Samsung-reparatiekits voor smartphones en laptops komen naar Nederland en België

Samsung introduceert in onder meer Nederland en België het Self-Repair-programma. Klanten kunnen hierdoor reserveonderdelen en reparatiekits voor recente smartphones en laptops aanschaffen om hun hardware zelfstandig te repareren.

Vooralsnog zijn er reserveonderdelen beschikbaar voor de Galaxy S20-, S21- en S22-serie smartphones en de 15,6″-varianten van de Galaxy Book Pro en Galaxy Book Pro 360. Vanaf de bijbehorende productpagina's kunnen klanten een reparatiehandleiding openen waarin met tekst en in videovorm uitgelegd wordt hoe de relevante reparatie uitgevoerd moet worden.

Voor de betreffende smartphones verkoopt Samsung vervanging voor de glazen achterkant, een nieuwe USB-C-laadpoort en een combinatiepakket met een nieuwe accu en een amoledscherm. Voor de 15,6″-Galaxy Book Pro zijn meer reserveonderdelen beschikbaar: een nieuwe accu, een lcd, een vingerafdrukscanner, de behuizing, de touchpad en de siliconen voetjes. Voor de 15,6″-Galaxy Book Pro 360 zijn dezelfde onderdelen beschikbaar, afgezien van de voetjes. In alle gevallen worden uiteraard de benodigde schroeven, lijm en eventuele nieuwe behuizing en randen meegeleverd.

Verder zijn de onderdelen allemaal los te bestellen of in combinatie met een reparatiekit. Voor laptops kost dit extra pakket altijd 22,39 euro extra en bevat het onder meer een zuignap, een pincet, een PH000-schroevendraaier en plastic plectrums om het scherm los te wrikken. De smartphonereparatiekit kost standaard 28,44 euro en bevat hetzelfde gereedschap, plus een heating pad om de lijm achter het scherm zacht te maken.

Het Self-Repair-programma werd oorspronkelijk in de Verenigde Staten en Zuid-Korea geïntroduceerd en is nu ook in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Polen, Spanje, Zweden en het VK beschikbaar. Samsung belooft in de toekomst meer producten in het programma op te nemen. Hoewel Samsung niets zegt over de reden achter de introductie van het programma, valt het nieuwe beleid onder de voorgestelde right to repair-wetten van de Europese Commissie.

Samsung reparatie

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 19-06-2023 14:37
100 • submitter: markblom

19-06-2023 • 14:37

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Submitter: markblom

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Reacties (99)

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aap1 19 juni 2023 14:50
Waarom word de batterij alleen in combinatie met een scherm verkocht?
Ik denk dat de meeste mensen na een aantal jaar het liefst alleen de batterij vervangen, een nieuw scherm maakt het alleem maar onnodig duur.
jip_86 @aap119 juni 2023 14:59
Wellicht is de combinatie andersom. Als je je scherm kapot hebt en hij toch open ligt kan je er net zo goed ook een nieuwe accu in stoppen.
lvrijn @jip_8619 juni 2023 15:26
Nee, dat is onlogisch. Als het een keuze was geweest, dan was het logisch geweest. Waarom zou je onnodig onderdelen vervangen omdat hij 'toch al open ligt'? Dan ook maar de achterkant mee vervangen?
Mellow Jack @lvrijn19 juni 2023 16:06
Geen idee wat de wat de echte reden is. Heb laatst wel een Samsung A50 en een Google Pixel 4a van nieuw scherm voorzien.

Grootste verschil tussen die 2 is het feit dat we de accu vd samsung moesten verwarmen, eruit wrikken, terug in z'n originele vorm kneden en weer terug plaatsen.

Kan me voorstellen dat ze alleen een garantie kunnen afgeven na het vervangen vd accu.

Mja dit is een steekproef van 1. Geen idee hoe de gemiddelde Samsung in elkaar zit
Game-Tea @Mellow Jack20 juni 2023 00:39
Nee is vrijwel hetzelfde bij al hun modellen, alhoewel daar binnenkort grote verandering in gaat komen. De z fold en flip 5 krijgen vrijwel zeker batterijen die gemakkelijk te verwijderen zijn met een pull tab. EINDELIJK!
Csotranme @Game-Tea20 juni 2023 16:16
Dat is al zo bij de S23 serie ;)

https://www.youtube.com/watch?v=yqhtn-Qzj_M
Stievydude @lvrijn20 juni 2023 10:13
De reden is dat de het langer duurt (lees: moeilijk is) om de batterij van het scherm los te koppelen, en men daarom de batterij mee vervangt bij een defect scherm.

Bron: Medewerker van een Samsung store.
Gamebuster @jip_8619 juni 2023 15:25
Wat als je scherm de 1e week kapot is?
jip_86 @Gamebuster19 juni 2023 15:33
Na een week misschien niet, maar mijn A70 was na 3 jaar dusdanig gevallen dat er scherpe randjes in het glas zaten. Op dat moment had er best direct een nieuwe accu in gekund.
Gamebuster @jip_8619 juni 2023 15:38
Dan bestel je gewoon een accu bij toch? Dat geen rede om iemand te verplichten een nieuwe accu af te nemen bij vervangen scherm.
vlaaing peerd @Gamebuster20 juni 2023 16:41
Hoewel ik het toejuich dat we meer zelf kunnen repareren, gaan we er nogal vanuit dat alles lekker modulair is opgebouwd en alles 123 los kan en 1 op 1 vervangen kan worden.

De telefoon heeft behoorlijk wat ontwerpoverwegingen, juist omdat alles in zo'n klein kastje moet passen, de batterij moet kunnen opzwellen, er wat koelmogelijkheden moet openblijven en een shitload aan sensors en IO in moet passen.

