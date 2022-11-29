Samsung-handelsmerk beschrijft zelfreparatieapp voor smartphones en smartwatches

Samsung heeft in de Verenigde Staten een handelsmerk aangevraagd voor een Self Repair Assistant. Met deze app zouden gebruikers advies en informatie kunnen krijgen voor het zelf repareren van onder meer smartwatches en smartphones.

Samsung Self Repair Assistant-appDe smartphoneapp moet gebruikers helpen bij het installeren en repareren van smartphones, smartwatches, tablets en oordoppen, blijkt uit de beschrijving van het ingediende handelsmerk. Samsung diende de aanvraag voor het handelsmerk op zaterdag in, inclusief een appicoon van een blauwe knop met een wit tandwiel met daarin een blauwe steeksleutel.

Het is niet bekend of Samsung de app wereldwijd zou willen uitbrengen of alleen op bepaalde markten. Het bedrijf biedt in de Verenigde Staten een zelfreparatieservice aan, waarbij klanten onderdelen, gereedschap en handleidingen kunnen aanvragen voor tablets en telefoons. Die dienst is samen met iFixit opgezet. De Self Repair Assistant-app hint er dan ook op dat het bedrijf zijn zelfreparatieprogramma wil uitbreiden naar smartwatches en oortjes.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 29-11-2022 10:25 30

29-11-2022 • 10:25

30

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Reacties (30)

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warhamstr 29 november 2022 11:44
Tja, zie hier het resultaat van stompzinnige regelgeving. Apparatuur moet beter repareerbaar worden. Fabrikanten komen weg met wat uitgebreide handledigen, al dan niet ondersteund door een appje. Kapot, blijft kapot.

Zorg gewoon dat er geen lijm en merkspecifieke schroeven meer gebruikt word, dan zijn de meeste consumenten en repair shops wel geholpen
Empheria @warhamstr29 november 2022 16:48
Dat geldt inderdaad voor het swappen van onderdelen zoals het display, de accu en eventueel een charge port. Maar ook niet onbelangrijk is de informatie die nodig is om board-level repair te kunnen doen als er ergens een chip, condensator, of fuse overlijdt. Dat soort reparaties zijn nu moeilijk omdat je zelf de PCB moet gaan reverse engineeren om weerstandswaardes, serienummers van chips en spanningen etc. te vinden zodat je weet hoe je moet repareren. Fabrikanten verschuilen zich achter "intellectueel eigendom" om zelfs maar geen diagram met weerstandswaardes te hoeven delen. Als de wet ze zou verplichten die informatie wel te delen is er altijd wel iemand handig genoeg om een apparaat in leven te kunnen blijven houden.
warhamstr @Empheria29 november 2022 16:50
Een telefoon is totallos als die na de garantieperiode zulksoort problemen krijgt.
Empheria @warhamstr29 november 2022 17:04
Dat valt wel mee, soms is de reparatie zo eenvoudig dat je simpelweg een chip van €1,20 hoeft te vervangen. Een beetje repair shop kan die reparatie dan gewoon voor een betaalbaar bedrag aanbieden.

Maar het probleem is nu tweedelig:
Repair shops...
  • Moeten zelf uitzoeken welke onderdelen er allemaal voorkomen in het circuit
  • En als ze het juiste partnummer gevonden hebben, moet het specifieke onderdeel ook nog eens aftermarket beschikbaar zijn.
Veel chips van Texas Instruments etc. worden in een aangepaste versie onder een strikt leveringscontract enkel aan de "klant voor het ontwerp" aangeboden. Zo heeft Apple bijvoorbeeld het ontwerp voor de ISL9240 (een charging chip, gebruikt in macbooks) gekocht en daarbij contractueel vastgelegd dat die chip niet aan derden geleverd mag worden. Dus ook al kom je erachter dat je die chip nodig hebt, kun je er nog niet aan komen.

Als die twee problemen worden verholpen - beschikbaarheid van diagrammen en geen bullshit exclusiviteitscontracten op onderdelen meer - dan is in principe elk board-level probleem wat verder geen schade met zich meebrengt goedkoop te verhelpen. Hier moet wetgeving op ingrijpen.

Apparaten zijn nu vooral "total loss" omdat een reparatie onmogelijk wordt gemaakt waardoor je een heel nieuw moederbord moet kopen (en dat maakt het duur), niet omdat het technisch niet op te lossen valt.

