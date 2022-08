IFixit start verkoop reserveonderdelen voor select aantal Samsung-smartphones

IFixit biedt samen met Samsung reserveonderdelen aan voor de Samsung Galaxy S20, S21 en de Galaxy Tab S7+. Met de samenwerking voegt iFixit een nieuwe fabrikant aan zijn portfolio toe waarvan de producten met behulp van iFixit-gereedschap en -gidsen gerepareerd kunnen worden.

De reserveonderdelen die iFixit aanbiedt zijn wel voor telefoons van de twee voorgaande generaties. Voor de Samsung Galaxy S22 zijn op dit moment geen reserveonderdelen aangekondigd. Ook meldt iFixit dat de onderdelen op dit moment alleen nog verkrijgbaar zijn in de VS. Samsung kondigde in maart al aan met een zelfreparatieservice te willen komen.

IFixit biedt onder andere de tools en onderdelen aan via zijn website voor het vervangen van de usb-poort, display en batterij van de Galaxy-telefoons. De onderdelen zijn officieel afkomstig van Samsung, het gereedschap en bijbehorende handleidingen worden door iFixit geleverd.

Samsung is niet het eerste bedrijf dat samen met iFixit reserveonderdelen aanbiedt, ook Google biedt sinds deze zomer reserveonderdelen aan voor Pixel-telefoons via iFixit. Het bedrijf treedt daarmee in de voetsporen van smartphone-fabrikant Motorola, dat dit al langer doet. Ook Microsoft biedt reserveronderdelen aan voor zijn apparatuur en Valve heeft kort na de release van de Steam Deck ook onderdelen beschikbaar gemaakt via iFixit voor de handheld.

Fabrikanten komen steeds vaker met een zelfreparatieservices en meerdere bedrijven kiezen specifiek voor iFixit om mee samen te werken. Tweakers schreef eerder al een achtergrond over waarom bedrijven met zelfreparatieservices komen en wat de rol van iFixit is daarin.