Ik kan niet zeggen hoe dit model van Samsung eruit ziet, maar ik heb meerdere telefoons in handen gehad waar ik met professionele apparatuur het scherm niet binnen een half uur heelhuids van de telefoon kon demonteren puur omdat het een oppervlak nodig heeft om stevig tegenaan gelijmd te zijn.

Het is dus niet zo maar het geval dat Samsung je een extra batterij door de strot wil duwen.
Nas T @Gamebuster19 juni 2023 15:47
Garantie, mits het niet je eigen schuld is uiteraard?
Je hebt best wat rechten als consument, maar je hoeft er niet van uit te gaan dat als iets je eigen onkunde is, dat je dan ook garantie kan claimen. Dan is het eerder een kwestie van geluk, mocht je vergoed worden.
Gamebuster @Nas T19 juni 2023 15:48
Wat als het wel je eigen schuld is? Dan wil ik ook graag mijn 1000 eur telefoon fixen
winand @jip_8620 juni 2023 07:54
Ik denk dat als je de telefoon op probeert te maken om de accu te vervangen, de kans groot is dat het scherm kapot gaat bij mensen die niet veel ervaring hebben met repareren van telefoons.. 😎
kid1988 @aap119 juni 2023 15:22
Batterij is door de gebruikte lijn niet veilig (lees: met groot risico op knikken of doorboren) los te krijgen.

Voor het verwijderen van een kapotte batterij is het nog tot daar aan toe, maar als je het scherm wilt vervangen krijg je de batterij waarschijnlijk niet zodanig los dat het ding nog bruikbaar is.

@CyberJohn dat wist ik, maar voor de modellen waar nu onderdelen worden geboden is dat niet beschikbaar. Maar het plakband van de nieuwere modellen is niet per se herbuikbaar. Ben benieuwd hoe de spares van de nieuwere modellen eruit gaan zien.

[Reactie gewijzigd door kid1988 op 22 juli 2024 22:33]

CyberJohn @kid198819 juni 2023 16:16
Dit is aangepast sinds de S23 Serie / A34 / A54 toestellen. Hierbij zit er een plasticje waaraan je kan trekken. Deze reparatie kits zijn voor oudere toestellen, dus wellicht wanneer de onderdelen voor deze toestellen beschikbaar komen, zijn er alleen losse accu's te krijgen?

Voorbeeldje van A54

[Reactie gewijzigd door CyberJohn op 22 juli 2024 22:33]

lvrijn @aap119 juni 2023 14:58
Simpel antwoord. Het is te gevaarlijk om een batterij over te zetten.
Dit is al jaren een discussiepunt, ook vanuit Apple geweest, om de Right2Repair beweging te dwarsbomen.
Tjidde @lvrijn19 juni 2023 15:16
Het is bij sommige telefoon is best wel gevaarlijk... Omdat die dingen met lijm zitten vast geplakt waarmee je een vliegtuig zowat in elkaar kan zetten...

Als je dan je batterij los moet maken gebruik je automatisch meer geweld en je prikt door de buitenlaag heen. Kan je een vervelende brand krijgen en dat wil je niet tegen je huid.

Als het aan de EU ligt moet een batterij vrij eenvoudig te vervangen zijn als die regelgeving erdoorheen komt is dat risico ook weg.
lvrijn @Tjidde19 juni 2023 15:27
Dat gaat nog enorm lang duren. Daarnaast zal het nog wel een dingetje worden m.b.t. waterdichte toestellen, daar is namelijk een 'uitzondering' voor.
JWL92 @lvrijn19 juni 2023 15:47
Leuk die selectieve dementie, maar jaren terug waren er genoeg waterdichte/bestendigde telefoons te vinden, waar t echt niet moeilijk was... denk aan de S5
Spatienazi @lvrijn19 juni 2023 21:40
Kun je me aanwijzen waar die uitzondering staat? Ik zie namelijk alleen staan:

"concerning appliances that incorporate portable batteries and that are specifically designed to be used, for the majority of the active service of the appliance, in an environment that is regularly subject to splashing water, water streams or water immersion and that are intended to be washable or rinseable."

En een telefoon valt daar niet onder.
sprankel @lvrijn19 juni 2023 22:20
Waterdichtheid is een excuus wat werkelijk nergens op slaagt. Ik loop al jaren met vape toestellen rond die volledig waterdicht zijn terwijl daar afhankelijk van het model tusssen de 2800 mAh en 6000 mAh aan lithium-ion cellen inzitten. Vorig weekend is hij kopje onder gegaan tijdens de kajakken, geen enkel probleem.

En weet je hoe vaak die accu eruit moet? Elke dag opnieuw want die worden in een aparte lader geladen. Maar een smartphone waar de batterij 1 keer in de x jaar vervangen moet worden gaat dat plots niet meer want dan kan hij niet waterdicht gemaakt worden...
Annihilism @lvrijn19 juni 2023 15:45
Simpel antwoord. Het is te gevaarlijk door de fabrikanten gevaarlijk gemaakt om een batterij over te zetten.
Dit is al jaren een discussiepunt, ook vanuit Apple geweest, om de Right2Repair beweging te dwarsbomen.
Zo ik heb hem even verbeterd voor je. In mijn Nokia 3310 was het niet gevaarlijk een batterij over te zetten, in mijn HTC Desire Z overigens ook niet (om het maar even wat relevanter met smartphones te maken).

Het gevaarlijk maken van batterijen verwijderen is een probleem wat door de fabrikanten zelf is gecreëerd.
sonny_s @Annihilism19 juni 2023 15:57
Ze hebben het misschien zelf gecreëerd maar er zit tegenwoordig veel meer in dat éne toestel dan een Nokia 3310 of een HTC Desire. Meer geheugen, betere processor, 3 camera's (met soms optische zoom) enz. enz. dat ik me kan voorstellen dat de vervangbaarheid van de batterij in het gedrang is geraakt.