[Reactie gewijzigd door Empheria op 24 juli 2024 19:02]

Groningerkoek @Empheria30 november 2022 00:13
Je vergeet iets heel belangrijks. "waardoor is het onderdeel defect geraakt" Je kunt wel een defect onderdeel vervangen, maar vaak is dat alleen maar symptoombestrijding en gaat het apparaat later weer kapot en dan heb je het als reparateur natuurlijk gedaan. De dagen dat je met een multi-meter en een oscilloscoop een TV o.i.d. dusdanig kon doormeten om zowel symptoom als oorzaak weg te nemen zijn allang voorbij.
Empheria @Groningerkoek30 november 2022 12:41
Goed dat je het zegt, want dat is zeker een ding, maar misschien niet zo'n groot probleem als je doet vermoeden.

De meeste onderdelen die defect geraken zijn onderhevig aan slijtage. Denk aan chargeports, 3.5mm connectoren, displays, glazen achterkantjes en LiPo-accu's voor de grote onderdelen. Maar ook op board-level zijn het vaak de onderdelen die hoge stromen verwerken - en dus onderhevig zijn aan veel thermische cycli - die de geest geven.

En dan heb je ook nog wel eens met kortsluiting te maken waardoor onderdelen ineens een hogere spanning voor hun rekening krijgen dan de bedoeling is. Dat kan natuurlijk allerlei oorzaken hebben, maar over het algemeen gaat het om (al dan niet bewust gemaakte) ontwerpfouten. Fabrikanten hebben er nou eenmaal belang bij dat hun producten op gegeven moment stuk gaan, dus maken ze wel eens een ontwerp wat kan falen. Het mooiste voorbeeld hiervan is deze pinout waarin je met kortsluiting vrolijk 50V op je CPU zet.

Dus ja, het bestrijden van de oorzaak is zeker een ding. Maar je moet je wel afvragen waar de verantwoordelijkheid ligt. Over het algemeen zijn reparateurs handig genoeg om het probleem en de oorzaak te vinden, mits ze wel toegang hebben tot de juiste informatie.
Z100 @warhamstr29 november 2022 18:35
Niets is een total loss, zolang het niet duurder is om te repareren dan de prijs van vervanging van het apparaat. Als reparateurs bord blauwdrukken gemakkelijk aan kunnen komen, dan wordt het repareren al een stuk goedkoper. Nu moeten reparateurs 'dumpster diven' om zulke blauwdrukken aan te kopen.

Ik heb bijvoorbeeld een oude LG G5 waar ergens op het bord een defect is, ontstond direct na een van de vele keren van het aansluiten van de telefoon aan mijn desktop met LGs eigen USB kabel. Ik heb geen idee wat waar op het bord zit, dus voor mij onmogelijk om met een multimeter te meten om te kijken wat er is doorgebrand. Accu en USB poort had ik al vervangen, dus het probleem zit op het bord. Vervolgens zit er data op de telefoon, waar ik niet bij kan.
Met een blauwdruk, zou ik zelf iets nog kunnen beginnen, of op zijn minst langs een reparateur gaan.
warhamstr @Z10030 november 2022 07:52
Niets is een total loss, zolang het niet duurder is om te repareren dan de prijs van vervanging van het apparaat. ...
Ik weet wat een total loss is, en daarom stel ik dit ook.

Reken een paar euro voor onderdelen, ok. Maar de man die de reparatie uit moet voeren moet ook betaald worden, en die rekent vrolijk €65,-/uur. En die is er zo twee uur mee bezig.

Dus zolang je de anderhalve hobbyist niet meetelt is een beetje telefoon na twee jaar al snel total loss. Het feit dat een telefoon meestal als een hip modeding gezien wordt helpt ook niet mee die termijn te verlengen.

Repareerbaarheid verbeter je alleen door structureel dingen te veranderen, (geen lijm gebruiken, gangbare schroeven enz. enz.) Alleen geeft de huidige staat van techniek daar steeds minder mogelijkheden voor. Je zit al vlug tegen grenzen van compactheid, waterdichtheid en veiligheid aan.

[Reactie gewijzigd door warhamstr op 24 juli 2024 19:02]

Empheria @warhamstr30 november 2022 12:29
Reken een paar euro voor onderdelen, ok. Maar de man die de reparatie uit moet voeren moet ook betaald worden, en die rekent vrolijk €65,-/uur. En die is er zo twee uur mee bezig.
Ik snap je sentiment, maar dit soort reparaties zijn gelukkig niet zo complex dat er krapte is op de markt, en dan krijg je dus concurrentie op prijs. Kijk maar naar wat men vraagt om een accu te swappen, daar doe je hooguit een kwartier over, en het onderdeel zelf kost ook al gauw een euro of €30. Dan zie je dat er niet zo gek veel marge overblijft.
https://www.therepairhouse.com/accu-vervangen/
https://reparatie.coolblue.nl/prijzen
https://thephonelab.nl/samsung-batterij-vervangen/
https://www.ifixpoint.nl/tarieven

Dus dit is volledig op aannames gebaseerd. Reparaties zijn wel degelijk betaalbaar, ook op board-level. Maar het hangt ervan af hoe moeilijk het is om het probleem te vinden en te verhelpen.
Tjidde 29 november 2022 10:37
Dus je laat je telefoon vallen, scherm kapot.

