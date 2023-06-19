Samsung-reparatiekits voor smartphones en laptops komen naar Nederland en België

Samsung introduceert in onder meer Nederland en België het Self-Repair-programma. Klanten kunnen hierdoor reserveonderdelen en reparatiekits voor recente smartphones en laptops aanschaffen om hun hardware zelfstandig te repareren.

Vooralsnog zijn er reserveonderdelen beschikbaar voor de Galaxy S20-, S21- en S22-serie smartphones en de 15,6″-varianten van de Galaxy Book Pro en Galaxy Book Pro 360. Vanaf de bijbehorende productpagina's kunnen klanten een reparatiehandleiding openen waarin met tekst en in videovorm uitgelegd wordt hoe de relevante reparatie uitgevoerd moet worden.

Voor de betreffende smartphones verkoopt Samsung vervanging voor de glazen achterkant, een nieuwe USB-C-laadpoort en een combinatiepakket met een nieuwe accu en een amoledscherm. Voor de 15,6″-Galaxy Book Pro zijn meer reserveonderdelen beschikbaar: een nieuwe accu, een lcd, een vingerafdrukscanner, de behuizing, de touchpad en de siliconen voetjes. Voor de 15,6″-Galaxy Book Pro 360 zijn dezelfde onderdelen beschikbaar, afgezien van de voetjes. In alle gevallen worden uiteraard de benodigde schroeven, lijm en eventuele nieuwe behuizing en randen meegeleverd.

Verder zijn de onderdelen allemaal los te bestellen of in combinatie met een reparatiekit. Voor laptops kost dit extra pakket altijd 22,39 euro extra en bevat het onder meer een zuignap, een pincet, een PH000-schroevendraaier en plastic plectrums om het scherm los te wrikken. De smartphonereparatiekit kost standaard 28,44 euro en bevat hetzelfde gereedschap, plus een heating pad om de lijm achter het scherm zacht te maken.

Het Self-Repair-programma werd oorspronkelijk in de Verenigde Staten en Zuid-Korea geïntroduceerd en is nu ook in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Polen, Spanje, Zweden en het VK beschikbaar. Samsung belooft in de toekomst meer producten in het programma op te nemen. Hoewel Samsung niets zegt over de reden achter de introductie van het programma, valt het nieuwe beleid onder de voorgestelde right to repair-wetten van de Europese Commissie.