Hopelijk gaan ze dat nu in de toekomst weer makkelijker maken!?
PinusRigida @sonny_s19 juni 2023 16:11
Op zich klopt wel wat je zegt over dat er tegenwoordig veel meer (vaak fragiele) tech in toestellen zit t.o.v. vroeger.

...maar dat is niet de reden, alleen het excuus.

Het moeilijke, gevaarlijke, en vaak destructieve karakter van het -proberen te- vervangen van soms een banaal onderdeel, is echt zoals @Annihilism zegt, door fabrikanten gecreëerd en geïntegreerd in hun toestellen. Plastic tabjes die ontworpen zijn om af te breken bij iets open priegelen, vastgelijmde onderdelen die niet hoeven vastgelijmd te worden, vijsjes met bizarre 'proprietary' schroefhoofden, vastgesoldeerde onderdelen daar waar ze perfect veilig zouden in-en-uitgeplugd kunnen worden etc...

...allemaal zodat de gebruiker eerder geneigd is om +1000 euro uit te geven aan een nieuw toestel, dan dat ie een paar tientjes voor een degelijk, passend, en met garantie geregeld onderdeel betaalt dat ie dan zelf kan plaatsen met een handig repairsetje want daar gaat de meeste banale schade over: een beschadigde of losgekomen connector tussen scherm en chassis bvb...
Klusje van niks als je het vervangstuk hebt en het juiste gereedschap.
Voor de klant is dit honderden euro uitgespaard maar dat ziet de fabrikant vaak niet altijd zo zitten natuurlijk. *kuchApplekuch!* }>

[Reactie gewijzigd door PinusRigida op 22 juli 2024 22:33]

loki504 @PinusRigida19 juni 2023 18:01
Voor een 1000 euro telefoon prima. Maar voor een 150 euro telefoon 100 euro betalen om een accu te vervangen die ook voor 2 tientje kan kopen of uit een kapotte telefoon.
PinusRigida @loki50420 juni 2023 09:35
alles hangt uiteraard af van wat de klant wil betalen, klopt. in het geval van een 150euro telefoon zou ik ook eerder geneigd zijn om een nieuw vervangtoestel te overwegen dan om een stuk te gaan vervangen dat me makkelijk een derde van de nieuwprijs van een volledig toestel kost idd. Ik weet niet of ik zou aan de slag willen met een tweedehands-accu in dit geval...
GekkePrutser
@sonny_s19 juni 2023 17:29
En toch zijn er gewoon toestellen waar het nog mee kan. XCovers, Fairphone enz. Sommigen zelfs "waterdicht" alhoewel je dat met elke telefoon met een korrel zout moet nemen.
jinks26 @aap119 juni 2023 14:59
Hier een perfect werkende s9+ waar ik de batterij ging vervangen..
Echter viel deze toevallig verkeerd waardoor het scherm ook gebarsten was. Jammer dat het scherm + batterij bijna zoveel kost als een nieuwe, daarom maar een andere gekocht.
PinusRigida @jinks2619 juni 2023 15:32
Dat hoeft echt niet zo duur te zijn en dan spreek ik niet over 'el-cheapo' piraatstukken die je écht niet in je toestel wil ploppen maar degelijke unbranded of huismerk alternatieven of zelfs OEM.
Voor smartphones is de markt hiervoor vermoedelijk(?) vrij klein net omdàt de meeste smartphones tot de dag van vandaag -in se- onvervangbare accu's hebben maar kijk naar laptops bvb.
Als ik voor m'n Asus ROG gamelaptop een vervangaccu wil, kan ik een degelijk(!) exemplaar bestellen voor 29,50 euro, alleen niet van Asus. maar wel volgens spec, met de nodige certificaties. De laptop kostte me 1.350 euro dus 30 euro is een no-brainer.

Ik geloof graag dat het voor smartphones ook die kant op gaat nu het right to repair ook hiervoor geregeld werd.

[Reactie gewijzigd door PinusRigida op 22 juli 2024 22:33]

Mellow Jack @PinusRigida19 juni 2023 16:10
O.b.v. niet zoveel ervaring is mijn gevoel dat het per toestel verschilt. Merkloos scherm voor een Samsung S22 was €220 en kon niet veel smaakjes vinden. Voor de A50 vond ik opties van €20 tot €100
PinusRigida @Mellow Jack19 juni 2023 16:29
Ja, er zijn idd. wel wat verschillen, dat zal voor sommige dingen wel blijven denk ik, bvb. populaire modellen zullen vervangstukken makkelijker verkrijgbaar zijn dan meer niche-toestellen.

...maar er zal meer een standaard zijn, zoals nu voor laptopaccu's, wat ik toevallig onlangs zelf ontdekte omdat ik er eentje nodig had.
WiiiLDFARMER @PinusRigida19 juni 2023 17:04
Maar hoe weet de niet-expert (ik heb het niet over leken, maar mensen die af en toe hun eigen spullen repareren) de degelijke non-branded spullen te scheiden van de namaak certificaten, el cheapo troep?

Om deze reden ben ik zelf altijd geneigd enkel bij de fabrikant nieuwe accu's te kopen, maar als er een toegankelijke manier is om dat te beoordelen ben ik erg benieuwd!
PinusRigida @WiiiLDFARMER20 juni 2023 10:01
Zeer goeie opmerking idd.

Het komt er op neer om te trachten een beetje bewust te winkelen en het is echt niet moeilijk. Als je je 1 handige gewoonte aanleert, gaat het vanzelf = check even op de website bij wie je koopt. that's it.

Ik wil zeggen: zelfs mensen die echt niet tech-onderlegd zijn zullen wel vrij makkelijk inzien dat er een groot verschil is tussen pakweg een vervang-accu bestellen via Wish.com* of Alibaba, t.o.v. er eentje bestellen bij pakweg 123accu.nl

In de eerste 2 gevallen betaal je in het béste geval voor rotzooi die hoogstwaarschijnlijk niet werkt en dus oplichting, in het slechtste geval betaal je voor aanzienlijk brandrisico.

