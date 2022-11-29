Samsung-handelsmerk beschrijft zelfreparatieapp voor smartphones en smartwatches

Samsung heeft in de Verenigde Staten een handelsmerk aangevraagd voor een Self Repair Assistant. Met deze app zouden gebruikers advies en informatie kunnen krijgen voor het zelf repareren van onder meer smartwatches en smartphones.

De smartphoneapp moet gebruikers helpen bij het installeren en repareren van smartphones, smartwatches, tablets en oordoppen, blijkt uit de beschrijving van het ingediende handelsmerk. Samsung diende de aanvraag voor het handelsmerk op zaterdag in, inclusief een appicoon van een blauwe knop met een wit tandwiel met daarin een blauwe steeksleutel.

Het is niet bekend of Samsung de app wereldwijd zou willen uitbrengen of alleen op bepaalde markten. Het bedrijf biedt in de Verenigde Staten een zelfreparatieservice aan, waarbij klanten onderdelen, gereedschap en handleidingen kunnen aanvragen voor tablets en telefoons. Die dienst is samen met iFixit opgezet. De Self Repair Assistant-app hint er dan ook op dat het bedrijf zijn zelfreparatieprogramma wil uitbreiden naar smartwatches en oortjes.