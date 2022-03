Samsung kondigt zelfreparatieservice in de VS aan voor telefoon en tablets

Samsung heeft donderdag een nieuwe dienst in de VS aangekondigd, waarbij klanten onderdelen, gereedschap en handleidingen kunnen aanvragen. Hiermee kunnen ze zelf hun tablet en telefoon repareren.

Samsung heeft de service samen met reparatiebedrijf iFixit opgezet. De dienst komt beschikbaar voor smartphones uit de Samsung Galaxy S20- en S21-serie en voor Galaxy Tab S7+-tablets. Het Zuid-Koreaanse techbedrijf wil op den duur meer apparaten en onderdelen toevoegen aan het reparatieprogramma.

Klanten kunnen reparatieonderdelen en handleidingen krijgen voor onder meer beeldschermen en oplaadpoorten. Hoeveel deze producten gaan kosten, is nog niet bekend. Als onderdeel van het programma wordt het ook mogelijk om kapotte onderdelen terug te sturen naar Samsung voor "verantwoorde recycling".

De dienst komt deze zomer beschikbaar in de Verenigde Staten. Wanneer en of de dienst beschikbaar komt in de Benelux is niet duidelijk.