In het derde geval weet je op z'n minst dat een partij binnen de EU gevestigd wettelijk verplicht is om spullen te verkopen die aan bepaalde opgelegde minimumveiligheidseisen voldoen, én krijg je wettelijke garantie.

Even uit hun voorwaarden gepikt:
U ontvangt 24 maanden garantie op defecten van 123accu.nl huismerkproducten.
U ontvangt de fabrieksgarantie op defecten van originele producten.

En moet je toch retour zenden: ze zitten dichtbij, het is niet ingewikkelder dan een pakje retour sturen via Bol.

Ik wil hier nu geen reclame maken, bovenstaande shops zijn slechts voorbeelden maar het punt is:
Dit kan iedereen, zelfs de grootste tech-analfabeet, op minder dan 10 seconden als je even naar de voorwaarden klikt van de webshop, maar mensen - kopen - nog steeds - te - impulsief...

...ze zien bvb. een leuk buitenzwembad staan voor een prikje via een FB-advertentie, klikken door en bestellen die via een shady website van derde partij dat bvb. dropshipt voor oplichitings-shops als Wish, en het resultaat is dat de consument 150 euro kwijt is, en er 4 weken later uit China een poppenbadje van 5x5cm geleverd wordt. 8)7
Bovendien heb je 4 weken geleden ook je bankgegevens ingetikt in een portaal gehost vanuit god-weet-waar, dat exact ontworpen was om wat je intikt te loggen, te linken aan je browsercookies en persoonlijke info, en door te verkopen aan hun oplichter-concullega's.

BTW: technisch gezien hebben dit soort webshops vaak ook een niet-tevreden-geld-terug policy, maar probeer in de praktijk maar eens je spul terug te sturen naar China en je geld terug te krijgen bij die partijen, makkelijker gezegd dan gedaan en vaak kost het retour-sturen je meer dan het stuk afval dat je wil retour sturen.

*er even van uit gaand dat Wish en Alibaba vervang-accu's slijten, zou kunnen van niet maar het punt blijft hetzelfde.

[Reactie gewijzigd door PinusRigida op 22 juli 2024 22:33]

jinks26 @PinusRigida20 juni 2023 11:24
Toch wel.. Een s9 had een curved display, dit ging mij incl batterij +250euro kosten. Zelf repareren zag ik bijna geen begin aan omdat ik ook een zekere zekerheid wou gezien ik dit nog nooit gedaan had.
!mark @aap119 juni 2023 15:08
En daarom juich ik het helemaal toe dat de EU hier uiteindelijk op wil gaan ingrijpen: nieuws: Europees Parlement stemt voor wet die vervangbare accu's verplicht stelt

Voor een 3 jaar oude Galaxy S20 - een redelijke leeftijd waarbij je nog een accuswap zou kunnen overwegen i.v.m. softwaresupport - betaal je nu incl. de toolkit €236 euro incl. verplicht een scherm via Samsung. De meeste mensen zullen niet zoveel geld meer in een 3 jaar oud toestel willen stoppen als de accu slechter wordt en gaan dan voor iets nieuws.

[Reactie gewijzigd door !mark op 22 juli 2024 22:33]

Tjidde @!mark19 juni 2023 15:18
Terwijl als je met al is het een paar schroefjes om druk te houden op de achterkant voor waterdichtheid, de batterij zo kan vervangen en een off-brand koopt je hoog waarschijnlijk veel goedkoper uit zou zijn geweest.
bzzzt
@Tjidde19 juni 2023 16:29
Gaat het je om right to repair of goedkoop repareren?
Want een off-brand accu van vage oorsprong heeft mogelijk een andere samenstelling dan die van de fabrikant en maakt het juist lastiger om de telefoons waar die in zitten te recyclen. Ook is er geen enkele traceerbare garantie dat zo'n batterij onder enige vorm van arbeidsvoorwaarden is gemaakt of dat de fabrikant in geval van risico's (ontploffing) de batterijen terugroept.
Dat soort garanties kosten geld en ik vind het een kwalijke zaak als de right to repair / beter voor het klimaat boodschap misbruikt wordt om rommel onderdelen te verkopen omdat sommige mensen graag een paar euro uitsparen op het repareren van hun telefoon.
lordawesome @bzzzt20 juni 2023 08:03
236 euro is niet een paar euro. En het alternatief is dat heel de telefoon wordt weggegooid ipv dat er een offbrand batterij wordt gekocht. Dus ja, dat is beter voor het milieu.

Moet je voorstellen dat elke telefoon weer een klepje krijgt. Dan gaan telefoons zo 1 jaar langer mee. Gemiddeld gaan telefoons nu 2,5 jaar mee. Er belanden dan 30% minder telefoons op de schroot.

Ontploffingsrisico is ook overdreven. Elk electrisch ding op AliExpress heeft een batterij en dat gaat ook goed.
bzzzt
@lordawesome20 juni 2023 09:14
236 euro is niet een paar euro. En het alternatief is dat heel de telefoon wordt weggegooid ipv dat er een offbrand batterij wordt gekocht.
Als prijs je probleem is kan je natuurlijk ook stemmen voor wetgeving dat fabrikanten reparatie onderdelen hooguit voor een bepaalde factor over kostprijs mogen verkopen. Het kunnen vervangen door onderdelen van random oorsprong lijkt me dan geen harde eis.
Maar wat als die batterij (inclusief recycling, traceerbare oorsprong en geen kinderarbeid) nou echt 236 euro kost? Vind je het dan nog steeds te veel?
Moet je voorstellen dat elke telefoon weer een klepje krijgt. Dan gaan telefoons zo 1 jaar langer mee. Gemiddeld gaan telefoons nu 2,5 jaar mee. Er belanden dan 30% minder telefoons op de schroot.
Gegeven de tweedehands prijs zijn Apple telefoons het langst bruikbaar. Vreemd genoeg zijn dat de toestellen waarover mensen nu zitten te zeuren dat de batterij niet vervangbaar is.
Ontploffingsrisico is ook overdreven. Elk electrisch ding op AliExpress heeft een batterij en dat gaat ook goed.
Dat gaat helemaal niet goed. Zie bv. de grote hoeveelheid woningbranden door hoverboards en andere goedkope gadgets met een dikke batterij.
Daarnaast zijn veel batterijladers van die Ali dingen helemaal niet zo best voor de levensduur van de batterij. Fijn dat je een paar centen kan besparen, maar het spul is niet gericht op duurzaam gebruik.
Tjidde @bzzzt20 juni 2023 11:38
Als die batterij aantoonbaar echt 236 euro kost prima. Betaal ik dat als het moet.