Wil je die zelf repareren? Heb je de telefoon nodig voor een app met de handleiding :+

Maar ik moedig elke stap voor right to repair aan.
MicGlou @Tjidde29 november 2022 10:54
Dat is problemen benoemen waar ze niet zijn... je zal vast niet de enige in je omgeving zijn met een smartphone? Dingen zijn uiteraard best zeldzaam, maar de kans bestaat :+ Ennuh... jij hebt vast ook nog wel ergens een la met oude portable lulijzers liggen?
Wouterie @Tjidde29 november 2022 10:48
Ja, geen idee, maar wellicht is het niets meer dan een verwijzing naar tips and tricks en wat nuttige youtube video's.
BobJung @Tjidde29 november 2022 13:35
Vast ook beschikbaar op je laptop.
youridv1 @Tjidde29 november 2022 16:31
Gebruikers hebben natuurlijk geen vrienden of familie met een smartphone. Ze kennen niemand en wonen 500 kilometer van de dichtsbijzijnde beschaving. Oude smartphones hebben ze met een raket de ruimte in geschoten. Hun smartphone is het enige smartdevice binnen de straal van 500 kilometer. /s

Goed, nu ik een alinea lang sarcastisch heb gedaan, je gaat mij niet vertellen dat je geen ander apparaat hebt om de app op te openen.
TweakTwitch 29 november 2022 10:58
Gecombineerd met Augmented Reality... Dat zou nog eens tof zijn. Kwestie van tijd natuurlijk totdat zoiets werkelijkheid is.
Polydeukes @TweakTwitch29 november 2022 12:07
De technologie bestaat al (heel lang): https://www.youtube.com/watch?v=ixacsbRoMwY

[Reactie gewijzigd door Polydeukes op 24 juli 2024 19:02]

TweakTwitch @Polydeukes29 november 2022 17:55
Dat klopt inderdaad, maar voordat het gewoon normaal is om dat alledaags voor verschillende toepassingen te gebruiken :9
JJQRood 29 november 2022 11:15
Zou helemaal ideaal zijn als de app ook zonder wifi / data verbinding werkt
watercoolertje
@JJQRood29 november 2022 11:42
Waarom? Als je iets moet fixen aan je telefoon doe je dat toch niet in het bos maar binnen waar 99/100 keer wifi is?
JJQRood @watercoolertje29 november 2022 13:47
Ik dacht meer; "als de wifi ook niet werkt" kan je toch verder.

Maar als de wifi niet werkt heb je waarschijnlijk een ander probleem, en heb je de hier boven beschreven aplicatie helemaal niet nodig.
watercoolertje
@JJQRood29 november 2022 13:49
Ah jah als je wifi op de telefoon zelf stuk is zou jouw suggestie wel nuttig zijn!
Pasteis 29 november 2022 10:36
Een app om je kapotte smartphone te repareren? :+
Ik mag toch hopen dat deze app dan voor de computer bedoeld is?
mekiteu @Pasteis29 november 2022 10:43
nieuws: Ruim helft Nederlanders bewaart oude mobiele telefoons in la of op zo...

Komt goed!

En goede ontwikkeling, hopelijk in samenwerking met bijvoorbeeld ifxit voor de goede filmpjes en onderdelen.
Wouterie @Pasteis29 november 2022 10:47
Naast de self-destruct app.
PolarBytes @Pasteis29 november 2022 12:41
Heh, net als je regelbaar soldeerstation willen repareren zonder andere soldeerbout... :+
Gelukkig hebben de meeste mensen nog wel een oud toestel liggen, en anders bestaan er nog progjes zoals Bluestacks

[Reactie gewijzigd door PolarBytes op 24 juli 2024 19:02]

Enai @Hackus30 november 2022 01:57
Bot?
m0nkz 29 november 2022 10:55
Het idee is dat je meerdere samsung toestellen/tablets hebt liggen. En de app wordt uiteraard niet ondersteund op oudere toestellen.
Polydeukes @m0nkz29 november 2022 12:08
Bron?
Fiber 29 november 2022 13:03
Ik wacht nog altijd op een telefoon die zichzelf kan repareren, en ik dacht heel even dat die er nu eindelijk was... O-)

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