaar, ook in de Europese winkel van de reparatiesite.

De site heeft een gedeelte geopend met Pixel-onderdelen. Het gaat volgens Google om onderdelen voor alle telefoons vanaf de Pixel 2. Daarbij zijn onder meer schermen, accu's, camera's, lijm en speakergrills. Het verschilt per telefoon welke onderdelen precies beschikbaar zijn.

Google maakte in april bekend dat het originele onderdelen zou gaan verkopen met iFixit. Toen waren de prijzen nog niet bekend, maar nu wel. De duurste kit is voor het scherm van de Pixel 6 Pro, die rond 190 euro kost. Voor een Pixel 5 is dat rond 150 euro. Accu's voor de telefoons kosten veelal tussen 40 en 45 euro.

Een reparatiekit bevat onder meer een iOpener om vastgelijmde onderdelen zoals de behuizing gericht en gecontroleerd los te kunnen maken. Ook levert iFixit naar eigen zeggen voorgesneden plakkers om een Pixel-toestel na reparatie weer stevig in elkaar te kunnen zetten. Google is niet de eerste fabrikant die samenwerkt met iFixit. Bedrijven als Microsoft, Valve, Samsung en Motorola bieden al langer in samenwerking met het reparatieplatform gespecialiseerde reparatiekits aan. Tweakers publiceerde eerder een artikel over de redenen daarachter.