Echter geloof ik niet dat een batterij 236euro kost. Al zou je hem in Nederland laten maken.

Ik heb het idee dat de prijzen voor onderdelen bewust hoog zijn zodat je niet even een nieuwe batterij erin stopt en je telefoon met een jaar of wat langer gebruikt.
bzzzt
@Tjidde20 juni 2023 12:05
Geen idee waar je 236 euro vandaan komt, maar een courante iPhone batterij vervangen is 119 euro. Goedkoop kan het voor de helft maar dan krijg je dus niet gegarandeerd dezelfde kwaliteit. Persoonlijk vind ik dat prijsverschil op een telefoon van >1000 euro niet echt relevant.
Tjidde @bzzzt21 juni 2023 09:39
De 236 euro? Uit jouw reactie.
Maar wat als die batterij (inclusief recycling, traceerbare oorsprong en geen kinderarbeid) nou echt 236 euro kost? Vind je het dan nog steeds te veel?
Volgens mij ben je bij Apple ook niet gegarandeerd dat als je een batterij vervangt dat het werkt alsof je de telefoon sinds dag 1 hebt.
bzzzt
@Tjidde21 juni 2023 09:52
Dat was mijn reactie op @lordawesome die met dat bedrag smeet.

Een nieuwe batterij lost geen andere defecten op, maar je krijgt er zeker garantie op.
lordawesome @bzzzt20 juni 2023 13:35
"Stemmen voor wetgeving die reparatieonderdelen verlagen in prijs". Hoe stel je je dit voor? Dat burgers ineens per wet mogen stemmen? Of een wet mogen voorstellen?

Een telefoonbatterij kost nooit 236 euro. Hoogstens 30 euro. Een Galaxy S21 batterij op Aliexpress is 10 euro.
Maar als een batterij 236 euro zou kosten zou ik een nieuwe telefoon kopen. Dat kost hij trouwens niet want daar zit het scherm bij, maar goed.

Hoe langer een telefoon te gebruiken is, hoe groter het probleem wordt dat de batterij niet te vervangen is.

Ik denk dat de meeste hoverboards gevaarlijk zijn, niet alleen de Aliexpress versies. Dat komt omdat ermee gestunt wordt waardoor ze beschadigen. Hetzelfde geldt ook voor batterijen in afstandsbestuurbare auto's. Men adviseert die brandveilig op te slaan, ook die van de westerse merken.
bzzzt
@lordawesome20 juni 2023 13:45
Je stemt op je politieke club naar voorkeur die voor wetgeving stemt.

Een telefoonbatterij kost alleen 30 euro als alle externaliteiten uit de prijs worden gehouden. Als je van fabricage tot recycling een traceerbaar proces wil hebben gaat die prijs fors omhoog.
lordawesome @bzzzt20 juni 2023 14:49
Een originele pixel 3 batterij kost 30 euro: https://eustore.ifixit.co...e-pixel-3-battery-genuine
Een originele pixel 6 batterij van 4600mah kost 43 euro: https://eustore.ifixit.co...e-pixel-6-battery-genuine

Er staat een recycle logo op. Deze batterij houdt zich vast aan westerse regelgeving.
bzzzt
@lordawesome20 juni 2023 15:46
Ziet er uit als standaard goedkope ontraceerbare Chinese meuk. Gemaakt voor een "genuine" pixel phone is niet hetzelfde als geproduceerd en kwaliteit gegarandeerd door Google.
lordawesome @bzzzt20 juni 2023 15:50
Staat toch echt Google als fabrikant bij. In tegenstelling tot de s21 batterij op ifixit die 'aftermarket' als fabrikant heeft: https://eustore.ifixit.co...y-s21-replacement-battery
Tjidde @bzzzt20 juni 2023 11:30
Het gaat mij om right to repair. Waarbij ik ook het recht moet kunnen hebben om een offbrand te kopen en erin te stoppen. Ik wil zelf kunnen uitmaken waarmee ik iets fix.

Of dat nu een batterij is van het merk zelf of van een batterijfabrikant die batterijen maakt zonder merk. Zou niet uit moeten en mogen maken.
bzzzt
@Tjidde20 juni 2023 12:01
Ik ben het met je eens dat idealiter een ander merk ook zou moeten kunnen mits die aan dezelfde eisen voldoet, maar rotzooi van dubieuze origine zou eigenlijk verboden moeten worden. Het gaat niet alleen om wat jij wil, maar er om dat we ons niet laten opzadelen met een enorm recyclingprobleem.
deniz280 @aap119 juni 2023 15:32
Ik verwacht iets met marketing.. waarschijnlijk geven de accu zelf weinig tot geen winst maar kunnen ze voor die schermen wel flinke bedragen vragen zoals 150-200 euro of misschien zelfs meer in deze graaiflatie (misbruik van crisis) tijden.
Michel @aap119 juni 2023 15:40
De kans op beschadiging of breuken bij het loshalen van het scherm is bij veel toestellen dusdanig groot dat deze vaak preventief vervangen / meegeleverd worden. Je voorkomt hiermee ook dat de reparatie nog langer duurt als je geen glas op vooraad hebt liggen voor het toestel.
dezejongeman @aap119 juni 2023 15:44
batterijen zitten tegenwoordig geplakt. als je daar een schroevendraaier of ander stuk hard gereedschap in drukt heb je brand. voor ons tweakers betekent het, dat het best prijzig wordt als je het afzet tegen de levensduur. ik heb bijvoorbeeld mijn achterglas van mijn s20 5g stuk. het idee was, als ik deze open maak wil ik ook wel een nieuwe accu. maar dan moet ik dus ook een assembly met scherm kopen. dan ben ik ongeveer 250 euro kwijt voor een telefoon welke nog maar een jaar of 2 software updates krijgt.

het 1 unit probleem heb je eigenlijk ook met touchscreens, deze kun je uit officiele hoek ook niet seperaat krijgen. veel onderdelen zijn tegenwoordig gelijmt. makkelijk en compact in productie. een irritatie om te repareren zoals deze.

[Reactie gewijzigd door dezejongeman op 22 juli 2024 22:33]

GekkePrutser
@dezejongeman19 juni 2023 17:30
Gelamineerde touchscreens (en in-cell nog veel meer) zijn gelijmd/gelamineerd ja, maar dit is niet zozeer vanwege makkelijk/compact. Het voorkomt een complete laag aan reflecties en dat is ook wel heel erg belangrijk in dagelijks gebruik. Bovendien geeft het extra sterkte waardoor je het uberhaupt minder hoeft te repareren.
Spacialz @aap119 juni 2023 15:46
Wanneer je een reparatie laat uitvoeren door een Samung erkend punt eist Samung van deze partner dat ze zowel het scherm als de accu vervangen.
Dit vanwege de full Samsung experience.
Bij mijn vrouw was dit zo toentertijd haar S9 liet vallen en de accu nog prima in orde was.
Beide werden vervangen :)
Ruw ER 19 juni 2023 14:43
Dikke prima, ik heb nu een dik jaar een s21 fe. Denk dat er over anderhalf jaar een keer een nieuwe accu in gaat, leuk projectje om zelf te doen. Heb het vroeger wel gedaan voor vrienden met iphones, toen bekend werd dat apple aan het terugklokken was. Dit waren echter vooral 6 en 6s modellen, die waren niet waterdicht. Die lijm wordt wel een extra uitdaging, zeker om het ook weer een beetje waterdicht te houden na vervanging van de accu.
Yzord @Ruw ER19 juni 2023 14:46
Je moet er altijd vanuit gaan dat je telefoon niet waterdicht meer is bij zelf reparatie. Ook al heb je alles netjes opgevolgd.
Martin.Air @Yzord19 juni 2023 14:52
Dit is ook verstandig om aan te nemen bij professionele reparatie, het is zeer lastig de waterdichtheid te behouden.

Daarentegen 'vergaat' de waterdichtheid ook, bij de ene telefoon sneller dan bij de ander maar over het algemeen zijn ze na een aantal jaar niet meer waterdicht.
AOC @Yzord19 juni 2023 15:17
Als je het gewoon netjes doet moet het geen probleem zijn. Oude kit/adhesie met alcohol verwijderen en netjes nieuwe kit/adhesie oid toepassen.

Anders zou je ook nooit een motorblok, versnellingsbak, waterpompen etc kunnen reviseren zonder dat er lekkage optreedt
Tjidde @Yzord19 juni 2023 15:21
Je moet er eigenlijk sowieso van uitgaan je telefoon niet waterdicht is.

Door hitte en druk op je telefoon van je in je broekzak zitten, is er altijd een kans er scheurtjes komen in de seal.

Ik probeer het altijd te zien als iets van als mijn telefoon in het water pleurt het mooi is als die overleeft. Niet dat ik er vanuit ga.
Bas_f @Tjidde19 juni 2023 15:38
Oh. Ik duw mijn Galaxy S22 Ultra gewoon in mijn zwembroek tijdens het zwemmen. Geen enkel probleem.
Bruin Poeper @Bas_f19 juni 2023 17:54
Oh. Ik duw mijn Galaxy S22 Ultra gewoon in mijn zwembroek tijdens het zwemmen. Geen enkel probleem.
Hoe vaak zwem jij dan? Lijkt me lastig gedoe met zo'n plank tussen je benen. Is het misschien meer pootje baden?
Bas_f @Bruin Poeper19 juni 2023 23:14
Een aantal keren per jaar en in de zomer soms wel elke dag. Ik heb een zak aan de zijkant van mijn zwembroek waar die in zit. Ik voel af en toe alleen even of die er nog in zit. :)
Pietervs @Yzord19 juni 2023 15:42
bij horloges was het altijd al zo dat als je het batterijtje liet vervangen de juwelier aangaf dat het horloge daarna "waarschijnlijk" niet meer waterdicht zou zijn. Dus ik vind de hele discussie over het wel of niet waterdicht zijn/blijven van toestellen waarvan de batterij vervangen is sowieso wat overbodig, eigenlijk: als je een waterdicht apparaat openmaakt, moet je m.i. er vanuit gaan dat de kans dat die na herstel nog waterdicht is gewoon 0 is. :)
greentea @Pietervs19 juni 2023 15:56
Wat een quatsch. Een horloge wat na vervanging van batterij niet meer waterbestendig is, was dat waarschijnlijk daarvoor ook niet.

Een kwalitatief horloge welke waterbestendig is kan bij een service gewoon voorzien worden van nieuwe pakkingen. Voor een high-end smartphone zou dit ook geen probleem moeten zijn.

Ga je zelf liggen pielen zonder juiste knowhow en materialen is de kans idd groot dat je smartphone niet meer waterbestendig is.
Pietervs @greentea19 juni 2023 15:57
vanmorgen met het middelste beentje opgestaan of heb je een stuk opvoeding gemist?

Kun je ook nog normaal reageren?
kid1988 @Yzord19 juni 2023 15:26
Gezien het standpunt van fabrikanten omtrend de garanties op IP, zou ik er nooit vanuit gaan dat een telefoon waterdicht is.
Leuk datie het nog doet nadat het een duik heeft gemaakt, maar dat is dus geen garantie, ook niet wanneer het toestel nieuw is.

Je kunt netzoveel geluk hebben dat na een nette reparatie de telefoon het nogsteeds toevallig overleefd.
https://www.youtube.com/watch?v=vYZFP0xi4l8
GekkePrutser
@Yzord19 juni 2023 17:27
Telefoons zijn ook niet echt 'waterdicht'.

Als de fabrikanten daarin zouden geloven, zouden ze niet overal van die lekkagesensoren (witte stickertjes die rood worden) in de telefoon plakken en garantie weigeren als er toch water in is gekomen. Het is meer een hulpje voor als je per ongeluk in de stortregen terecht komt.

Overigens is het binnendringen van water in de behuizing niet eens het grootste probleem. Het grootste deel van een telefoon PCB heeft conformal coating (dikke laklaag) waardoor water er eigenlijk niks mee kan. Het probleem is vooral de connectoren van accu enzo omdat daar natuurlijk geen coating overheen kan. En als daar water in komt dan kan het kortsluiting veroorzaken.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 22:33]

Lagonas @Yzord19 juni 2023 17:56
Je moet er sowieso niet van uit gaan dat je telefoon waterdicht is. Je telefoon was waterdicht toen die de fabriek verliet. That's it. Met elke val / botsing kan die net zijn dichtheid beetje bij beetje verliezen.
Plainside 19 juni 2023 14:50
Hopelijk komen de xCover toestellen er ook bij. Hebben hier wel aantal klanten waarmee we ze dan verder kunnen helpen indien het snel levert, en het dus niet weken duurt....
GekkePrutser
@Plainside19 juni 2023 17:32
Ja het verbaast me hoe verrot lastig het is om zelfs maar de accu's daarvoor te bestellen. Zelfs als je er honderden hebt op het werk.

Direct bij Samsung zijn ze niet te krijgen en met derde partijen moet je altijd maar afwachten of het echt is of namaak met het samsung logootje erop. Laatst hadden we er nog een waar de NFC sticker aan de verkeerde kant zat, dus zeker niet echt. Maar zag er verder heel echt uit.

Zelfde met de achterkant, als die afbreekt is er ook gewoon niks te krijgen :( Terwijl het gewoon iets is dat de gebruiker zelf kan doen zonder gereedschap (en ook moet doen om de accu en SIM te monteren).

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 22:33]

Osiummaster 19 juni 2023 15:36
Het grote slijtage onderdeel (de batterij) kan toevallig niet los gekocht worden maar alleen in combinatie met nieuw scherm voor 200 euries? Zeer apart

Zie hier weinig toegevoegde waarde in voor deze prijzen.
Yzord @Osiummaster19 juni 2023 16:05
Dat is zeker apart en mag men gerust zien als koppelverkoop wat niet mag. Ik ga er vanuit dat de batterij ook gewoon los verkocht wordt.
lvrijn 19 juni 2023 15:06
Jammer genoeg, wordt dit neergezet voor consumenten.
Het zou een waardevolle toevoeging zijn geweest, als een dergelijk programma voor onafhankelijke reparateurs zou worden neergezet. Daar kiest Samsung echter niet voor.

Overigens geeft Samsung met deze versimpelde reparatiegidsen, geen toegang tot schema's en componenten. De officiële service-manuals mogen officieel nog steeds niet gedeeld worden en zijn officieel alleen toegankelijk voor geauthoriseerde reparateurs.

Het enorme nadeel hiervan blijft, dat er steeds meer consumenten bij komen, die zelf hun toestel willen gaan repareren. Zorg er nou voor, dat er een programma is waarbij onafhankelijke reparateurs gecertificeerd kunnen worden, en tegen dezelfde prijzen kan kopen als een geautoriseerde partij.

Waarom nou niet beginnen met een programma voor onafhankelijke reparateurs, en aanvullend iets voor consumenten starten. Jammer, een gemiste kans.

[Reactie gewijzigd door lvrijn op 22 juli 2024 22:33]

Technoid @lvrijn19 juni 2023 15:39
Het staat je vrij via deze weg een handeltje te beginnen toch?
lvrijn @Technoid19 juni 2023 16:34
Ik denk dat je het verkeerd begrijpt.
Het is namelijk van belang dat onafhankelijke reparateurs toegang krijgen tot de kennis databank van Samsung. Op die manier kunnen er voldoende gecertificeerde reparateurs zijn voor de stroom aan reparaties.
langestefan @lvrijn19 juni 2023 16:15
Waarom kan een onafhankelijke reparateur niet gecertificeerd worden?
lvrijn @langestefan19 juni 2023 16:32
Omdat hier de kans helaas niet voor is.
Als dit wel mogelijk was geweest, dan was er helemaal geen Right 2 Repair beweging nodig geweest.
langestefan @lvrijn19 juni 2023 16:39
Niet mee eens. Ik repareer regelmatig elektronica voor de hele familie, daar ben ik zeker niet de enige in. Waarom zou ik de arbeidskosten van een reparateur betalen als ik het ook prima zelf kan.
GekkePrutser
@lvrijn19 juni 2023 17:24
Natuurlijk wel, Samsung laat nu ook alles door bijv. Dynafix doen, die zijn daar ook voor gecertificeerd.
lvrijn @GekkePrutser19 juni 2023 17:40
Dynafix is niet een onafhankelijke reparateur....
Het gaat er juist om, dat de hele reparatie branche, toegang wilt tot de kennisdatabase van Samsung, en daar ook de onderdelen wilt kunnen bestellen. Dat is momenteel niet mogelijk. Apple heeft hier wel al stappen ingezet, lees ook 'Apple IRP'.
GekkePrutser
@lvrijn19 juni 2023 17:22
Apple deed dit maar dat was ook geen fijne optie. Het was overdreven duur met dure trainingen, dure onderdelen, verplicht terugsturen van oude onderdelen enz.

Eigenlijk is het niet veel anders dan het Apple reseller programma wat eigenlijk betekent dat je een slaaf van Apple bent. Het idee van right to repair is juist dat het open is voor iedereen.

Als je het daar niet mee eens bent kan je altijd naar een officiele reparateur gaan.
lvrijn @GekkePrutser19 juni 2023 17:44
Er is geen goede oplossing momenteel, maar Apple heeft wel het IRP programma gelanceerd, waardoor elke onafhankelijke reparateur een eerlijke kans krijgt t.o.v. een geautoriseerde partij. Dezelfde kennisbank, dezelfde onderdelen, dezelfde prijzen. Dat is tenminste een stap, welke Samsung tot nu toe niet zet.
Verwijderd 19 juni 2023 14:47
Dan ook wat langer (security) updates.
Ruw ER @Verwijderd19 juni 2023 15:02
Mwoa ze geven minimaal 5 jaar. Tegen die tijd gaat ie lekker naar stichting aap ofzo, en ben ik ook wel toe aan iets nieuws.
GekkePrutser
@Ruw ER19 juni 2023 17:27
Maximaal 5 jaar, niet minimaal. En dat is vanaf het moment dat het toestel op de markt gebracht wordt.

Maar idd, na 2-3 jaar koop ik ook wel een nieuw toestel, dan zijn ze over het algemeen zo traag geworden dat het niet echt meer te doen is met zwaar gebruik.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 22:33]

Ruw ER @GekkePrutser19 juni 2023 18:00
Neuh hoor minimaal. Vaak is dat ook redelijk de max, maar ze geven op hun website een minimale ondersteuningsduur. Volgensmij ging de s8 daar ook iets overheen, daar zeiden ze minimaal 4, was wat meer.

[Reactie gewijzigd door Ruw ER op 22 juli 2024 22:33]

GekkePrutser
@Ruw ER19 juni 2023 18:04
De S8 heeft juist erg weinig gehad :'( Ik had (nouja, heb, nooit weggedaan) hem zelf. Heeft maar upgrades gehad en hij verviel al heel snel in de kwartaal updates en daarna nog minder. Als hij nog mee had gekund had ik hem nog steeds gebruikt want het was mijn beste telefoon ooit.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 22:33]

Ruw ER @GekkePrutser19 juni 2023 18:56
https://www.galaxyclub.nl...r-55-jaar-oude-galaxy-s8/

Maandelijkse updates gingen er toen nog wel te snel af ja. Is bij de nieuwere modellen (vanaf s20?) beter.
torp 19 juni 2023 15:04
De smartphonereparatiekit kost standaard 28,44 euro en bevat hetzelfde gereedschap, plus een heating pad om de lijm achter het scherm zacht te maken.
Die heating pad is wel extreem goedkoop!
Technoid @torp19 juni 2023 15:06
Hoezo? Valt toch reuze mee?
torp @Technoid19 juni 2023 18:43
Ontken ik dat?
Technoid @torp19 juni 2023 19:34
Je leest mij verkeerd.
Ik bedoelde ermee dat die dingen anders ook niet duur zijn.
torp @Technoid21 juni 2023 12:06
Ik heb even gezocht maar zag geen bedragen in de buurt van 28 euro.
Roel1966 19 juni 2023 18:00
Op zich goed om te lezen dat je nu ook via Samsung zelf onderdelen kan bestellen maar ik schrok toch wel ietwat van de prijzen. Zonet dus eens even gekeken naar de onderdelen van mijn S20+ waarbij mij sowieso al iets vreemds opgevallen is. Samsung verkoopt dus een setje met scherm en accu wat ik wel een erg vreemde en onlogische combinatie vind. De kans dat het scherm en de accu vervangen moeten worden is vele malen kleiner dan de achterkant en de accu.

Maar als ik dan de prijs bekijk van b.v. scherm met accu, vanaf 211 euro, tja, dat vind ik zelfs voor mijn eigen in nieuwstaat verkeredende toestel het niet waard. Hetzelfde voor de achterkant die bij hun vanaf 40 euro is waar dan nog eens een accu bovenop komt in mijn geval. Denk dat het dan toch gewoon AliExpress of E-bay word of gewoon een lokale reparatieshop die ook onderdelen verkoopt.

En qua reparatiegereedschap kan ik iedereen een iFixit setje aanraden, degelijke setjes en je tegenwoordig al setjes voor rond de 20 euro kan krijgen van iFixit.
QDoled 19 juni 2023 18:41
Goh , doe het zelf reparatiesetjes omdat het moet van Brussel.
Lof voor Samsung maar dat gaat lachen worden met het verwachtingspatroon van de consument die nog nooit heeft gehoord van ESD.
Verknallen ze de doe het zelf repair met een setje van 220 Euro. Garantie ? LOL.
Quickdeal 19 juni 2023 22:27
Samsung zou dit veel eerder hebben mogen doen. Maar goed gelukkig wel een stap in de goeie richting. Zolang de toestellen niet al te moeilijk zijn om te openen met gekke enterprise tools maar normale dingen als heatguns van de gamma o.i.d. is dit goed. De onofficiële reparatie winkels rekenen toren hoge prijzen voor vrij simpele reparaties. Hopelijk biedt dit wat meer vrijheid voor de iets technischere gebruikers onder ons.

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